Sladka zmaga Maribora, Mura prehitela Olimpijo

Nogometaši Maribora so v 106. štajerskem derbiju v gosteh premagali Celje in se vodilnemu Kopru, ki je v uvodu 19. kroga remiziral v Kidričevem, približali na točko zaostanka. Mura je po sanjskem tednu, v katerem jo je zagodla Tottenhamu in vijolicam, strla še odpor Tabora. Sežančani so doživeli že sedmi zaporedni poraz. Nedelja je rezervirana za spopade klubov iz Ljubljanske kotline. Bravo bo pričakal Radomlje, Domžale pa Olimpijo, ki ni odigrala tekme že vse od 7. novembra.

Radovan Karanović še lahko popelje Maribor do naslova jesenskega prvaka. Vijolice bodo prihodnji konec tedna gostile Domžale, vodilni Koper pa Muro. Foto: Grega Valančič/Sportida Štajerski derbi v knežjem mestu, že 106. v zgodovini slovenske prve lige, je pripadel Mariborčanom. Vijolice so prešle v vodstvo že v 6. minuti, ko je po srečnem lobu celjskega vratarja Matjaža Rozmana premagal Ognjen Mudrinski. Srb je s tem dosegel sedmi zadetek v tej sezoni in se na lestvici najboljših strelcev tekmovanja povzpel na samostojno drugo mesto. Tik pred zadetkom Maribora je Ivan Božić zapravil izjemno priložnost za Celjane, a se je izkazal Ažbe Jug. Na štajerskem obračunu sta blestela oba čuvaja mreža. Nekdanji reprezentant Rozman je rešil gostitelje še višjega poraza.

Rezultat se do konca srečanja ni več spreminjal, Maribor pa je z zmago izkoristil remi vodilnega Kopra v Kidričevem in se kanarčkom približal na točko zaostanka. Tako bo o tem, kdo je jesenski prvak, odločal zadnji krog v koledarskem letu 2021, ki bo odigran prihodnji konec tedna. Celjani po tretjem zaporednem porazu pod vodstvom Simona Sešlarja ostajajo na sedmem mestu, v sredo pa jih čaka nov zahteven izziv, saj na stadion Z'dežele prihaja ljubljanska Olimpija.

Poročilo s tekme:

Mura se je poslovila od Fazanerije z novo zmago

Ante Šimundža je v zadnji domači tekmi Mure v letu 2021 popeljal izbrance do zmage nad Taborom. Foto: Blaž Weindorfer/Sportida Slovenski nogometni prvak Mura se je v zadnjem letošnjem nastopu v Fazaneriji od svojega stadiona poslovila z zmago. Čeprav je bila boljši tekmec in proti vratom Sežančanov sprožila kar 23 udarcev, je stežka premagala Jana Koprivca. V prvem polčasu je zapravila nekaj zrelih priložnosti, Klemen Pucko pa je zadel vratnico, v 59. minuti pa je po imenitni akciji in podaji Žana Karničnika z neposredne bližine neoviran poslal žogo v mrežo Nardin Mulahusejnović. Napadalec iz BiH je s tem zagotovil črno-belim zmago, s katero je Mura nadaljevala imeniten iztržek iz prejšnjega tedna, v katerem je premagala Tottenham in Maribor.

Izbranci Anteja Šimundže, ki jih v četrtek čaka še zadnja tekma v Evropi, v sklepnem dejanju skupinskega dela konferenčne lige bodo gostovali v Arnhemu pri Vitesseju, so poglobili krizo Tabora. Sežančani, ki se nahajajo v težkem psihološkem stanju, so izgubili že sedmo zaporedno tekmo, pod vodstvom Dušana Kosića pa niso zmagali že deset krogov! Če bodo v nedeljo Radomljani ostali neporaženi pri Bravu, bodo tako češnjice zdrsnile na zadnje mesto.

Poročilo s tekme:

V Kidričevem brez zmagovalca

Lamin Colley je s četrtim prvenstvenim zadetkom v tej sezoni povedel Koper v vodstvu v prvem napadu gostov po izključitvi Ivana Borne Jelića Balte. Foto: Grega Valančič/Sportida V uvodnem dejanju druge polovice prvenstvene sezone sta se Aluminij in Koper razšla brez zmagovalca (1:1). V prvem polčasu so bili nevarnejši gostje z Obale, a se mreža Luke Janžekovića ni zatresla, nato pa v nadaljevanju srečanja ni manjkalo zanimivih prigod. V 55. minuti so kanarčki nepričakovano ostali z igralcem manj. Ivan Borna Jelić Balta si je prislužil drugi rumeni karton in moral predčasno z igrišča, a so ga njegovi soigralci le minuto pozneje spravili v boljšo voljo. Po podaji Maksa Barišića je v polno zadel Lamin Colley in se razveselil četrtega zadetka v tej sezoni.

Sledil je odločen pritisk Aluminija. Rok Kidrič je zatresel okvir vrat, nato pa je v 73. minuti po mojstrski akciji za izenačenje poskrbel rezervist Haris Kadrić in poskrbel, da se je dvoboj, na katerem sta si obe ekipi do konca srečanja priigrali še nekaj priložnosti, končal z remijem. Koper si je s tem zagotovil, da bo v zadnji krog (20.) v tem koledarskem letu vstopil z vodilnega položaja.

