Neverjetna tekma v Sežani, Tabor vstal od mrtvih!

Nogometaši Tabora so v derbiju začelja 15. kroga po velikem preobratu premagali Radomlje z 2:1 in po desetih tekmah končno okusili slast zmage. Celjani bodo v večernem štajerskem derbiju na stadionu Z'dežele poskušali poglobiti krizo oslabljenega Maribora. Nedelja prinaša poslastico kroga, vodilna Olimpija, ki je v tej sezoni na domači zelenici dobila vse tekme, bo pričakala Koper. Vse boljša Mura bo krog, ki se je začel z visoko petkovo zmago Domžal nad Gorico (5:1) sklenila doma proti Bravu.

Tabor : Radomlje 2:1 (0:1)

Konec srečanja v Sežani, na katerem je Tabor po preobratu strl odpor Radomelj in se razveselil prve zmage po desetih sušnih krogih. Po točkah je ujel sosede iz Nove Gorice in napovedal še krčevit boj za obstanek med elito. Radomljani so po vodstvu z 1:0 zapravili kar nekaj imenitnih priložnostih, v zaključku srečanja pa prejeli dva zadetka in se obrisali pod nosom za zmago, na katero čakajo že 12 krogov! Na lestvici se je njihova prednost pred Taborom stopila na vsega eno točko. 🔚| Konec tekme v Sežani in ZMAGAAA!#CherryBox24 TABOR SEŽANA 2-1 NK Radomlje



Za rdeče-črne sta zadela Lan Štravs (80’) in Fahd Ndzengue (90+5’).#PodpiramoNašLokalniKlub 🔴⚫️🍒 pic.twitter.com/TvBNn3N42a — NK Tabor Sežana (@nktaborsezana) October 29, 2022 Goooooooool! 2:1! 95. minuta. Navijači Tabora so na nogah! Za delirij na stadionu Rajko Štolfa je poskrbel Fahd Richard Ndzengue Moubeti. Gabonec je izkoristil podajo Črnogorca Milana Vukotića in v peti minuti sodnikovega podaljška z natančnim strelom z glavo, žoga se je v gol odbila od vratnice, matiral Emila Velića. To je njegov strelski prvenec v tej sezoni, Tabor pa je izvedel popoln preobrat in se razveselil še kako dragocenih točk v boju za obstanek. Goooooool! 1:1! 80. minuta. Neverjetno, kaj vse so zapravili gostje v drugem polčasu. Radomljani so imeli ogromno priložnosti, s katerimi bi lahko podvojili prednost, a je med vratnicama Tabora blestel Jan Koprivec. Nekdanji reprezentančni vratar je najbolj zaslužen, da so Sežančani zaostajali le z 0:1. Nesojeno nogometno pravilo ''kdor ne da, ta prejme'' se je uresničilo v 80. minuti, ko se je po predložku s kota izkazal Lan Štravs. 22-letni nogometaš Tabora je v 36. nastopu v prvi ligi dosegel strelski prvenec. To je bil šele deseti zadetek Tabora v tej sezoni, zaključek srečanja pa bo še kako pester, saj želita obe ekipi zmagati. Konec prvega polčasa, v katerem ni manjkalo velikih in zelo zrelih priložnosti, a so gledalci na stadionu Rajko Štolfa videli le en zadetek. Razmerje v strelih v okvir vrat je 4:2 v korist Radomljanov, ki so prek Francesca Tahiraja, Esterja Soklerja in zlasti Maria Čuića, ki je iz neposredne bližine postal žogo čez prazna vrata, zapravili kar nekaj priložnosti. Pri gostiteljih je imel najlepšo Fahd Richard Ndzengue Moubeti, a se je izkazal vratar Radomelj Emil Velić. Goooool! 0:1. 15. minuta. Glavni sodnik Slavko Vinčić je po prekršku Elvisa Letaja nad Esterjem Soklerjem pokazal na belo točko. Podobno kot v prejšnjem krogu je najstrožjo kazen za Radomlje izvedel Samsondin Ouro. Afričan je podobno kot proti kanarčkom zadel tudi proti Taboru in popeljal goste v vodstvo. Žan Koprivec je izbral pravo smer, a je bil strel reprezentanta Toga preveč natančen, da bi ga lahko izkušeni Primorec ubranil. Oudo, posojeni nogometaš Mure na delu pri Radomljah, je dosegel tretji gol v tej sezoni. V Sežani spremlja dvoboj tudi glasna skupina navijačev Radomelj. Ob 15. uri se je začel derbi začelja 15. kroga. 🔴⚫️| Začetnih XI proti NK Radomlje.#PodpiramoNašLokalniKlub 🔴⚫️🍒 pic.twitter.com/Vo7J91MSvP — NK Tabor Sežana (@nktaborsezana) October 29, 2022 Začetna enajsterica za današnji obračun proti Tabor Sežani ⚽️



