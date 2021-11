Velik preobrat na Štajerskem, Aluminij ni več najslabši

Nogometaši Domžal so v 18. krogu kot gostje v Športnem parku premagali Radomlje in se zavihteli na peto mesto, Aluminij pa je v derbiju začelja po preobratu s 3:2 odpravil Tabor in na lestvici prehitel Kraševce. Vodilni Koper se bo v času nedeljskega kosila mudil v Ljubljani, zvečer pa bosta v derbiju obračunala Mura in Maribor. Olimpija bo v Celju gostovala zaradi težav z okužbami Covid-19 šele 8. decembra.

Tabor izgubil že šestič zapored

Gašper Pečnik je v zadnji minuti prvega polčasa izenačil na 2:2. Foto: Vid Ponikvar Derbi začelja v Kidričevem je pripadel gostiteljem. Po hudem boju, maloštevilni gledalci so v prvem polčasu videli kar štiri zadetke, so zmagali s 3:2. Če je Aluminij v tej sezoni premagoval zlasti ekipe, ki zasedajo najvišja mesta, pa je tokrat prekrižal načrte sosedom z lestvice in pahnil Kraševce na deveto mesto. Izbranci Oskarja Drobneta niso več zadnji. Poskočili so na osmo mesto, imajo točko prednosti pred Taborom in Radomljami, Sežančani pa nadaljujejo črni niz. Brez zmage so že devet krogov, nanizali so kar šest zaporednih porazov, v tolažbo jim je lahko zgolj podatek, da so končno zatresli mrežo tekmeca. To so storili kar dvakrat, dvakrat vodili na Štajerskem, a tudi to ni pomagalo za pozitiven rezultat.

Goste je v 9. minuti v vodstvo popeljal Žiga Ovsenek, a so domači izenačili prek Jake Bizjaka. Kraševcev to ni zmotilo, po izjemnem strelu Ignacia Guerrica z razdalje, domačega vratarja Luko Janžekoviča je premagal z več kot 30 metrov, so spet povedli, Argentinec pa se je razveselil strelskega prvenca v 1. SNL. Aluminij je še do konca prvega dela prek spretnega Gašperja Pečnika izenačil, končni rezultat pa je z najstrožje kazni postavil Aljaž Krefl. Tabor, ki je na tekmi prekinil strelsko sušo, ta je trajala kar 583, tako ostaja v rezultatski krizi.

Poročilo s tekme:

Domžalčanom sosedski spopad

Senijad Ibričić je povedel Domžale v vodstvo v 39. minuti. Foto: Vid Ponikvar Rumena družina je v uvodni tekmi 18. kroga prve slovenske nogometne lige zaigrala na svojem stadionu ob Kamniški Bistrici kot gostujoča ekipa. Gostovala je pri Radomljah in se razveselila zmage, s katero se je na lestvici povzpela na peto mesto, tako da izbranci Dejana Djuranovića po dolgem času zasedajo mesta v zgornji polovici razpredelnice.

Domžalčani so zadetka dosegli v končnici prvega dela, najprej je z mojstrskim strelom z glavo popeljal "goste" v vodstvo kapetan Senijad Ibričić, nato se je med strelce vpisal še srbski napadalec Dejan Georgijević. Oba strelca Domžal sta se razveselila četrtega zadetka v tej sezoni v 1. SNL. Radomljani, ki so zaradi kazni pogrešali kar nekaj branilcev, so skušali znižati zaostanek, a se jim namera ni posrečila, tako da je vratar Domžal Ajdin Mulalić še 30. v karieri ostal nepremagan na tekmi prve lige.

Poročilo s tekme:

Bravo je v tej sezoni že spravil Koper v slabo voljo

Bravo je v 9. krogu premagal Koprčane v gosteh. Foto: Grega Valančič/Sportida Nedeljski spored se bo začel v času kosila v Ljubljani. Bravo bo vodilne Koprčane v Spodnji Šiški gostil že ob 13. uri. Obeta se spopad najboljše obrambe in napada tekmovanja. Mladi ljubljanski klub, ki se lahko v nedeljo utrdi na tretjem mestu, je do zdaj prejel le 10 zadetkov, na drugi strani pa so jih Primorci dosegli kar 30 (dvakrat več od Brava). Od tega jih je tretjino prispeval najboljši strelec 1. SNL Maks Barišić. Po drugi strani pa so Koprčani prejeli že 20 zadetkov, kar dvakrat več od Šiškarjev. Zanimiva igra številk zagotavlja pester dvoboj, na katerem bi lahko imeli ljubitelji nogometa kaj za videti.

