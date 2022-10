Pred derbijem pretep, skupina navijačev morala zapustiti Ljubljano. Gorica presenetila Koper.

Vrhunec 13. kroga predstavlja večerni derbi med vodilno Olimpijo in branilcem naslova Mariborom, znani sta tudi začetni enajsterici. Josip Iličić še ni v kadru Maribora. Vroče pa je bilo že pred začetkom, saj je prišlo do pretepa med navijači. Policija je v Maribor napotila 48 vročekrvnežev. Koper je v primorskem derbiju doživel spodrsljaj proti Gorici in prišel le do remija. Celjani so v petek z golom Denisa Popovića ugnali Tabor in se povzpeli na drugo mesto, Domžale in Bravo pa sta se razšla brez zadetkov. Mura bo v nedeljo skušala podaljšati rezultatsko krizo Radomelj.

Pretep navijačev pred derbijem Kot poročajo Slovenske novice, je prišlo do spopada med navijači pred večernim derbijem med Olimpijo in Mariborom. Iz PU so obvestili, da so bili okoli 13.30 obveščeni o pretepu med večjo skupino oseb na območju Viča. Po informacijah, s katerimi razpolagajo, so ugotovili, da je večja skupina moških stopila do osebe in jo začela pretepati. Oškodovanemu, ki ima lažje poškodbe, je pomagal drug moški prisoten na kraju, nakar se je večja skupina razbežala. V Ljubljani se je že zmračilo. Zvečer bo v Stožicah večni derbi med vodilnim klubom @PrvaLigaSi @nkolimpija in branilcem naslova @nkmaribor. Gostujoči navijači, takole se jih sliši na daleč, se bližajo stadionu. Do začetka derbija še 45 minut. @SiolSPORTAL pic.twitter.com/34gvkCoTi2 — RokPlestenjak_PS (@RokPlestenjak) October 15, 2022 Policija je v neposredni bližini izsledila 48 oseb, ki so pripadniki ene izmed navijaških skupin in so si zvečer nameravali ogledati derbi v Stožicah med Olimpijo in Mariborom. V skladu z Zakonom o nalogah in pooblastilih policije je celotni skupini izrečen ukrep prekinitve potovanja na športno prireditev, še poročajo Slovenske novice. Policisti pri pregledu odkrili več pirotehničnih izdelkov, bokser, druge predmete …

1. SNL, 13. krog: Petek, 14. oktober:

Celje : Tabor 1:0 (1:0)

Popović 45.+2



Domžale : Bravo 0:0 Sobota, 15. oktober:

Koper : Gorica 1:1 (0:1)

Edomwonyi 46.; Velikonja 10.



20.15 Olimpija - Maribor Nedelja, 16. oktober:

17.30 Mura - Radomlje

Spektakel v Stožicah: vodilna Olimpija proti prvaku Mariboru

Albert Riera bo danes prvič vodil Olimpijo na domačem večnem derbiju proti Mariboru. Foto: Vid Ponikvar/Sportida Vrhunec kroga nedvomno predstavlja večni derbi. To je največji dogodek slovenskega klubskega nogometa, ki je v preteklosti redno polnil tako Stožice kot Ljudski vrt. Nogometaši dveh največjih slovenskih klubov so bili vajeni nastopati pred deset tisoč in več gledalci. Tudi tokrat si želijo, da bi bil obisk čim večji, a gre po izkušnjah iz te sezone sklepati, da tribune ne bodo polne ravno do zadnjega kotička. Na uvodnem večnem derbiju sezone v Mariboru se je zbralo sedem tisoč gledalcev. Takrat so zmaji zmagali z 2:0, nadaljevali svoj izjemen niz, s katerim so si zagotovili lepo prednost pred zasledovalci.

V zadnjem obdobju so začeli kazati tudi znake ranljivosti. V Celju in Spodnji Šiški so naleteli na boljšega tekmeca, polom pri Bravu (1:6) pa bodo skušali čim prej pozabiti. Kaj lepšega bi bilo kot to, da bi v soboto premagali največjega tekmeca in mu na lestvici ušli na težko predstavljivih 16 točk razlike? Albert Riera bo dočakal prvi domači večni derbi, odkar blesti na trenerskem položaju Olimpije, morda pa se med vratnici po dvomesečni odsotnosti vrne Matevž Vidovšek, ki v karieri, odkar brani v 1. SNL (sedem nastopov), ni prejel niti enega zadetka!

Pri Štajercih bo na vratih stal povratnik Ažbe Jug, ki je v soboto vskočil v igro namesto izključenega Sama Pridgarja. Ne čuti več bolečin v rami, pred gostovanjem v Ljubljani pa sporoča, da verjame v zmago in znižanje zaostanka za Olimpijo na bolj sprejemljivih –10.

Bo prvič zaigral mladi Nigerijec?

