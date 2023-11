Celje lahko uide na +11, Olimpija v strelski krizi

V 15. krogu 1. SNL bo Bravo danes proti Radomljam skušal ohraniti visok položaj na lestvici. Za konec kroga sledi derbi vrha, pri vodilnem Celju gostuje prvak Olimpija, ki ni dosegel gola že tri tekme zapored. Nov neuspeh bi zaostanek povečal na -11. V uvodnem dejanju kroga je Koper upravičil vlogo favorita in v gosteh ugnal Rogaško (1:0). To je prva ligaška zmaga Safeta Hadžića na klopi Kopra. Mura pa je prvič v sezoni dobila domačo tekmo, Aluminij je premagala s prvim golom Filippa Tripija (1.0). Nato je še prvo gostujočo zmago dosegel Ante Šimundža z Mariborom, Domžale so premagali z 2:1.

1. SNL, 15. krog:

Sobota, 4. november:

Nedelja, 5. november:

Bravo doma še ni premagal mlinarjev

Tudi v nedeljo se bo začelo prvoligaško dogajanje zelo zgodaj. V času kosila, najboljši slovenski sodnik Slavko Vinčić bo označil začetek dvoboja ob 13. uri. se bosta v Šiški spopadla Bravo in Radomlje. Mladi ljubljanski klub pod vodstvom Aleša Arnola v zadnjih krogih preskakuje mnoge ovire. Nazadnje je pokvaril načrte Kopru na Bonifiki (1:1), pred tem pa je doma, kjer igra tekme na najmanjši slovenski prvoligaški zelenici, premagal Maribor (2:1). Pri Bravu blesti izkušeni napadalec Matej Poplatnik, dvakrat zapored je zadel v polno najstnik Matic Ivanšek, v tej sezoni pa je kralj podaj v 1. SNL Matija Kavčič.

Bravo doma v 1. SNL sploh še ni nikoli premagal Radomljanov. Foto: www.alesfevzer.com

Dobro gre v zadnjih krogih tudi Radomljanom, pri doseganju zadetkov izstopa Madžid Šošić. Vedno bolj je prepoznaven obris trenerja Oliverja Bogatinova, ki ga pomnijo ljubitelji prvoligaškega nogometa iz spomladanskega dela prejšnje sezone. V začetnem delu sezone zaradi kazni ni smel voditi mlinarjev, kar je zahtevalo svoj davek. Zaradi poškodbe prvega vratarja Emila Velića bi lahko znova branil 19-letni Patrik Mesarić, ki je dočakal priložnost med tednom v pokalu. Radomljani so zlahka v gosteh odpravili Ljubljano, ki jo vodi nekdanji slovenski reprezentant Ermin Raković.

Celje lahko uide na +11, Olimpija v strelski krizi

Ko sta se Celje in Olimpija pomerila prvič v tej sezoni, je grofe vodil Albert Riera, zmaje pa Joao Henriques. Zdaj ju Damir Krznar in Zoran Zeljković. Foto: Aleš Fevžer Največja poslastica 15. kroga se obeta v Celju. Stadion Z'dežele bi bil lahko v nedeljo ob 15. uri prijetno poln. Vodilni prvoligaš se bo udaril z branilcem naslova. Ko sta se Celje in Olimpija pomerila prvič v tej sezoni v Stožicah, je bilo zelo čustveno, saj se je Albert Riera nameril na nekdanje varovance. Španec je nadigral naslednika pri ljubljanskem klubu Joaa Henriquesa. Celjani so zmagali s 4:2, tekmo je zaznamoval tudi skromen igralni ritem, posledica utrujenosti od evropskih nastopov in potovanj, pa tudi slabe igralne površine. Bolje so se znašli Celjani, ki znajo za zdaj bolje izkoriščati dolgo klop.

Veliko število kakovostnih igralcev premorejo tudi Ljubljančani, ki pa po prihodu Zorana Zeljkovića niso učinkoviti v napadu. Na treh zaporednih tekmah niso dosegli niti enega zadetka. Najprej so izgubili na Ferskih otokih z 0:3, nato remizirali z Aluminijem (0:0), v četrtek pa še z drugoligašem Brinje Grosuplje, a ga nato izločili po izvajanju 11-metrovk (4:2). Trener Olimpije je takrat spočil kar nekaj prvokategornikov, ima pa tudi določene težave s poškodovanimi igralci. Jesenski del je že sklenil Matevž Vidovšek, težave ima tudi kapetan Timi Max Elšnik, a na srečo ljubljanskega kluba niso resnejše, tako da bi se lahko v kratkem vrnil na igrišče. Zaradi kartonov ne bo smel nastopiti Argentinec Agustin Doffo, tako da bo zvezna vrsta zeleno-belih kar prevetrena.

Damir Krznar je Celjane vodil na treh tekmah in vknjižil tri zmage. Foto: www.alesfevzer.com

Nekaj adutov pa se je na pokalni tekmi med tednom, Celjani so v četrtek s 4:1 ugnali tretjeligaša Krško, spočil tudi Damir Krznar. Hrvaškemu strategu, s katerim niso bili zadovoljni pri Mariboru, gre v Celju odlično. Ujel je zmagoviti ritem. Če bi ga nadaljeval, bi Celjani ušli zmajem na lestvici za kar 11 točk, kar bi bil izjemen kapital pred nadaljevanjem sezone. Čeprav sreče z zdravjem nimajo niti Celjani, saj bodo še dolgo pogrešali prvega strelca Aljošo Matka, pa se je po drugi strani več kot uspešno vrnil kapetan Denis Popović. Na pokalni tekmi je blestel trikratni strelec Gregor Bajde, s tem pa se je konkurenca napadalcev za dvoboj z branilci naslova še razširila. Ko je Olimpija prvič gostovala v Celju v šampionski sezoni 2022/23, je izgubila s 3:4 in prekinila sanjski niz zaporednih zmag.

