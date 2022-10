Mati narava jo je zagodla Bravu in Celju

Uvodni dvoboj 14. kroga med Bravom in Celjem je potekal v močnem deževju, Ljubljančani so v "vaterpolskih" razmerah dobili prvi polčas z 1:0, nato pa je bila tekma zaradi razmočenega igrišča prekinjena. Do konca bo odigrana v ponedeljek. Zvečer se bosta v praznem Ljudskem vrtu pomerila Maribor in Domžale. Vodilna Olimpija v nedeljo s trenerjem Albertom Riero, ki ga je na zadnjih tekmah zmotilo vedenje predstavnikov Maribora, zlasti njihovo nezadovoljstvo s sojenjem, gostuje v Novi Gorici.

1. SNL, 14. krog: Sobota, 22. oktober:

Bravo : Celje 1:0* (1:0)

Flakus Bosilj 10.



* tekma je bila zaradi razmočenega igrišča po prvem polčasu prekinjena, nadaljevanje tekme bo v ponedeljek ob 16. uri



20.15 Maribor - Domžale Nedelja, 23. oktober:

15.00 Tabor - Mura

17.30 Gorica - Olimpija Ponedeljek, 24. oktober:

17.30 Radomlje - Koper

Močno deževje, ki je v zgodnjih popoldanskih urah zajelo slovensko prestolnico, je krojilo razplet uvodne tekme 14. kroga 1. SNL. Bravo in Celje, edina slovenska prvoligaša, ki sta v tej sezoni premagala vodilno Olimpijo, sta odigrala le prvi polčas, nato pa je bil dvoboj zaradi nemogočih igralnih razmer na stadionu ŽAK prekinjen. Vodstvo tekmovanja bo naknadno sporočilo, kdaj se bo odigral še drugi polčas.

Zaradi razmočenega igrišča je tekma med Bravom in Celjem prekinjena.



Preostalih 45 minut obračuna se bo odigralo v naknadno določenem terminu.



NK Bravo 1-0 NK Celje (po prvem polčasu)#MiSmoBravo #enklubenadruzina pic.twitter.com/VePFUqoTBX — NK Bravo (@NKBravo) October 22, 2022

Nogometaše Brava je v vodstvo v 10. minuti popeljal David Flakus Bosilj. Mrežo je zatresel iz neposredne bližine, pred tem je iz rok spolzela žoga vratarju gostov Florijanu Raduhi po strelu Matije Kavčiča. Mladi reprezentant se je razveselil strelskega prvenca v 1. SNL v dresu Šiškarjev, za katere je bil v tej sezoni že dvakrat uspešen v pokalnem tekmovanju.

V nadaljevanju srečanja je razmočeno igrišče nogometašem onemogočilo konkretnejšo igro. Gostje so bili blizu izenačenja v 41. minuti, ko je nekdanji slovenski reprezentant Denis Popović, ki je v polno zadel na zadnjih dveh tekmah Celja, izvajal kot, vratar Brava Gal Lubej Fink pa je nato žogo preusmeril v prečko.

Drugi polčas bo odigran v ponedeljek. Šiškarji sicer doma zelo poredko izgubljajo proti Celjanom, to se jim je na šestih tekmah pripetilo le enkrat, kar štirikrat pa so se razveselili zmage. Zanimivo je, da se je zadnjih šest medsebojnih srečanj Celja in Brava vedno končalo z domačo zmago.

Domžale v tej sezoni že "menjale" trenerja Maribora

Ko so Domžale sredi avgusta premagale Maribor, je vijolice zadnjič vodil Radovan Karanović. Foto: Grega Valančič/Sportida Kaj se dogaja z Mariborom? Vijolice so po dveh tesnih porazih proti Kopru in Olimpije izgubile pozitivni zagon, s katerim so pod vodstvom Damirja Krznarja začele pridobivati več točk in se povzdigovale na lestvici. Trenutno so šele na petem mestu, ki sploh ne vodi v Evropo. Tokrat jih čaka dvoboj v praznem Ljudskem vrtu, kar je posledica nedavnega incidenta, ko jo je na tekmi s Koprom skupil pomočnik glavnega sodnika. Prihajajo Domžale, ki so v tej sezoni že poskrbele za ogromne spremembe v mariborskem klubu. Po zmagi rumene družine s 3:2 je namreč brez službe ostal Radovan Karanović.

Maribor bo zaigral brez kaznovanega nekdanjega branilca Domžal Svena Šoštariča Karića, v začetni enajsterici pa bi lahko začela dvoboj Hrvat Marin Laušić, ki je ob torkovi pokalni zmagi nad limbuškim nižjeligašem (9:0) dosegel kar štiri gole, pa tudi kapetan Martin Milec. Josip Iličić še ni pripravljen za nastop, a s svojo prisotnostjo na treningih dviguje delovno vnemo soigralcev. Domžalčani na drugi strani pogrešajo zmage, brez katerih se ne morejo znebiti spodnje polovice razpredelnice. Trikrat zapored so remizirali, zdaj si bodo na poti do želene zmage poskušali pomagati z izkušnjami, ki jih je v Ljudskem vrtu v prejšnji sezoni pridobil zdajšnji strateg Domžal Simon Rožman. Ta je presrečen, da se v konico napada po odpravljeni kazni vrača Ivan Durdov.