Damir Krznar zaradi kazni dveh rumenih kartonov ne bo smel voditi Maribora s klopi. Foto: Blaž Weindorfer/Sportida Trener Damir Krznar, ki zaradi dveh rumenih kartonov ne bo smel voditi Maribora s klopi, lahko po novem računa tudi na Šveda Maxa Watsona in kapetana Martina Milca, ki sta se pridružila treningom, navijače vijolic pa še kako zanima, ali bo krstni nastop končno dočakal Nigerijec Ishaq Kayode Rafiu. Maribor sta sicer okrepila še Josip Iličić, za katerega je po napovedih trenerja znano, da vsaj še nekaj krogov ne bo kandidiral za nastop, kot zadnji pa je zasedbo branilcev slovenskega naslova okrepil še mladi reprezentant Kosova Altin Kryeziu.

Spektakel, na katerem bodo Ljubljančani predstavili posebno darilo za najmlajše, saj bo od 18. ure dalje pred stadionom odprt poseben zabaviščni nogometni poligon za otroke, se bo začel ob 20.15, glavni sodnik pa bo Dragoslav Perić. Za katerega velikana slovenskega nogometa bo torej 13. krog srečen, za katerega pa nesrečen?

Popović znova junak Celja

Denis Popović je na zadnjih dveh tekmah zabil dva gola. Foto: Blaž Weindorfer/Sportida Nogometaši Celja so se s tesno zmago nad zadnjeuvrščenim Taborom najmanj do sobote povzpeli na drugo mesto. V knežjem mestu so narekovali ritem igre in si priigrali več priložnosti. Prvo v deseti minuti, ko je Grigorij Morozov z leve strani lepo podal žogo na drugo vratnico, kjer je bil osamljen Aljoša Matko, po njegovem strelu pa jo je vratar Jan Koprivec z nogo odbil. Edini gol je padel v sodnikovem dodatku prvega dela, ko je Denis Popović mojstrsko izvedel prosti strel. Nekdanji slovenski reprezentant se je po desetletju vrnil na slovenske zelenice in zdaj zabil drugi gol na zadnjih dveh tekmah.

V drugem delu bi Celjani lahko dvakrat povedli z 2:0. Popović je sredi nadaljevanja tekme lepo prodrl do roba kazenskega prostora, dobro streljal, Jan Koprivec je žogo odbil, a na glavo Tina Matića, ki pa ni dobro reagiral, zadel je le gostujočega branilca. Nekaj minut pozneje se je priložnost ponudila tudi Aljoši Matku, tudi on pa je slabo streljal, žogo je z zunanjim delom stopala poslal mimo gola.

Mreži v Domžalah ostali nedotaknjeni

Maloštevilni gledalci v Športnem parku ob Kamniški Bistrici niso dočakali zadetka. Foto: Grega Valančič/Sportida Nogometaši Brava so v prejšnjem krogu napolnili mrežo Olimpije (6:1), tokrat pa si na gostovanju v Domžalah pripravili eno samo priložnost. Do edinega strela v okvir vrat so prišli v 84. minuti, ko je Luka Štor streljal z glavo, izkazal pa se je domači vratar Ajdin Mulalić.

Domžalčani, ki so še na četrti zaporedni tekmi ostali brez zmage, so imeli večji del tekme izrazito premoč, toda tudi oni niso bili posebej nevarni. V 18. minuti so sicer bili blizu gola, Hrvat Franko Kovačević si je na levi strani lepo ustvaril prostor za strel, močno udaril po žogi, a je zadel le prečko. Tako je ostalo na obračunu za šesto mesto pri neodločenem rezultatu.

Radomlje ne ležijo Muri

Radomljani so v zadnjem gostovanju v Murski Soboti premagali Muro z 2:0. Foto: Blaž Weindorfer/Sportida Na edini nedeljski tekmi, s katero bo sklenjen 13. krog, se bosta za točke na Fazaneriji pomerila Mura in Radomlje. Dvoboj tekmecev, ki sta sodelovala v zadnjem prestopnem roku, tako da pri mlinarjih kot posojeni nogometaš črno-belih nastopa reprezentant Toga Samsondin Ouro, se bo začel ob 17.30. Mura bo imela opravka s tekmecem, ki ji ne leži. O tem priča tudi negativno razmerje v medsebojnih srečanjih, kjer je na petih tekmah zmagala le enkrat. Radomlje so dvakrat, v oči pa bode veliko število zadetkov. Na petih tekmah je razlika v golih 10:9 v korist Radomelj, tako da velja festival golov, ki ga imajo ljubitelji nogometa vedno radi, pričakovati tudi v nedeljo.

Trener Damir Čontala, ki se je še nedolgo srečeval s kritikami na račun njegovega dela, ima priložnost, da po Celju prekriža načrte še Radomljam, in z drugo zaporedno zmago napove lepši jutri slovenskih prvakov iz leta 2021. Posebne pozornosti bo deležen prvi strelec tekmovanja Mirlind Daku (osem zadetkov), Radomljani pa želijo prekiniti niz srečanj brez zmage, ki traja vse od 29. julija in se je za zdaj ustavil pri številki devet. Izbranci Nermina Bašića brez zmag padajo po lestvici proti dnu, tako da bi lahko v primeru boljših rezultatov Gorice in Tabora v kraju ob Domžalah zazvonil alarm.