Najstnik in veteran zabila za zmago Maribora

Zadnja sobotna tekma se je igrala ob Kamniški Bistrici: Domžale so gostile Maribor. To je bil dvoboj strategom Dušana Kosića in Anteja Šimundže. Prvi je leta 2020 postal prvak s Celjani, drugi pa je po številnih uspehih z Mariborom leta 2021 na slovenski prestol popeljal še Muro. Zdaj želi popeljati vijolice na pot stare slave, a ima podobne načrte z Domžalami tudi Ljubljančan. Rumeni družini ne gre vse po načrtih, točk imajo tako malo, da jim grozi boj za obstanek. Na prejšnjih petih tekmah so Domžale kar štirikrat izgubile. Šimundža je želel prvič zmagati v gosteh, odkar se je vrnil na vroči stolček 16-kratnih prvakov. Pravi, da morajo najti svoj DNK in rasti kot ekipa. Za zdaj jih uvrstitev na petem mestu ne zadovoljuje, ta ne zadošča niti za Evropo.

Marcel Lorber Foto: www.alesfevzer.com S šele drugim golom Maria Krstovkega v slovenski ligi so Domžale povedle že v 11. minuti. Do priložnosti so prišli po veliki napaki nekdanjega člana rumene družine Svena Šoštariča Karića. Izenačen prvi polčas se je tudi končal z izenačenjem. Točno ob 45. minuti je evrogol dosegel Marcel Lorber. Vse je presenetil s strelom s kakšnih 25 metrov. V lepem loku je žoga preletela vratarja Domžal in pod levim stičiščem vratnice in prečke zletela v gol. To je bil drugi prvenstveni gol 19-letnika v dresu Maribora.

Že v drugi minuti drugega polčasa je za preobrat poskrbel alžirski veteran v vrstah Maribora Hillil El Arbi Soudani, ki je zadel za vodstvo z 2:1. Zanimivo: Lorber je bil sploh prvi na tekmi, ki je dobil rumeni karton in to šele v 82. minuti. Tri minute pozneje je Marin Laušić izsilil prekršek za 11-metrovko. Teatralno je padel, ko naj bi ga brcnil Daniel Offenbacher. Posredoval je VAR, tudi glavni sodnik Matej Jug si je šel na ekran pogledati situacijo. In sodniki so nato ocenili, da do kontakta ni prišlo. Rumeni karton je prejel Laušić, strela z bele točke pa tako ni bilo. Rezultat se tako ni več spremenil in vijolice so na 14. tekmi prišle do sedme zmage. Domžale so osme, le tri točke pred Rogaško.

Prva za Hadžića, ki je 17-letnika zamenjal po 45 sekundah

Safet Hadžić je dočakal prvo zmago v 1. SNL v vlogi glavnega trenerja Kopra. Foto: FC Koper Dvoboj v Rogaški Slatini se je začel z nenavadno menjavo. Že po 45 sekundah je 17-letnega Luko Žavbija zamenjal štiri leta starejši Gabriel Groznica. Gostujoči trener Safet Hadžić se je za takšno menjavo odločil, ker je moral ob sestavi začetne enajsterice izpolnjevati vse pogoje NZS. Eno izmed novih pravil, ki velja od sezone 2023/24, namreč zahteva od klubov, da je v začetni enajsterici vsaj en igralec, ki ima pravico nastopa za slovensko reprezentanco do 21 let. Koprski mladinec Žavbi je torej svoj prvi nastop za člansko zasedbo v 1. SNL sklenil po vsega 45 sekundah. V tej sezoni je sicer za kanarčke že dvakrat nastopil v pokalu.

Nogometaši Kopra so v Rogaški Slatini povedli v 26. minuti. V polno je zadel Enej Jelenič, dosegel drugi zadetek v tej sezoni, v jubilejnem 20. nastopu v 1. SNL pa se je tako nekdanji slovenski reprezentant podpisal pod štiri gole. Podajo je prispeval Luka Vešner Tičić. Gostje so zadržali prednost do konca, se učvrstili na drugem mestu in zaostanek za vodilnimi Celjani prepolovili na točke. Primorci pod taktirko novega trenerja Safeta Hadžića še niso izgubili, Ljubljančan pa je tokrat prvič s Koprom v 1. SNL izkusil sladkost zmage.

Na sedmi domači tekmi Mura le prvič zmagala

Mura - Aluminij Foto: Jure Banfi/alesfevzer.com Fazanerija je bila v tej sezoni zakleta za Muro. Črno-beli na prvih šestih domačih tekmah niso zmagali. Večino točk v tej sezoni so osvojili v gosteh, potrpljenja navijačev pa je bilo vse manj. V tem krogu je v goste prišel Aluminij s 17-letnim vratarjem Janom Petkom, ki ga nista premagala ne Maribor ne Olimpija. Zdaj je vendarle bil premagan in tudi Mura je končno zmagala doma. Enaindvajsetletni Italijan Filippo Tripi je na svoji 13. tekmi za črno-bele zabil prvi gol. In to je bil tudi edini na tekmi, vsaj veljaven. Tin Matić je v sodnikovem dodatku tekme zatresel mrežo, a je bil v prepovedanem položaju. Kidričani so imeli v zadnjih 20 minutah še nekaj lepih priložnosti, a Sandro Jovanović, Jakov Katuša in Artem Bilji niso bili dovolj natančni.

1. SNL, 15. krog:

Sobota, 4. november:

Nedelja, 5. november:

Lestvica: