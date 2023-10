Bravo ponagajal Kopru, Poplatnik s 35 metrov spekakularno zatresel prečko

Vodilni Celjani so v uvodnem dejanju 14. kroga 1. SNL s 3:1 ugnali Domžale, zadovoljstvo Damirja Krznarja po debiju na domačem stadionu v knežjem mestu pa je bilo še večje dan pozneje, ko sta se Koper in Bravo razšla brez zmagovalca (1:1). Celjani imajo tako pred kanarčki že šest točk prednosti, Safet Hadžić pa ni prve zmage s Koprom dočakal tudi v drugem poizkusu. Za potezo srečanja je poskrbel Matej Poplatnik, ki je v 80. minuti po spektakularnem voleju s 35 metrov zatresel prečko! Maribor bo zvečer pričakal zadnjeuvrščeno Rogaško, Mura v nedeljo odhaja k Radomljam, prvak Olimpija pa bo po bolečem porazu na Ferskih otokih imel opravka z Aluminijem. Zoran Zeljković bo zmaje prvič vodil v Stožicah.

Poplatnika delili centimetri od zadetka sezone

Mladi ljubljanski klub (p)ostaja v tej sezoni strup za favorite. Tokrat je ostal neporažen na Bonifiki in s tem preprečil Safetu Hadžiću, da bi se veselil prve zmage, odkar je na trenerskem položaju Koprčanov nasledil Zorana Zeljkovića. Čeprav so bili Koprčani gostitelji in zaradi boljšega položaja na lestvici favoriti, so se morali na koncu namučiti za točko. Do neodločenega rezultata jim je pomagala tudi sreča, saj je prvi strelec Brava Matej Poplatnik dvakrat zatresel okvir vrat. Prvič v prvem polčasu, ko je zadel vratnico z glavo, drugič pa v 80. minuti, ko je s spektakularnim volejem z okrog 35 metrov zatresel prečko. Takrat je bil mladi vratar Kopra Klemen Hvalič že premagan, a je udarec izkušenega napadalca Šiškarjev po lobu za nekaj centimetrov zgrešil polni cilj. Če bi mu uspelo, bi v 14. krogu 1. SNL videli enega najbolj spektakularnih zadetkov zadnjih sezon.

V napadu Brava v tej sezoni izstopa tudi izkušeni Matej Poplatnik. S petimi zadetki je tretji najboljši strelec tekmovanja. Foto: www.alesfevzer.com

Koprčani so sicer povedli v 33. minuti, ko je po edinem strelu kanarčkov v okvir vrat v prvem delu zadel Ramazan Orazov. Reprezentant Kazahstana, ki bo prihodnji mesec gostoval v razprodanih Stožicah v kvalifikacijah za Euro 2024, je izkoristil podajo Maksa Barišića iz z roba kazenskega prostora s prekrasnim strelom popeljal gostitelje v vodstvo.

Bravo je bil sicer na tekmi nevarnejši tekmec, o čemer priča tudi razmerje strelov na gol (16:11, od tega 8:3 v okvir vrat) pa tudi izvedenih kotov (10:4). Koprčanom so povzročali ogromno težav, v 58. minuti pa je mladi Matic Ivanšek izenačil na 1:1. Hvalič je po strelu Poplatnik odbil žogo do 19-letnega napadalca Brava, ki se je tako vpisal med strelce še na drugi zaporedni tekmi. V dinamični tekmi, polni priložnosti na obeh straneh, je okvir vrat nastreljal tudi napadalec Kopra Enej Jelenič. Z bližine je ob posredovanju Matije Orbanića zadel vratnico, dvoboj pa se je končal z 1:1.

Bravo je ohranil niz neporaženosti, ki traja že deset tekem, za vodilnim Celjem pa zaostaja po novem že šest točk. Ljubljančani so ohranili četrto mesto.

Uspešen domači debi Krznarja

Celjani so dosegli novo, četrto zaporedno zmago in še naprej ostajajo vodilna ekipa Prve lige Telemach. Tokrat so v večini tekme povsem nadigrali goste iz Domžal, ki so izgubili četrtič na zadnjih petih tekmah.

Damir Krznar je Celjane prvič vodil na stadionu Z'dežele. Pred najbližjim zasledovalcem Koprom ima že šest točk prednosti. Foto: www.alesfevzer.com

Gostitelji so bili že v začetku srečanja boljši nasprotnik, v začetku 21. minute pa so izbranci Damirja Krznarja povedli, zadel je Damjan Vuklišević, potem ko je v bližini gola iz prve zadel po lepi Milićevi podaji. Domžalčani so nato drugi polčas odprli nekoliko odločneje in nekajkrat prišli v kazenski prostor domače vrste, v 66. minuti pa unovčili napako Luke Bobičanca za 1:1. Nogometaš Celja je žogo podaril Filipu Stupareviću, ki je prišel pred vratarja Matka Obradovića in ga tudi premagal. Toda takoj zatem se je spet nadaljevala prevlada Celja in ga nagradila v 72. minuti, ko je sodnik po pregledu posnetka dosodil najstrožjo kazen po igranju z roko Lukasa Hempta. Z bele točke je v 74. minuti zadel povratnik po poškodbi Denis Popović za novo vodstvo celjske ekipe. V 89. minuti so Celjani, ki so tudi v končnici imeli kar nekaj lepih priložnosti, spet zadeli, po Popovićevi podaji je Gregor Bajde postavil končni rezultat 3:1.

