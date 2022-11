Olimpiji se je po drami v Domžalah le posrečilo

Nogometaši Olimpije so v 16. krogu 1. SNL v gosteh premagali Radomlje (1:0) in zadržali visoko prednost 11 točk pred Celjem, ki se je razveselil treh točk na gostovanju v Novi Gorici (2:0). Bravo bo v času nedeljskega kosila gostil Tabor, nato pa se bo prvoligaško dogajanje preselilo v Ljudski vrt, kjer bo večina pogledov na štajersko-prekmurskem derbiju uperjena v Josipa Iličića, saj bo prvič po letu 2010 kandidiral za nastop v 1. SNL. V uvodni tekmi sta se Koper in Domžale v petek razšla brez zmagovalca (1:1).

1. SNL, 16. krog: Petek, 4. november:

Koper : Domžale 1:1 (1:1)

Osuji 24.; Durdov 30. Sobota, 5. november:

Gorica : Celje 0:2 (0:1)

Kouter 22., Ikwuemesi 80.



Radomlje : Olimpija 0:1 (0:1)

Sešlar 18. Nedelja, 6. november:

13.00 Bravo - Tabor

15.00 Maribor – Mura

Pravljica Olimpije pod vodstvom Alberta Riere se nadaljuje. Pripeljala jih je v privilegiran položaj, saj bi si lahko že kmalu zagotovili naslov jesenskega prvaka, obenem pa zadržali absolutno kandidaturo za kanto, ki je v Ljubljani niso proslavljali vse od "Bišćanovega" leta 2018.

Fotogalerija s tekme v Domžalah, foto Nik Moder/Sportida:

Španski strateg roti klubsko vodstvo, naj v zimskem prestopnem roku ne prodaja igralcev, s katerimi si je Olimpija priigrala ogromno prednost pred zasledovalci. Zlasti v luči morebitnih kazni, ki bi lahko dočakale zmaje, če ne bodo pravočasno poplačali dolgov nekdanjim igralcem oziroma trenerjem. Med najboljše igralce vodilnega prvoligaša spadata zagotovo Svit Sešlar in Matevž Vidovšek. Prvi je s šestimi goli najboljši klubski strelec, ta naziv si deli z izkušenim soigralcem Mustafo Nukićem, drugi pa je še devetič na desetih tekmah, kolikor jih je sploh branil za zmaje v 1. SNL, ostal nepremagan!

Če je prvi polčas dvoboja v domžalskem Športnem parku pripadel Ljubljančanom, pa so Radomljani pod taktirko Nermina Bašića skovali drzen načrt, s katerim bi skoraj presenetili favorita. Priigrali so si kar nekaj zrelih priložnost, a so jim načrte preprečili obrambe vratarja Vidovška, požrtvovalnost Đorđeja Crnomarkovića ali pa celo okvir vrat. Gostitelji niso imeli sreče, na koncu so navkljub kakovostni predstavi v drugem delu (končno razmerje v strelih v okvir vrat je bilo 8:5 za gostitelje) ostali brez točk, zmago v 1. SNL pa pogrešajo že 13 krogov. Olimpiji se na drugi strani smeji, saj je z že 13. zmago v tej sezoni ponovno ušla najbližjemu tekmecu Celju na zelo varnih 11 točk prednosti.

Kouter in Ikwuemesi osrečila celjski tabor

Charles Ikwuemesi je s šestimi zadetki najboljši strelec Celja v tej sezoni. Foto: Vid Ponikvar Nogometna sobota je najprej spravila v dobro voljo celjski tabor. Zasedba Romana Pilipčuka, ki v tej sezoni večino točk osvaja na domači zelenici, je v Novi Gorici upravičila vlogo favorita in ugnala Gorico z 2:0. V prvem polčasu je po podaji Charlesa Ikwuemesija zadel v polno Nino Kouter in izkoristil nezbranost novogoriške obrambe, v 80. minuti pa je prednost gostov podvojil Nigerijec. Nesebično mu je podal Aljoša Matko, izkoristil napako Nejca Mevlje, Ikwuemesi pa je s tem število zadetkov v tej sezoni povečal na šest in se še utrdil na vrhu lestvice najboljših klubskih strelcev.

Vrtnice bi lahko izgubile še z višjo razliko, a se je vratar Uroš Likar v zadnjih minutah srečanja izkazal z nekaterimi vrhunskimi posredovanji. Tako so se že v 104. novogoriško-celjskem spopadu v 1. SNL treh točk veselili gostje, ki zaradi kazni niso mogli računati na Denisa Popovića. V dresu vrtnic je debitiral Denis Klinar, stari znanec 1. SNL.

Koper povedel, Domžale izenačile

Prvoligaška karavana se je naprej ustavila na Primorskem. Na Bonifiki, kjer so kanarčki zaradi solidnih rezultatov in visoke uvrstitve na lestvici v zadnjem obdobju pričakovali večji obisk, sta se v petek pomerila Koper in Domžale. To je bila njuna 73. medsebojna tekma v prvi ligi, razmerje (obe ekipi sta zmagali 28-krat), pa je izenačeno skoraj do zadetka. Tudi ta tekma razmerij ni spremenila, končala se je z nedoločenim izidom 1:1.

