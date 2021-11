Veselo na Bonifiki, Koper prehitel Maribor

Nogometaši Kopra so na Bonifiki v primorskem obračunu ugnali Tabor (1:0) in se vrnili na vrh, ki ga je po gostujoči zmagi v Ljubljani za nekaj ur zavzel Maribor. Olimpija se v nedeljo odpravlja k zadnjeuvrščenemu Aluminiju, evropska Mura pa bo v sklepnem dejanju kroga pričakala Domžale. Radomlje so v petek premagale Celjane in pozdravile prvo domačo zmago v tej sezoni.

Nogometaši Kopra so se po večerni sobotni zmagi nad Taborom vrnili na vrh razpredelnice. Izbranci Zorana Zeljkovića so premagali Sežančane z 1:0, zmagoviti zadetek pa je na Bonifiki v 70. minuti dosegel Lamin Colley. Prvi polčas ni ponudil veliko priložnosti, obe ekipi nista niti enkrat streljali v okvir vrat, v drugem delu pa so bili nekoliko nevarnejši gostitelji in rahlo premoč kronali z zadetkom napadalca iz Gambije.

Zoran Zeljković je pred leti pomagal Dušanu Kosiću na delu v Celju, zdaj pa ga je premagal v medsebojnem trenerskem obračunu v 1. SNL. Foto: Ana Kovač

Domači strateg Zeljković, ki je lahko znova računal na najboljšega strelca prve lige Maksa Barišića, je tako premagal nekdanjega učitelja. Ko je začel trenersko kariero v 1. SNL, je namreč sprva pridobival izkušnje kot pomočnik Dušana Kosića v Celju. Koper je dočakal že deveto zmago v tej sezoni in se na lestvici spet zavihtel pred Maribor, Tabor pa je nanizal že četrti poraz z 0:1, tako da se vse bolj oddaljuje od mest, kjer se bodo delile evropske vstopnice.



Zmagoviti niz Maribora v Šiški

Vijolice pod vodstvom Radovana Karanovića v prvenstvu še niso doživele poraza (za razliko od pokala, kjer je izpadel proti Domžalam, Bravo pa je na drugi strani s prebojem v polfinale poskrbel za klubski rekord). V soboto so se v Spodnji Šiški v derbiju kroga udarili z Bravom, ki zna favoritom zagreniti življenje, a so Mariborčani tudi tokrat zmagali.



V polno sta za goste zadela Srb Ognjen Mudrinski, ki je s petimi zadetki najboljši strelec Maribora v tej sezoni, in Žan Vipotnik, ki je v sodnikovem podaljšku tako dočakal krstni zadetek v dresu Maribora v prvi ligi. Bravo je tako ostal brez točke še na petem domačem srečanju z Mariborom, odkar igra v 1. SNL.



Olimpija nima lepih spominov na Kidričevo

Nogometna nedelja se bo začela v Kidričevem, kjer bo Aluminij dragocene točke v boju za obstanek poskušal dobiti proti Olimpiji, ki pod vodstvom novega trenerja Dina Skenderja na zadnjih tekmah ni navdušila navijačev. Zmaji na prizorišče na Štajerskem nimajo najlepših spominov, tu so doživeli nekaj bolečih porazov, po katerih so padale tudi trenerske glave. Aluminij je na domači zelenici prekrižal načrte zmajem že sedemkrat, Ljubljančani pa so v Športnem parku, kjer so pogosto gostovali v vlogi favorita, zmagali le štirikrat. Izbranci Oskarja Drobneta so v zadnjem nastopu po strelskem prvencu Jake Bizjaka osvojili točko v Domžalah (1:1). To je bila šele njihova druga točka na zadnjih petih tekmah, zaradi česar so na lestvici padli na zadnje mesto. Zato bi zmaga v nedeljo pomenila še toliko več, dodatno motivacijo pa bodo imeli številni nekdanji zmaji na začasnem delu v Kidričevem.

Olimpija je v prvi medsebojni tekmi v tej sezoni z Aluminijem v Stožicah zmagala s 3:1. Foto: Grega Valančič/Sportida

V ljubljanskem taboru za zdaj še molčijo o tem, kako si bo novopečeno vodstvo, ki je po besedah Milana Mandarića dokončno prevzelo nadzor nad klubom, razdelilo naloge. To je zelo zmotilo nogometno javnost v Ljubljani, navijaška skupina Green Dragons pa je na zadnji tekmi (domačih 1:1 proti Bravu) po koncu dvoboja obrnila hrbet trenerju Skenderju. Odkar je Hrvat na položaju trenerja zamenjal Sava Miloševića, je Olimpija na štirih tekmah dosegla le štiri zadetke, a je po drugi strani povzročala velike težave tekmecem v obrambi, saj se je njena mreža zatresla le dvakrat. Prvič, odkar pri Olimpiji nosi kapetanski trak, se bo Timi Max Elšnik predstavil Kidričanom, pri katerih je nabiral prve nogometne korake in nosil dres Aluminija vse do leta 2015, kot članski reprezentant Slovenije.