Bo Dejan Grabić znova taktično nadigral nekdanjega soigralca in sodelavca Zorana Zeljkovića, ki ga je jeseni na Bonifiki odlično ''prebral'' in zmagal z 1:0? Koper na zadnjih treh tekmah sploh ni zatresel mreže Bravu, v Ljubljano pa se odpravlja brez kaznovanega Karla Bručića, ki jo je na zadnji tekmi proti Radomljam ob sodniški zmedi Darjana Kovačiča sprva odnesel brez kazni, ''pomiloščen'' pa je Žan Žužek, ki je bil zaradi ''napačne identifikacije'' izključen na Bonifiki. Tokrat bo pravico delil Matej Jug.

Muro po prestižni evropski zmagi čaka še domači derbi

Mura je v četrtek presenetila sloviti Tottenham. Foto: Blaž Weindorfer/Sportida Spektakel 18. kroga se obeta v nedeljo zvečer v Fazaneriji. Maribor v koledarskem letu 2021 sploh še ni premagal Mure. Na zadnji medsebojni tekmi je v Ljudskem vrtu ostal praznih rok (1:2). Mura je tako zmagala z rezultatom, s katerim je na istem stadionu v četrtek osramotila sloviti Tottenham. Pred Antejem Šimundžo je odgovorna naloga, kako vso pozitivno energijo in evforijo, ki se je nabrala po odmevni evropski zmagi nad Londončani, pretopiti v dobro predstavo proti Mariboru. Po velikem uspehu je opozarjal, da je danes čas za veselje, da je treba uživati in naj se fantje poveselijo, saj si to zaslužijo, že s petkovim treningom pa je bila stvar sklenjena. ''To je prestižna zmaga, ne smemo biti prevzetni. Ne smemo živeti od tega uspeha. Vse, kar imamo od te tekme, so tri točke,'' je sporočil Šimundža. Odkar se je Mura pod njegovim vodstvom vrnila med elito, ima boljše razmerje medsebojnih tekem z Mariborom (13 tekem – 4 zmage Mure, le 3 pa Maribora).

Ko so črno-beli pred dvema mesecema v gosteh premagali Maribor (2:1), so poskrbeli za menjavo trenerja pri vijolicah. Simona Rožmana je ''začasno'' nasledil Radovan Karanović, ki pa mu gre v prvenstvu odlično, saj je še neporažen, tako da bo na odgovornem položaju vsaj do konca jesenskega dela, če ne še dlje. Maribor je utrdil obrambo in začel nizati zmage. Na lestvici je tako na vrhu ujel Koper, zdaj pa želi zadati udarec še Muri v Fazaneriji.

Mariborčani so 19. septembra proti Muri ostali praznih rok. Foto: Blaž Weindorfer/Sportida

''Ne oziramo se na pretekle dogodke ali na morebitno utrujenost tekmecev, tekme proti Mariboru pomenijo dodaten motiv tudi za njih. O razpletu bo odločalo več dejavnikov, marsikaj se bo vprašalo tudi nas. Smo Maribor in vemo, zakaj gremo tja. Maribor se mora vrniti tja, kjer je nekoč že bil,'' želi Karanović nadaljevati pozitiven niz. Za derbi v Prekmurju ne bosta nared Marko Alvir in Žan Vipotnik. Zaradi zadnjih vladnih ukrepov bo na voljo polovična razpoložljivost tribun, tako da bo srečanje spremljalo nekaj več kot dva tisoč navijačev.

Zadnja tekma 18. kroga bo šele 8. decembra. V knežjem mestu bi morala v soboto gostovati Olimpija, a v zmajevem gnezdu zaradi težav z okužbami trenira le peščica nogometašev.

1. SNL, 18. krog: Sobota, 27. november:

Radomlje : Domžale 0:2 (0:2)

Ibričić 39., Georgijević 43.

Poročilo s tekme.



Aluminij : Tabor 3:2 (2:2)

Bizjak 19., G. Pečnik 45., Krefl 72./11-m; Ovsenek 8., Guerrico 29.; R.K.: Grobry 85./Tabor

Poročilo s tekme.



Nedelja, 28. november:

13.00 Bravo – Koper

20.15 Mura – Maribor Sreda, 8. december:

17.00 Celje – Olimpija