Kakšna sobota v 1. SNL! Najprej šok za Olimpijo, nato megla v Domžalah.

V uvodnem dejanju 17. kroga bi se morala v Športnem parku ob Kamniški Bistrici pomeriti nogometaši Domžal in Celja, a je izvedbo srečanja onemogočila narava. Sprva je bil začetek obračuna zaradi goste megle prestavljen za 15 minut, a se je vidljivost na igrišču pozneje še poslabšala, tako da sodnikom ni preostalo nič drugega, kot da so prestavili dvoboj.

❌ | Uradno: Tekma s Celjem je zaradi megle prestavljena! Nov termin bo znan kmalu.#PrvaLigaTelemach #DomCel pic.twitter.com/5SUOEe8por — NK Domžale (@NKDomzale) November 20, 2021

Zmaji brez kopice igralcev, generalka Mure pred Tottenhamom

Kapetan Olimpije Timi Max Elšnik ne bo mogel pomagati zmajem vsaj nekaj mesecev. Foto: Vid Ponikvar Ob 20.15 se bo v Stožicah začel derbi kroga, obračun med Olimpijo in Muro. Tekma je bila zaradi porasta števila okužb z novim koronavirusom v Olimpiji nekaj časa pod vprašajem, a so se na NZS odločili, da tekmo kljub temu izpeljejo. V taboru zmajev je potrjenih kar 12 okužb, še nekaj igralcev pa se slabo počuti, kar bo predstavljalo velike težave za zmaje.

A težave pri Olimpiji se tu še ne končajo. Kapetan Timi Max Elšnik si je nedavno poškodoval mišico, tako da mora pod nož, okrevanje pa bo trajalo kar nekaj mesecev.

Zmaji bodo tako prvo domačo zmago, odkar je predsednik Adam Delius (navijači še vedno niso dočakali napovedane predstavitve vodilnega kadra in tega, kdo se bo spopadel s katero vlogo), lovili tudi brez 23-letnega Štajerca.

Vstop v Stožice bo znova brezplačen, tako je bilo že proti Kopru (0:1) in Bravu (1:1), kjer pa Olimpija ni dočakala zmage. Ljubljančane pesti neučinkovitost v napadu, dosega zelo majhno število zadetkov. Bi lahko prijateljski dvoboj, ko je Olimpija na krilih štirikratnega strelca Marka Futacsa nadigrala hrvaškega drugoligaša Jarun iz Zagreba kar s 7:0, napovedal boljše čase? Odkar vodi zmaje Skender, zmaji na tekmi za točke še niso dosegli več kot zadetka.

Jan Gorenc bi lahko imel v obrambi veliko dela z reprezentantom BiH Almedinom Ziljkićem. Foto: Blaž Weindorfer/Sportida

Tokrat prihaja v goste končno spočita Mura (v tej sezoni je odigrala že 29 tekem!), ki tako v konferenčni ligi kot obeh domačih tekmovanjih ni dočakala zmage že na šestih tekmah. Ob rezultatski krizi so se sprožile celo govorice, kako je Ante Šimundža razmišljal o odstopu, ki pa jih je vodstvo kluba ovrglo. Mariborčan ima priložnost, da jo danes še enkrat več v zadnjih letih zagode Olimpiji. Odkar so se črno-beli vrnili v 1. SNL, še niso zmagali v Stožicah. "Želimo si prve gostujoče zmage. Na tak način bi tudi zadržali stik z vrhom," razmišlja Jan Gorenc, nekdanji branilec Olimpije, ki je v Fazaneriji dobil tisto, česar ni našel v Stožicah. Priložnosti za nastop in polne tekmovalne forme. Muro po napornem dvoboju v Ljubljani čakata še dva zelo zahtevna izziva. Najprej v Evropi v Ljudskem vrtu proti slovitemu Tottenhamu, nato pa še v Fazaneriji na novem derbiju, ko bo v Prekmurje prišel Maribor. Na derbiju v Stožicah bo delil pravico Dragoslav Perić.

Rezultatska kriza Kosićevega Tabora

Ko se je Dušan Kosić prvič potegoval za točke s Taborom, je v Ljubljani 12. septembra premagal Bravo z 2:0. Foto: Grega Valančič/Sportida Nedeljski spored se bo začel že v času kosila. Tabor, ki na svojem stadionu v Sežani še vedno ne more računati na pomoč žarometov, bo gostil Bravo že ob 13. uri. Češnjice so med reprezentančnim premorom pokazale všečno predstavo na prijateljski tekmi proti Venezii. Italijanskega prvoligaša so premagale z 2:1, v polno sta zadela Dino Stančić in pa napadalec iz Slonokoščene obale Mory Keita. Ta zmaga ogromno prinaša Taboru, saj si je lahko vsaj malce okrepil samozavest po negativnem nizu v 1. SNL, ko je nanizal kar sedem tekem brez zmage. Najprej je Kosićeva četa trikrat remizirala, nazadnje pa štirikrat zapored izgubila, vselej z 0:1, da je bilo še bolj boleče, na lestvici pa zdrsnila na nevarno osmo mesto. Ko je Dušan Kosić debitiral na klopi Tabora, je v 1. SNL prvič vodil rdeče-črne v Spodnji Šiški ter premagal Bravo z 2:0.

