Kmalu se začenja v Domžalah, Maribor se utaplja v težavah

1. SNL, 15. krog: Petek, 28. oktober:

17.30 Domžale - Gorica Sobota, 29. oktober:

15.00 Tabor - Radomlje

20.15 Celje - Maribor Nedelja, 30. oktober:

15.00 Olimpija - Koper

17.30 Mura – Bravo

Miran Srebrnič je v zadnjih krogih ostal neporažen proti najboljšima kluboma 1. SNL, Olimpiji in Kopru. Foto: Grega Valančič/Sportida Začelo se bo ob 17.30 v Športnem parku. Izbranci Simona Rožmana so v prejšnjem krogu navdušili v Mariboru (3:0), kjer so z izrazito mlado zasedbo po daljšem času proslavljali prvoligaško zmago in se na lestvici zavihteli na zgornjo polovico. Izstopal je Jošt Pišek, ki je bil izbran tudi za najboljšega igralca kroga. Domžalčani so slovensko javnost navdušili zlasti z igrivo akcijo, s katero so v 35. minuti po izvajanju kota izigrali mariborsko obrambo. Pripravljajo kakšno presenečenje tudi vrtnicam?

V goste prihaja Gorica, ki je po menjavi vodstva kluba postala trd oreh tudi najboljšim slovenskim klubom. Proti Kopru in Olimpiji je ostala neporažena, zelo dragocene točke v boju za obstanek pa bo iskala tudi v Domžalah. Zaradi kazni bodo gostje pogrešali Alessandra Ahmetaja. Pri Gorici je v zelo dobri formi ekipi bočni branilec Jošt Urbančič, ki je prišel poleti v Novo Gorico prav iz Domžal.

Radomljani obožujejo gostovanja v Sežani

Vratar Tabora Jan Koprivec bo skušal danes prekiniti zmagoviti niz Radomljanov v Sežani. Radomljani imajo na lestvici pred Taborom le štiri točke prednosti. Na zadnji tekmi so v Domžalah remizirale proti Kopru (2:2) in nakazale, da bi se lahko rezultatska krivulja obrnila navzgor. Foto: Vid Ponikvar/Sportida Kraševcem gori pod nogami. Primanjkuje jim vsega. Tako točk, zmag, zadetkov kot tudi samozavesti. Trener Dušan Kosić je še vedno deležen podpore vodstva, a mu rezultati že dolgo ne gredo na roko. Edino zmago v tej sezoni je proslavljal pred skoraj tremi meseci, tokrat pa ga čaka obračun, na katerem bodo štele točke ''dvojno''. V Sežani se obeta derbi začelja, pomerila se bosta tekmeca, ki že dolgo nista zmagala. Zadnjeuvrščeni Tabor je na zadnjih desetih prvoligaških tekmah osvojil zgolj tri točke, slast zmag pa okušal le proti nižjeligašem v pokalu.

V omenjenem tekmovanju so Radomlje že izpadle. Imele so smolo pri žrebu in priznale premoč zadnjemu finalistu Bravu (0:2), v prvenstvu pa čakajo na zmago že kar 11 tekem. V tem času so osvojile le pet točk. Stadion Rajko Štolfa spada med najbolj priljubljena prizorišča mlinarjev. Na njem so v 1. SNL gostovali dvakrat in vselej premagali Tabor. Nazadnje 30. aprila z 2:1. Zanimivo je, da ni gostitelj na petih medsebojnih spopadih med sežanskim in radomeljskim klubom zmagal še nikoli. Bi se lahko ''tradicija'' tokrat prekinila? Gostje na Krasu ne bodo mogli računati na pomoč kaznovanega Vedrana Vrhovca.

Maribor se utaplja v težavah, a Krznar vidi rešitev

Nigerijec Charles Ikwuemesi je v tej sezoni že dvakrat zatresel mrežo Maribora. Foto: Vid Ponikvar Sobotni večer bo rezerviran za štajerski derbi. Na stadionu Z'dežele se bosta udarila edina kluba, ki v 1. SNL neprekinjeno vztrajata od začetka državne samostojnosti in sta skupaj osvojila že 17 naslovov. Celje enega, Maribor rekordnih 16. To bo že njun 109. spopad za točke, Maribor pa premočno vodi v številu zmag (56 proti 22). A nekaj je bogata zgodovina, drugo pa zdajšnja sezona, v kateri so Celjani bistveno uspešnejši od branilcev naslova. S 25 točkami so na tretjem mestu, Mariborčani, ki gledajo štajerskim sosedom v hrbet z osmimi točkami zaostanka, so šele pri 17.

Pozitiven trend Celjanov je zmotil zadnji poraz, ko so ostali praznih rok na maratonskem ''vaterpolskem'' dvoboju v Šiški (0:2). Trener Roman Pilipčuk se zaveda, da bi uspeh nad Mariborčani v tabor Celja vnesel zmagovalno miselnost, s pomočjo katere naskakujejo skok na najvišja mesta. Celjani imajo na razpolago močno zasedbo, pri Mariboru pa bo manjkalo veliko prvokategornikov. Rok Kronaveter, Gregor Sikošek in Sven Šoštarič Karić so kaznovani, tako da trenerju Damirju Krznarju ni lahko. Josip Iličić še ne more pomagati soigralcem, navijači ne pogrešajo le zadetkov in ustvarjalnosti v napadu, ampak tudi strele v okvir vrat. Na zadnjih dveh tekmah jih sploh ni bilo!