Poročilo s tekme:

Bravo brez domače zmage že več kot tri mesece

Dejan Grabić in Rok Hanžič sta uspešno sodelovala pri NK Bravo. Foto: Vid Ponikvar V nedeljo bodo nastopili le klubi iz Ljubljanske kotline. Začelo se bo zelo zgodaj, v času kosila, ko se bosta v Spodnji Šiški spopadla Bravo in Radomlje. Obeta se dvoboj velikih prijateljev, nekdanjih sodelavcev, Dejana Grabića in Roka Hanžiča. Za zdaj je Grabić še nepremagan, na dveh tekmah je osvojil štiri točke, Bravu pa kaže na lestvici imenitno, saj kljub zadnjemu porazu na dvoboju "vaterpola" proti Kopru še vztraja na mestih, ki vodijo v Evropi.

To bi bil zgodovinski dosežek mladega ljubljanskega kluba, ki bi bil lahko še višje, če bi v zadnjem obdobju bolje izkoriščal prednost domačega igrišča. V Šiški je padel v rezultatsko krizo, na zadnjih petih domačih tekmah je osvojil le točko in dosegel le en zadetek. Zadnjič so se na stadionu ŽAK veselili zmage 22. avgusta, ko je v mestnem obračunu padla Olimpija (2:0).

Radomljam gre v tej sezoni bolje v gosteh kot doma. Na gostovanjih so osvojili deset, na stadionu v Domžalah pa le šest točk. Foto: Blaž Weindorfer/Sportida

V nedeljo se Bravu tako obeta lepa priložnost za prekinitev skromnega niza, saj prihajajo v goste zadnjeuvrščene Radomlje. Mlinarji nimajo ničesar izgubiti, po porazu z Domžalami jo želijo zagosti drugemu prvoligaškemu klubu, ki v Sloveniji prisega na rumeno barvo. Dvoboj se bo začel ob 13. uri, glavni sodnik bo Božo Kondić.

Sosedski derbi, ki rad osreči navijače Olimpije

Ko gostuje Olimpija pri Domžalah, zelo pogosto zmaguje na prvoligaških tekmah. Foto: Grega Valančič/Sportida V sklepnem dejanju 19. kroga 1. SNL bo zelo zanimivo v Domžalah. Športni park v Kamniški Bistrici, na katerem se zaradi Radomelj igrajo tekme v vsakem krogu državnega prvenstva, bo prizorišče derbija Ljubljanske kotline.

K sosedom prihaja Olimpija, ki je zaradi težav z okužbami covid-19 prestavila zadnji tekmi (z Muro in Celjem), hkrati pa imela tudi otežene razmere za trening. Slednjih ni mogla v (po)polni zasedbi opraviti v tolikšnem obsegu, da bi se lahko lotila novih izzivov v želeni podobi, zato ostaja pred nedeljskim spopadom določena neznanka. Statistika pravi, da gre Ljubljančanom na gostovanjih pri Domžalah imenitno. Odkar so se v novi klubski preobleki leta 2009 vrnili med elito, so se pri Domžalah mudili 25-krat in vpisali kar 16 zmag.

Zmaji pod vodstvom Dina Skenderja ne dosegajo prepričljivih rezultatov. Zapravljajo številne priložnosti in ostajajo brez točk, nazadnje so tako nesrečno izgubili gostovanje v Kidričevem (zadnjo tekmo so odigrali 7. novembra!), novo vodstvo na čelu s predsednikom Adamom Deliusom pa še ni dočakalo tekme, na kateri bi Olimpija dosegla več kot zadetek.

Nejc Vidmar bo skušal v nedeljo prekrižati načrte nekdanjemu klubu. Foto: Grega Valančič/Sportida

Če želijo zmaji ohraniti stik z vrhom, morajo v Domžalah prekrižati načrte izbrancem Dejana Djuranovića, kar pa bo zelo zahtevno. Ne le zaradi preglavic, v katere so jih pahnile okužbe s covid-19, ampak tudi zaradi odsotnosti poškodovanega kapetana Timija Maxa Elšnika.

Domžalčani nimajo podrobnih informacij o Olimpiji

Dejan Georgijević je v tej sezoni dosegel štiri zadetke in je skupaj z Arnelom Jakupovićem in Senijadom Ibričićem najboljši klubski strelec Domžal. Foto: Grega Valančič/Sportida "Karantena in izpad pravih treningov je seveda vplival na fizično stanje, ampak mislim, da lahko izpolnimo zahteve in osvojimo tri točke," napoveduje Tomislav Tomić. Da Olimpija predstavlja svojevrstno neznanko, dokazujejo tudi besede napadalca Domžal Dejana Georgijevića: "Podrobnih informacij o tem, kdo je nared in kdo ni, nimamo, a konec koncev je najpomembnejša naša podoba. Gledati moramo lastno igro," poudarja Srb, ki se je vpisal med strelce na zadnji tekmi proti Radomljam. Takrat se je izkazal tudi kapetan Senijad Ibričić, ki igra zadnjo sezono v 1. SNL, nato pa ga vleče v drugačne vode, saj bi se lahko oprijel vloge športnega direktorja.

V sklopu nedeljskega dvoboja v Domžalah bo potekala tudi humanitarna akcija Anina zvezdica, gledalci lahko vstopnico dobijo v zameno za vsaj dva prehranska izdelka z daljšim rokom uporabe. Hrana bo namenjena socialno ogroženim družinam.

1. SNL, 19. krog: Sobota, 4. december:

Aluminij : Koper 1:1 (0:0)

Kadrić 73.; Colley 56.; R.K.: Jelić Balta 55./Koper

Poročilo s tekme



Mura : Tabor 1:0 (0:0)

Mulahusejnović 59.

Poročilo s tekme



Celje : Maribor 0:1 (0:1)

Mudrinski 6.

Poročilo s tekme Nedelja, 5. december:

13.00 Bravo – Radomlje

17.00 Domžale – Olimpija