Mlademu ljubljanskemu klubu gre v tej sezoni vseeno neprimerno bolje kot Taboru. Zaostaja le za tremi klubi, tokrat pa bo naskakoval zgodovinski cilj, saj v prvi ligi še ni osvojil "trdnjave" Rajko Štolfa. Tudi Bravo je bil dejaven med reprezentančnim premorom, 11. novembra je remiziral proti avstrijskemu prvoligašu Hartbergu (1:1), zadetek za ambiciozno Grabićevo četo pa je dosegel Sandi Ogrinec. Dvoboj na Krasu bo sodil Alen Borošak.

Mariborčani še pomnijo boleč poraz v Kidričevem

Ognjen Mudrinski je v izvrstni strelski formi. S petimi zadetki je najboljši strelec vijolic v tej sezoni. Foto: Blaž Weindorfer/Sportida Nogometaši Maribora lahko poskočijo na vrh po dvoboju z Aluminijem. Če Kidričani ne bodo pripravili presenečenja in bodo vijolice ostale neporažene, bodo 15-kratni državni prvaki najmanj za nekaj ur prevzeli vodstvo na lestvici. Mariborčani so v Ljudskem vrtu za prvoligaške točke gostili sosede iz Kidričevega 12-krat, od tega pa izgubili le enkrat.

Varovanci Radovana Karanovića, ki ostaja na vročem stolčku vsaj do konca jesenskega dela in kot trener Maribora sploh še ni izgubil v prvenstvu, bodo tudi tokrat favoriti. V napadu se je prebudil Srb Ognjen Mudrinski, Blaž Vrhovec je po dolgem času oblekel reprezentančni dres, Ažbe Jug je v prvenstvu nepremagan že na petih zaporednih srečanjih, Gregor Sikošek pa še dobro pomni ponižanje, ki so ga takrat neprepoznavne vijolice pod vodstvom Simona Rožmana doživele v Kidričevem. Aluminij jih je premagal kar s 3:0. "To je le dodaten motiv, da se oddolžimo za tisti res neprijeten poraz," sporoča bočni branilec.

Oskar Drobne jo je v tej sezoni z Aluminijem že zagodel Mariboru. Foto: Vid Ponikvar

Gostje ne skrivajo cilja. V Ljudski vrt prihajajo po senzacijo. So na zadnjem mestu in potrebujejo točke za mirnejši jutri. Izbranci Oskarja Drobneta želijo tako po Olimpiji premešati štrene še drugemu slovenskemu velikanu. "Za nas bo to ena lažjih tekem, saj ne moremo nič izgubiti, oni pa ogromno," se trener Aluminija zaveda, da se bodo morali s pritiskom spopasti zlasti v taboru gostiteljev. Zanimivo je, da je Aluminij na zadnjih treh prvoligaških tekmah proti Mariboru ostal neporažen (zmaga in dva remija). Glavni sodnik srečanja, ki se bo začel ob 17. uri, bo Nejc Kajtazović.

Koper odloča o tem, kdo bo vodilni

Če bodo Koprčani v nedeljo zvečer upravičili vlogo favorita proti Radomljam, bodo zadržali vodilni položaj. Foto: Nik Moder/Sportida Sklepno dejanje 17. kroga bo na Bonifiki. Koprčanom gre v tej sezoni imenitno. Med reprezentančnim premorom, ko je vodenje ekipe ob odsotnosti glavnega trenerja Zorana Zeljkovića (zaradi koronavirusa) prevzel njegov pomočnik Denis Halilović, je vodilna slovenska ekipa v Vidmu remizirala z italijanskim prvoligašem Udinesejem (2:2). Mrežo dolgoletnega člana serie A sta zadela Žan Žužek in Maks Barišić, sicer najboljši strelec prve lige, ki pa je svoj zadnji zadetek dosegel že pred več kot mesecem dni. Radomljanom je v tej sezoni že pokazal delček tega, kar zmore. Na tekmi osmega kroga je Kopru do prepričljive zmage s 4:1 pomagal z dvema zadetkoma, doseženima po protinapadih. Takrat so bili Radomljani zelo nevarni, večkrat zapretili Primorcem, ki pa so bili v drugem delu bolj učinkoviti in kaznovali skoraj vsako napako oziroma nepozornost gostiteljev.

Da mlinarjev ne gre kar tako odpisati, so izbranci Roka Hanžiča dokazali v zadnjih tednih, ko so v 1. SNL nanizali dve zmagi in na lestvici zapustili zadnje mesto. Zdaj želijo prekrižati načrte še Koprčanom in jim vrniti za nezasluženo visok poraz na dvoboju v Domžalah, v napadu pa bi lahko največ preglavic domači obrambi povzročali Ivan Šarić, Marko Božić in strelec nepozabnega evrogola s škarjicami proti Celju Gedeon Guzina. Pravico bo delil Darjan Kovačič.

1. SNL, 17. krog: Sobota, 20. november:

20.15 Olimpija - Mura



Domžale - Celje /tekma je prestavljena zaradi goste megle Nedelja, 21. november:

13.00 Tabor - Bravo

17.00 Maribor - Aluminij

20.15 Koper - Radomlje