Fotogalerija s tekme na Bonifiki (Vid Ponikvar):

Kanarčke je v vodstvo popeljal Nigerijec Bede Osuji, a je za izenačenje hitro poskrbel najboljši strelec Domžal, Hrvat Ivan Durdov. V drugem polčasu se rezultat ni več spreminjal. Niz Kopra, ki že dalj časa ni zmagal, se je tako podaljšal, več zadovoljstva pa imajo lahko v taboru rumenih, saj so izbranci Simona Rožmana ostali neporaženi že šestič zapored. Koprčani so spet drugi na lestvici, z odigrano tekmo manj imajo točko prednosti pred Muro in Celjem.

Bravo se je v tej sezoni že znesel nad Taborom

Nogometaši Brava so v Spodnji Šiški dobili zadnje tri domače tekme. Foto: Vid Ponikvar Nedeljski spored bosta v času kosila odprla Bravo in Tabor. Prvoligaša, ki domače tekme igrata na stadionih brez žarometov in z najmanjšo zelenico, bosta tako na delu že ob 13. uri. Šiškarji so imeli za razliko od Kraševcev obveznosti med tednom, saj se je gostovanje v Murski Soboti zaradi goste megle podaljšalo.

Večina srečanja je bila odigrana šele v sredo, tako da bo svežina na nedeljski tekmi adut gostov. Njihova zmaga nad Radomljami (2:1), ki so jo dosegli v izdihljajih srečanja, pred tem pa je na vratih blestel Jan Koprivec, bi lahko predstavljala prelomnico. Ponuja se idealen trenutek za maščevanje Bravu, ki je v 7. krogu na Krasu nadigral Tabor kar s 4:0 in pokvaril slovesnost ob nogometni upokojitvi Erika Salkića. Mladi ljubljanski klub je v zadnjem obdobju zelo uspešen na domačem igrišču. Nanizal je zmage proti Gorici, Olimpiji (kar s 6:1) in Celju.

Vrnitev Josipa Iličića po 169 dneh

V Ljudskem vrtu se v nedeljo ne bo igral navaden dvoboj. V središču pozornosti bo Josip Iličić. Mesec dni po tem, ko se je pridružil Mariboru, je skupaj s trenerjem ocenil, da je ob dvigu telesne pripravljenosti napočil trenutek, ko bi lahko pomagal soigralcem na igrišču. Vrnitev izkušenega Gorenjca, enega najboljših slovenskih nogometašev tega stoletja, bi ogromno pomagala državnim prvakom, ki jim gre v tej sezoni marsikaj narobe.

Josip Iličić je nazadnje odigral tekmo za Maribor 26. avgusta 2010, zadnjo prvenstveno tekmo pa je v dresu Atalante v serie A odigral 21. maja. Takrat je proti Empoliju (0:1) vstopil v igro v 82. minuti. Če bi v nedeljo stopil na igrišče, bi tako zaigral po 169 dneh. Foto: Guliverimage

Brez zmage so že štiri kroge, v katerih so osvojili le točko. Če so v zadnjih štirih krogih zbrali najmanj točk izmed vseh, pa bodo imeli tokrat opravka z najbolj vročo ekipo prvenstva. To je Mura, ki se lahko pohvali s štirimi zaporednimi zmagami, s katerimi je Damir Čontala zaprl usta vsem kritikom, s katerimi je imel opravka še pred nekaj tedni. Odkar je črno-bele zapustil Matko Obradović, ki je v preteklosti že blestel na derbijih z Mariborom, je Mura ujela zmagoviti ritem ter se vključila v boj za (vsaj) drugo mesto.

Ko je Muro vodil njegov predhodnik Ante Šimundža, je Mura veljala za strup za vijolice. Imela je boljše razmerje na štajersko-prekmurskih poslasticah, Čontala pa je na treh tekmah osvojil le točko in še čaka na prestižno zmago. Mariborčani, ki jih čaka spopad z najboljšim strelcem prve lige Mirlindom Dakujem, bodo zaradi kazni v obrambi pogrešali Svena Šoštariča Karića. Dvoboj se bo začel ob 15. uri, tako v mariboru kot Murski Soboti vlada veliko zanimanje za ogled srečanja, tako da bi bile lahko tribune Ljudskega vrta zelo polne. Glavni sodnik bo Mihael Antič.

Po 16. krogu bodo med tednom v središču pozornosti pokalne tekme, na katerih bo nastopilo osem prvoligašev, vsi razen Radomelj in Gorice, ki sta že izpadla iz boja za pokalno lovoriko. Nato sledi še en krog 1. SNL, potem pa premor. Tako reprezentančni kot tudi SP 2022, čeprav naj bi bili do konca jesenskega dela nato odigrani še trije krogi.