💛🖤#hocemozmoremosmo pic.twitter.com/iEPKIUFZth — NK Radomlje (@NKRadomlje) October 29, 2022

1. SNL, 15. krog: Petek, 28. oktober:

Domžale : Gorica 5:1 (2:0)

Kovačević 40., Repas 44., 47., Barišić 86., 88.; Iličić 84. Sobota, 29. oktober:

Tabor : Radomlje 2:1 (0:1)

Štravs 80., Ndzengue 90.+5: Ouro 15./11-m



20.15 Celje - Maribor Nedelja, 30. oktober:

15.00 Olimpija - Koper

17.30 Mura – Bravo

V Domžalah odjeknila petarda v mreži Gorice

Domžalčani so vštevši pokal vstopili v zmagoviti niz. Po Iliriji in Mariboru so premagali še Gorico in to kar s 5:1. Foto: Blaž Weindorfer/Sportida Petnajsti krog 1. SNL se je začel na stadionu ob Kamniški Bistrici. Domžale, ki so v prejšnjem krogu premagale Maribor s 3:0, so na prvi gol na tekmi z Gorico čakale debelo uro. Najprej je bil začetek tekme zamaknjen za 30 minut, saj so Goričani obtičali na cesti. Nato je bil prvi gol Franka Kovačevića razveljavljen zaradi prepovedanega položaja. V 40. minuti pa je ta hrvaški nogometaš vendarle zadel. Z izjemnim strelom z 20 metrov. Njegov tretji gol v sezoni. Sploh prvega v sezoni in tudi prvega v prvi članski ligi pa je štiri minute pozneje zabil 21-letni Žiga Repas. Gre za štiri leta mlajšega brata Jana Repasa.

Repas je drugi polčas odprl še z drugim golom in Domžale so bile na pragu druge zaporedne zmage, kar je obenem njihova peta zaporedna tekma brez poraza. Miroslav Iličić je v 84. minuti sicer znižal in vzbudil kanček upanja za Gorico. A je ta hitro zvodenel, saj je čez dve minuti prvič in čez štiri še drugič zabil rezervist Bartol Barišić. Še ne 20-letni hrvaški nogometaš je postavil končni izid 5:1, kar je najvišja zmaga Domžal v sezoni.

Maribor se utaplja v težavah, a Krznar vidi rešitev

Nigerijec Charles Ikwuemesi je v tej sezoni že dvakrat zatresel mrežo Maribora. Foto: Vid Ponikvar Sobotni večer bo rezerviran za štajerski derbi. Na stadionu Z'dežele se bosta udarila edina kluba, ki v 1. SNL neprekinjeno vztrajata od začetka državne samostojnosti in sta skupaj osvojila že 17 naslovov. Celje enega, Maribor rekordnih 16. To bo že njun 109. spopad za točke, Maribor pa premočno vodi v številu zmag (56 proti 22). A nekaj je bogata zgodovina, drugo pa zdajšnja sezona, v kateri so Celjani bistveno uspešnejši od branilcev naslova. S 25 točkami so na tretjem mestu, Mariborčani, ki gledajo štajerskim sosedom v hrbet z osmimi točkami zaostanka, so šele pri 17.

Pozitiven trend Celjanov je zmotil zadnji poraz, ko so ostali praznih rok na maratonskem ''vaterpolskem'' dvoboju v Šiški (0:2). Trener Roman Pilipčuk se zaveda, da bi uspeh nad Mariborčani v tabor Celja vnesel zmagovalno miselnost, s pomočjo katere naskakujejo skok na najvišja mesta. Celjani imajo na razpolago močno zasedbo, pri Mariboru pa bo manjkalo veliko prvokategornikov. Rok Kronaveter, Gregor Sikošek in Sven Šoštarič Karić so kaznovani, tako da trenerju Damirju Krznarju ni lahko. Josip Iličić še ne more pomagati soigralcem, navijači ne pogrešajo le zadetkov in ustvarjalnosti v napadu, ampak tudi strele v okvir vrat. Na zadnjih dveh tekmah jih sploh ni bilo!

Josip Iličić še ni pripravljen za vrnitev na igrišča, a je trenutek, ki bi lahko spravil navijače vijolic v dobro voljo, po napovedih strokovnega vodstva vse bližje. Foto: Andreja Seršen Dobaj/STA

Nogometaši Maribora so za zadnji neuspeh proti Domžalam kaznovani. ''Sodim med trenerje z liberalnimi stališči, a v kriznih trenutkih je treba dvigniti mero strogosti in žal je treba poseči po takšnih zadevah. Pogovorili smo se, skupno in posamično,'' pojasnjuje hrvaški strateg. Zaradi zdravstvenih težav ne bosta nastopila tudi Nemanja Mitrović in Marin Laušić, kar je nov udarec za vijolice. Obramba bi lahko imela veliko dela z Nigerijcem Charlesom Ikwuemesijem, ki je v tej sezoni že prekrižal načrte Mariboru in dvakrat zadel v polno v Ljudskem vrtu.