Daku jih je dosegel več kot vsi nogometaši Tabora

Mirlind Daku je najbolj vroči strelec 1. SNL. Foto: Blaž Weindorfer/Sportida Prvoligaška nedelja se bo začela na Krasu. Taboru gori pod nogami. Je edini klub, ki je dosegel zgolj enomestno število zadetkov. To je odločno premalo v boju za obstanek, kjer se po uvodnih 13 krogih zdi, da se Sežančanom obeta krčevita borba z Gorico in Radomljami. Stadion Rajka Štolfe je že davno izgubil status domače trdnjave. Rdeče-črni doma zapravljajo točke kot po tekočem traku, tako da se Muri, ki je v zadnjih tednih le povzdignila formo, na čelu z najboljšim strelcem lige Mirlindom Dakujem, ta je dosegel več zadetkov (10) kot celotna ekipa Tabora skupaj (9), obeta lepa priložnost za izboljšanje točkovnega izkupička.

Črno-beli so nase opozorili med tednom. Najprej z neprepričljivo predstavo v pokalu pri četrtoligaškem tekmecu v Gančanih, kjer so zmagoviti zadetek za 2:1 dosegli šele v sodnikovem podaljšku, nato pa še z zvenečo menjavo na vratarskih položajih, ko je nezadovoljnega Hrvata Matka Obradovića zamenjal nekdanji kapetan Olimpije in rekorder 1. SNL Nejc Vidmar. Ko je Ljubljančan branil za Domžale, ni prejel zadetka kar 1.002 minuti zapored, njegov rekord pa v tej sezoni napada donedavni klubski soigralec Matevž Vidovšek, ki je od njega oddaljen le še 282 minut.

Lahko vrtnice končajo Vidovškov sanjski niz?

Matevž Vidovšek v 1. SNL sploh še ni prejel zadetka. Foto: Vid Ponikvar V Novi Gorici se ob gostovanju Olimpije obetajo polne tribune. Za prihod vodilne ekipe, ki navdušuje z napadalnim nogometom in elementi presenečenj, s katerimi želi Albert Riera presenetiti tekmece, vlada veliko zanimanje. V mestu vrtnic je s prihodom novega vodstva, prvi mož kluba je postal Uroš Blažica, zapihal pozitiven veter. O tem, da gre štirikratnim prvakom na bolje, priča tudi točka z zahtevnega gostovanja na Bonifiki (1:1). Domači kapetan Etien Velikonja bi lahko postal prvi nogometaš, ki bi v 1. SNL premagal Matevža Vidovška. V Stožicah je ob porazu (0:2) zapravil skoraj nemogoče, tokrat je prepričan, če bo prišel do še ene take priložnosti, da ne bo zgrešil. Gorico je med tednom okrepil še nekdanji član Olimpije Denis Klinar.

Vodilni zmaji prihajajo v Novo Gorico po zmago. Tako po besedah Alberta Riere igrajo na vsaki tekmi. Španec na klopi Olimpije je bil po večnem derbiju začuden, kako močno so se predstavniki Maribora, zlasti športni direktor Marko Šuler, ki je zaradi žolčnih protestov pri sodnikih na večnem derbiju v Stožicah prejel kazen in ne bo smel biti z vijolicami na dveh tekmah, pritoževali nad sodniškimi odločitvami. Meni, da tega ne bi smeli početi zlasti zaradi tega, ker so bile odločitve, ki so najbolj vplivale na razplet srečanja, sprejete po intervenciji in ogledu posnetkov VAR. To pa po mnenju trenerja zmajev zelo pomaga sodnikom pri tem, da sprejmejo čim bolj pravično odločitev.

Španca je zmotilo, da Mariborčani na tak način niso protestirali prvič. To so storili že na prvem večnem derbiju v Ljudskem vrtu, pa tudi v 12. krogu po domačem porazu proti Kopru. Nenavadne se mu zdijo tudi ocene iz mariborskega tabora, češ da so vijolice enakovredne Olimpiji. Pogled na lestvico in statistika zadnjega derbija pričata o drugačnem razmerju moči. Olimpiji tako ne manjka motivacije, da dokaže, kako si zasluži prvo mesto zaradi dosežkov na zelenici, ne pa morebitnih sodniških daril. V primerjavi z Gorico so dejavni tudi še v pokalu, kjer so v sredo zlahka preskočili četrtoligaša iz Ivančne Gorice.

Generalka Kopra za derbi v Stožicah

Zoran Zeljković je v tej sezoni zelo motiviran proti Radomljam. Foto: Vid Ponikvar Zadnja tekma 14. kroga bo odigrana v domžalskem Športnem parku. Radomlje so se znašle v ogromni rezultatski krizi, brez zmage so kar deset krogov, za nameček so bile neuspešne še v pokalu, kjer so izpadle v obračunu proti zadnjemu finalistu Bravu. Trener Nermin Bašić ostaja prepričan, da bodo nogometni bogovi Radomljanom v prihodnje bolj naklonjeni in bi jih lahko prej ali slej potegnili iz krize, a jih v ponedeljek čaka še kako zahteven opravek.

V goste prihajajo motivirani Koprčani, ki jim mlinarji po skrajno bolečem porazu na Bonifiki (1:3), s katerim so spomladi le nekaj krogov pred koncem izgubili najboljši položaj v boju za naslov, niso ostali v prijetnem spominu. Enkrat so se jim že maščevali, v tej sezoni so doma nadigrali Radomljane s 5:0, zdaj jim želijo prekrižati načrte še v gosteh, s tem pa tudi ohraniti položaj tik pod vrhom, kjer še zdaleč niso rekli zadnje v boju za najvišje mesto. Zmaga jih bo zanimala še toliko bolj, saj jih nato v naslednjem krogu čaka derbi, gostovanje pri vodilni Olimpiji.