Pravico bo delil Mariborčan Slavko Vinčić, ki je v torek sodil evropsko poslastico v Bergamu med Iličićevo Atalanto in Ronaldovim Manchester Unitedom (2:2).

Mura ni zmagala že pet tekem zapored

V zadnji tekmi 16. kroga se bosta v Fazaneriji spopadla Mura in Domžale. Črno-beli imajo opravka s peklenskim ritmom. V četrtek so v Franciji skoraj pokvarili večer Rennesu (0:1) in osvojili zgodovinsko točko v konferenčni ligi. Pustili so dober vtis, zdaj pa bodo morali v mislih hitro preklopiti na slovensko prvenstvo, kjer so kljub nekaterim spodrsljajem v zadnjih tednih še vedno relativno blizu vrhu. S pomočjo navijačev želijo na počitek, ki bo sledil zaradi reprezentančnega premora, oditi z zmago. V vseh tekmovanjih jo pogrešajo že na petih tekmah zapored. Domžalčanom se želijo maščevati tudi za visok poraz v Športnem parku. Konec avgusta so namreč v mestu ob Kamniški Bistrici izgubili kar z 1:4.

Mura je na zahtevnem gostovanju v Franciji drago prodala svojo kožo. Foto: Reuters

Rumeni družini ne gre najbolje v prvenstvu, se jim pa lahko veliko bolj smeji v pokalu, kjer so se pod vodstvom Dejana Djuranovića uvrstili med štiri najboljše. ''Mura se je včeraj proti francoskemu prvoligašu Rennesu predstavila v zelo dobri luči. Bili so odlično postavljeni, izjemno nevarnemu tekmecu pa je uspelo zadeti za zmago šele ob koncu tekme. Zaradi tega bodo Muraši v nedeljo zagotovo še bolj motivirani, da se vrnejo v pozitivno formo. Takšni porazi namreč ne sodijo med tiste boleče, vendar po drugi strani moramo gledati nase in nedeljsko tekmo izkoristiti, da nadoknadimo zaostanek za moštvi pred seboj,'' se vratar Domžal Ajdin Mulalić zaveda, kako ga konec tedna v Prekmurju čaka težka naloga. Pravico bo v Murski Soboti delil Matej Jug.

Pestro v Domžalah, konec velikega niza Celjanov

Ivan Šarić je proti Celjanom dosegel dva zadetka. Foto: Nik Moder/Sportida Prvoligaška karavana se je v tem krogu najprej ustavila v Domžalah, kjer so Celjani v petek zapravili možnost, da bi se približali vrhu lestvice. Radomlje so namreč s 3:2 odpravile Celje in se tako še bolj oddaljile od zadnjega mesta, ki ga zaseda Aluminij. Za Radomlje je bila to prva "domača" zmaga v tej sezoni.

Radomlje je v vodstvo v 21. minuti z nadvse atraktivnim zadetkom (mojstrske škarjice) popeljal Gedeon Guzina, na začetku drugega polčasa pa je za 2:0 zadel še Ivan Šarić. A Celjani se niso predali, v 68. minuti je zadel Ester Sokler, le šest minut kasneje pa je izid na 2:2 z avtogolom nesrečno poravnal Jaka Ihbeisheh. Srečanje je s svojim drugim zadetkom na tekmi v 80. minuti odločil Hrvat Šarić. Posojen napadalec splitskega Hajduka je tako poskrbel za prvo domačo zmago Radomelj v tej sezoni. Radomljani so tudi v desetem medsebojnem srečanju v 1. SNL pozdravil prvo zmago nad Celjani, ki ostajajo pri osmih zmagah. S to zmago so tudi prekinili sanjski niz Simona Sešlarja, ki kot (začasni) trener NK Celje do te tekme sploh še ni izgubil.

1. SNL, 16. krog: Petek, 5. november:

Radomlje : Celje 3:2 (1:0)

Guzina 21., Šarić 48., 80.; Sokler 68., Ihbeisheh 74./ag

Poročilo s tekme. Sobota, 6. november:

Bravo : Maribor 0:2 (0:1)

Mudrinski 8., Vipotnik 90.+1

Poročilo s tekme.



Koper : Tabor 1:0 (0:0)

Colley 70.

Poročilo s tekme. Nedelja, 7. november:

17.00 Aluminij – Olimpija

20.15 Mura – Domžale