Maribor nima prijetnih spominov na Rogaško

V soboto zvečer bo slovenski prvoligaški nogomet priča krstni izvedbi. Rogaška bo prvič v klubski zgodovini v 1. SNL gostovala v Ljudskem vrtu, domu 16-kratnih slovenskih prvakov. Črno-beli na lestvici zasedajo zadnje mesto, na zadnjih treh tekmah so ostali tako brez točk (0:2 z Olimpijo, 0:3 z Domžalami in 0:4 s Celjem) kot tudi doseženih zadetkov, a razlika do sosedov na lestvici ne znaša veliko.

Ante Šimundža kot trener Maribora za zdaj dobiva domače tekme in izgublja na gostovanjih. Bo tako tudi v soboto zvečer, ko bo v Ljudskem vrtu prvič v zgodovini 1. SNL gostovala Rogaška? Foto: Jure Banfi/alesfevzer.com

V Rogaški Slatini so prepričani, da bi lahko kmalu vstopili v lepše čase. Za začetek jih čaka tekmec, proti kateremu so proslavljali zgodovinsko prvo točko v 1. SNL. V Krškem so se proti vijolicam vrnili iz 0:2 na 2:2. Ta remi je močno zatresel mariborski klub, ki je nato padel v rezultatsko krizo, po kateri je prišlo do menjave trenerja. Zdaj Mariborčane vodi Ante Šimundža. Najprej je ugnal Muro, nato pa izgubil pri Bravu in prišel do spoznanja, da bo treba postoriti še ogromno, če želi mariborskemu klubu vrniti nekdanji sijaj.

Neposredni obračun za šesto mesto

Nedeljski spored bosta ob 15. uri na domžalskem stadionu odprla Radomlje in Mura. Radomljani so tradicionalno velik trn v peti Prekmurcev, saj imajo boljše razmerje na medsebojnih tekmah. Na štirih domačih tekmah niso še nikoli izgubili proti črno-belim. Tradicijo želijo nadaljevati tudi ta konec tedna. To bo neposreden obračun za šesto mesto, ki ponuja lepo izhodišče za naskok na mesta, kjer že resneje diši po Evropi. Radomljani so v zadnjem obdobju dvignili učinkovitost, na zadnjih treh tekmah so ostali neporaženi, pokvarili načrte Olimpiji in Kopru, nato pa v gosteh ugnali še Aluminij.

Radomljani so na zadnjih treh tekmah osvojili pet točk. Načrte so pokvarili tudi prvaku Olimpiji. Foto: Filip Barbalić/www.alesfevzer.com

Črno-beli, ki se jim je v tej sezoni ''zamerila'' Fazanerija in nenačrtovano zmagujejo le v gosteh, imajo opravka z drugačno krivuljo uspešnosti. Pod vodstvom trenerja Vladimirja Vermezovića so na zadnjih treh tekmah osvojili le točko, zato nujno potrebujejo uspešen rezultat, ki bi jim napolnil samozavest in dal vedeti, da so na pravi poti.

Zeljković bo prvič vodil Olimpijo v Stožicah

Nogometaši Olimpije so se s Ferskih otokov vrnili s poklapanimi obrazi. Od na papirju najlažjega evropskega gostovanja so pričakovali bistveno več, na koncu pa po bledi igri izgubili z 0:3, se ujeli v fersko zanko in že skoraj zapravili vse možnosti za napredovanje v konferenčni ligi. Novi trener Zoran Zeljković je doživel prvo veliko razočaranje, odkar se je iz Kopra vrnil v rojstno mesto. Rane bo skušal celiti na nedeljskem srečanju z Aluminijem, kjer se bo predstavil prvič v novi vlogi v Stožicah, vse kaj drugega kot zmaga branilcev dvojne slovenske krone pa bi bila veliko presenečenje.

Lahko Aluminij v nedeljo zvečer priredi presenečenje in ostane neporažen v Stožicah? Foto: www.alesfevzer.com

Kidričani praviloma izgubljajo v Ljubljani. Na 14 gostovanjih v Stožicah so osvojili le štiri točke, edino zmago (1:0) pa proslavljali 20. septembra 2020, ko so posredno pomagali Celjanom do njihovega za zdaj edinega naslova prvaka. Če bi Robert Pevnik, ki je v preteklosti večkrat vodil zmaje, presenetil Olimpijo, bi se lahko zaostanek za vodilnimi Celjani še nevarno povečal, kar bi v tabor Ljubljančanov, ki ne skrivajo cilja, da ubranijo naslov prvaka, vnesel še več nemira. Zaradi utrujenosti po nastopu v Torshavnu velja v začetni enajsterici Olimpije pričakovati kar nekaj sprememb in rotacij.