Vidovška mika "klub 900", Zeljković v Stožicah ne izgublja

Matevž Vidovšek se je po dvoboju v Novi Gorici opravičil za nešportno potezo, ko je udaril Alena Krajnca, a jo na njegovo srečo odnesel le z rumenim kartonom. Foto: Vid Ponikvar Nedeljski nogometni spored se bo začel v slovenski prestolnici. V derbiju kroga se bosta spopadla vodilna Olimpija in najbližji zasledovalec Koper. Zgodnji začetek tekme, glavni sodnik Matej Jug bo označil začetek dvoboja ob 15. uri, bi lahko na tribune ob lepem vremenu privabil veliko gledalcev. Med njimi tudi otrok. Trener zmajev Albert Riera bo skušal še drugič v tej sezoni premagati klub, pri katerem je sklenil bogato kariero. Za kanarčke je odigral le eno tekmo (v Stožicah proti Olimpiji), nato pa se po poškodbi odločil, da postavi nogometne čevlje v kot. Kot trenerju mu gre v Sloveniji izvrstno, z Olimpijo se mu nasmiha jesenski naslov, v Stožicah pa je tako suveren, da ni gostom prepustil še niti točke.

Olimpija je v 6. krogu na Bonifiki zmagala z 2:0, oba zadetka je prispeval mladi reprezentant Svit Sešlar. To je bila tekma, ki jo bo z mešanimi občutki pomnil vratar Matevž Vidovšek, saj je po spornem trku s Kaheemom Parrisom (Jamajčan se je nato preselil k Dinamu iz Kijeva) utrpel zlom dlančnice, zaradi katerega je moral skoraj tri mesece pozabiti na tekme. Ko se je vrnil, je nadaljeval sanjski niz. Tako je še vedno nepremagan v 1. SNL (810 minut). Do absolutnega rekorda, ki ga je med vratnicama Domžal dosegel novopečeni član Mure Nejc Vidmar, ga loči le še 192 minut. Mu bodo Koprčani, ki jih Riera zelo spoštuje, pokvarili namero?

Zoran Zeljković kot strateg Kopra še ni izgubil na gostovanju pri Olimpiji, klubu, za katerega je pred leti branil barve kot nogometaš. Foto: Grega Valančič/Sportida

Oba vodilna kluba sta v zadnjih krogih remizirala z Gorico. Zanimivo je, da do takrat sploh nista poznala remijev v tej sezoni. Odkar vodi Koper Zoran Zeljković, Ljubljančan še ni izgubil v Stožicah. V zadnjem obdobju sta v najboljši strelski formi Andrej Kotnik in Žan Benedičič.

Mura lovi rekord, Bravo meša štrene najboljšim

Izbranci Damirja Čontale so v zadnjem obdobju v izjemni formi. Foto: Blaž Weindorfer/Sportida Sklepno dejanje 15. kroga predstavlja srečanje na Fazaneriji med Muro in Bravom. Črno-beli so v izvrstni formi. Lovili bodo že četrto zaporedno zmago. Tega, odkar so se pod vodstvom Anteja Šimundže vrnili v prvo ligo, še niso dosegli. Za Prekmurce ne zadeva več le Mirlind Daku, prvi strelec 1. SNL, ki ga bo v zimskem prestopnem roku težko zadržati, saj igra v Sloveniji kot posojen napadalec Osijeka. Na zadnji tekmi je z dvema zadetkoma opozoril nase Mihael Klepač in pozval navijače, da v čim večjem številu obiščejo nedeljsko tekmo in izbrancem Damirja Čontale, ki se mu po zadnjih uspehih ne trese več stolček, pomagajo do nadaljevanja zmagovitega niza.

V Mursko Soboto prihaja nepredvidljivi Bravo, ki v zadnjem obdobju premaguje najboljše slovenske klube. Zlasti na domači zelenici. Po Olimpiji (6:1) je na stadionu ŽAK spravil v slabo voljo še Celjane (2:0). Šiškarji imajo najbolj trdno obrambo v ligi. Prejeli so le 11 golov, v povprečju krepko manj kot enega na srečanje. Tokrat čaka mladega vratarja ljubljanskega kluba Gala Lubeja Finka, sicer sina nekdanjega rokometnega reprezentanta Zorana Lubeja, najhujši možni izziv, saj so Prekmurci v tej sezoni dosegli že 27 golov, tako da se lahko pohvalijo z najbolj učinkovitim napadom v ligi. Spopad med najboljšim napadom in obrambo 1. SNL bo tako predstavljal zanimiv obračun, ki ga ne velja zamuditi.