Josip Iličić še ni pripravljen za vrnitev na igrišča, a je trenutek, ki bi lahko spravil navijače vijolic v dobro voljo, po napovedih strokovnega vodstva vse bližje. Foto: Andreja Seršen Dobaj/STA

Nogometaši Maribora so za zadnji neuspeh proti Domžalam kaznovani. ''Sodim med trenerje z liberalnimi stališči, a v kriznih trenutkih je treba dvigniti mero strogosti in žal je treba poseči po takšnih zadevah. Pogovorili smo se, skupno in posamično,'' pojasnjuje hrvaški strateg. Zaradi zdravstvenih težav ne bosta nastopila tudi Nemanja Mitrović in Marin Laušić, kar je nov udarec za vijolice. Obramba bi lahko imela veliko dela z Nigerijcem Charlesom Ikwuemesijem, ki je v tej sezoni že prekrižal načrte Mariboru in dvakrat zadel v polno v Ljudskem vrtu.

Vidovška mika "klub 900", Zeljković v Stožicah ne izgublja

Matevž Vidovšek se je po dvoboju v Novi Gorici opravičil za nešportno potezo, ko je udaril Alena Krajnca, a jo na njegovo srečo odnesel le z rumenim kartonom. Foto: Vid Ponikvar Nedeljski nogometni spored se bo začel v slovenski prestolnici. V derbiju kroga se bosta spopadla vodilna Olimpija in najbližji zasledovalec Koper. Zgodnji začetek tekme, glavni sodnik Matej Jug bo označil začetek dvoboja ob 15. uri, bi lahko na tribune ob lepem vremenu privabil veliko gledalcev. Med njimi tudi otrok. Trener zmajev Albert Riera bo skušal še drugič v tej sezoni premagati klub, pri katerem je sklenil bogato kariero. Za kanarčke je odigral le eno tekmo (v Stožicah proti Olimpiji), nato pa se po poškodbi odločil, da postavi nogometne čevlje v kot. Kot trenerju mu gre v Sloveniji izvrstno, z Olimpijo se mu nasmiha jesenski naslov, v Stožicah pa je tako suveren, da ni gostom prepustil še niti točke.

Olimpija je v 6. krogu na Bonifiki zmagala z 2:0, oba zadetka je prispeval mladi reprezentant Svit Sešlar. To je bila tekma, ki jo bo z mešanimi občutki pomnil vratar Matevž Vidovšek, saj je po spornem trku s Kaheemom Parrisom (Jamajčan se je nato preselil k Dinamu iz Kijeva) utrpel zlom dlančnice, zaradi katerega je moral skoraj tri mesece pozabiti na tekme. Ko se je vrnil, je nadaljeval sanjski niz. Tako je še vedno nepremagan v 1. SNL (810 minut). Do absolutnega rekorda, ki ga je med vratnicama Domžal dosegel novopečeni član Mure Nejc Vidmar, ga loči le še 192 minut. Mu bodo Koprčani, ki jih Riera zelo spoštuje, pokvarili namero?

Zoran Zeljković kot strateg Kopra še ni izgubil na gostovanju pri Olimpiji, klubu, za katerega je pred leti branil barve kot nogometaš. Foto: Grega Valančič/Sportida

Oba vodilna kluba sta v zadnjih krogih remizirala z Gorico. Zanimivo je, da do takrat sploh nista poznala remijev v tej sezoni. Odkar vodi Koper Zoran Zeljković, Ljubljančan še ni izgubil v Stožicah. V zadnjem obdobju sta v najboljši strelski formi Andrej Kotnik in Žan Benedičič.

Mura lovi rekord, Bravo meša štrene najboljšim

Izbranci Damirja Čontale so v zadnjem obdobju v izjemni formi. Foto: Blaž Weindorfer/Sportida Sklepno dejanje 15. kroga predstavlja srečanje na Fazaneriji med Muro in Bravom. Črno-beli so v izvrstni formi. Lovili bodo že četrto zaporedno zmago. Tega, odkar so se pod vodstvom Anteja Šimundže vrnili v prvo ligo, še niso dosegli. Za Prekmurce ne zadeva več le Mirlind Daku, prvi strelec 1. SNL, ki ga bo v zimskem prestopnem roku težko zadržati, saj igra v Sloveniji kot posojen napadalec Osijeka. Na zadnji tekmi je z dvema zadetkoma opozoril nase Mihael Klepač in pozval navijače, da v čim večjem številu obiščejo nedeljsko tekmo in izbrancem Damirja Čontale, ki se mu po zadnjih uspehih ne trese več stolček, pomagajo do nadaljevanja zmagovitega niza.

V Mursko Soboto prihaja nepredvidljivi Bravo, ki v zadnjem obdobju premaguje najboljše slovenske klube. Zlasti na domači zelenici. Po Olimpiji (6:1) je na stadionu ŽAK spravil v slabo voljo še Celjane (2:0). Šiškarji imajo najbolj trdno obrambo v ligi. Prejeli so le 11 golov, v povprečju krepko manj kot enega na srečanje. Tokrat čaka mladega vratarja ljubljanskega kluba Gala Lubeja Finka, sicer sina nekdanjega rokometnega reprezentanta Zorana Lubeja, najhujši možni izziv, saj so Prekmurci v tej sezoni dosegli že 27 golov, tako da se lahko pohvalijo z najbolj učinkovitim napadom v ligi. Spopad med najboljšim napadom in obrambo 1. SNL bo tako predstavljal zanimiv obračun, ki ga ne velja zamuditi.