V živo: Ogrevanje za večni derbi, Celje gosti Tabor

1. SNL, 13. krog: Petek, 14. oktober:

17.30 Celje - Tabor 0:0

20.15 Domžale - Bravo Sobota, 15. oktober:

17.30 Koper - Gorica

20.15 Olimpija - Maribor Nedelja, 16. oktober:

17.30 Mura - Radomlje

Bravo po "teniški" zmagi nad Olimpijo v Domžale

Trener Brava Dejan Grabić, sicer tudi nekdanji nogometaš Domžal, po visoki zmagi nad Olimpijo (6:1) v družbi športnega direktorja Dejana Močnika in trenerja vratarjev Mihaela Obreza ni skrival dobre volje. Foto: Grega Valančič/Sportida Prvoligaški utrip se bo po Celju preselil v Domžale, kjer se bosta zvečer spopadli ekipi, ki najraje prisegata na rumeno barvo. Pomerila se bosta soseda na lestvici, to bo obračun za šesto mesto, vrh spodnje polovice razpredelnice. Domžalčani so se v pripravah na dvoboj z Bravom osredotočili na psihološko plat. V tej sezoni v izdihljajih srečanja zapravljajo že dobljene tekme, kar negativno vpliva na samozavest ekipe. Trenerju Simonu Rožmanu se je zadeva ponovila že prevečkrat, da bi lahko govorili o naključju.

Tokrat jih čaka zelo zahteven tekmec, ki je v prejšnjem krogu odpihnil Olimpijo kot še nihče, odkar vodi zmaje Albert Riera. Šiškarji so mrežo zeleno-belih zatresli kar šestkrat in se znebili statusa prvoligaša z najmanj učinkovitim napadom v ligi. Ker pa imajo trdno obrambo in na srečanje prejemajo manj kot zadetek (11 prejetih golov na 12 tekmah), Domžalčane, ki zaradi kazni ne morejo računati na najboljšega strelca Ivana Durdova, čaka zelo zahtevno delo. V obrambi bodo morali paziti na Martina Kramariča, ki se je razigral, na lestvici najboljših strelcev tekmovanja pa zaseda že tretje mesto.

Koprčani nesporni favoriti 84. primorskega derbija

Nekdanji mladi reprezentant Slovenije Žan Benedičič se je vpisal med strelce na zadnjih treh tekmah Kopra. Bo zatresel tudi mrežo Gorice? Foto: Vid Ponikvar Prvoligaška sobota se bo začela na Bonifiki, kjer se bosta v primorskem derbiju udarila Koper in Gorica. Kanarčkom kaže veliko bolje, na lestvici so blizu vrha, s tremi zaporednimi zmagami, na vseh so ohranili mrežo nedotaknjeno, med strelce pa se je vedno vpisal Žan Benedičič, pa so v tem trenutku najbolj vroči slovenski klub. Zaradi dveh rumenih kartonov, ki jih je prejel v uvodni tretjini prvenstva, Koprčanov s klopi ne bo mogel voditi Zoran Zeljković. Mladi Ljubljančan navdušuje kot strateg Kopra, s katerim je letos osvojil pokalni naslov. Vodstvo kluba mu zaupa, nedavno so sodelovanje podaljšali še za najmanj dve sezoni. Koprčane bo proti Gorici vodil pomočnik Denis Halilović, ki bo skušal izkoristiti prednost domačega igrišča in upravičiti vlogo favorita.

V goste prihaja ranjena Gorica, ki se krčevito bori za obstanek. V želji, da bi se dvignila tako rezultatska krivulja kluba kot tudi lepša prihodnost novogoriškega nogometnega ponosa, se je pri vrtnicah zgodila sprememba na čelu kluba. Novi predsednik Gorice je postal Uroš Blažica, ki želi štirikratnim državnim prvakom zagotoviti finančno stabilno okolje ter sredstva in ustrezne kadre za delovanje nogometne šole. Ta je v preteklosti slovenskemu nogometu dala številne reprezentante. Trener Miran Srebrnič bo skušal na primorskem derbiju, kjer se bo pomeril z nekdanjim klubom, ustaviti drugega najboljšega strelca lige Andreja Kotnika. Če bi Gorica v 84. primorskem derbiju 1. SNL presenetila Koper, bi izenačila razmerje v medsebojnih obračunih, saj bi se po tem oba kluba lahko pohvalila z 29 zmagami.

Spektakel v Stožicah: vodilna Olimpija proti prvaku Mariboru

Albert Riera Foto: Vid Ponikvar/Sportida Vrhunec kroga nedvomno predstavlja večni derbi. To je največji dogodek slovenskega klubskega nogometa, ki je v preteklosti redno polnil tako Stožice kot Ljudski vrt. Nogometaši dveh največjih slovenskih klubov so bili vajeni nastopati pred deset tisoč in več gledalci. Tudi tokrat si želijo, da bi bil obisk čim večji, a gre po izkušnjah iz te sezone sklepati, da tribune ne bodo polne ravno do zadnjega kotička. Na uvodnem večnem derbiju sezone v Mariboru se je zbralo sedem tisoč gledalcev. Takrat so zmaji zmagali z 2:0, nadaljevali svoj izjemen niz, s katerim so si zagotovili lepo prednost pred zasledovalci.

V zadnjem obdobju so začeli kazati tudi znake ranljivosti. V Celju in Spodnji Šiški so naleteli na boljšega tekmeca, polom pri Bravu (1:6) pa bodo skušali čim prej pozabiti. Kaj lepšega bi bilo kot to, da bi v soboto premagali največjega tekmeca in mu na lestvici ušli na težko predstavljivih 16 točk razlike? Albert Riera bo dočakal prvi domači večni derbi, odkar blesti na trenerskem položaju Olimpije, morda pa se med vratnici po dvomesečni odsotnosti vrne Matevž Vidovšek, ki v karieri, odkar brani v 1. SNL (sedem nastopov), ni prejel niti enega zadetka!

Pri Štajercih bo na vratih stal povratnik Ažbe Jug, ki je v soboto vskočil v igro namesto izključenega Sama Pridgarja. Ne čuti več bolečin v rami, pred gostovanjem v Ljubljani pa sporoča, da verjame v zmago in znižanje zaostanka za Olimpijo na bolj sprejemljivih –10.

Damir Krznar Foto: Blaž Weindorfer/Sportida Trener Damir Krznar, ki zaradi dveh rumenih kartonov ne bo smel voditi Maribora s klopi, lahko po novem računa tudi na Šveda Maxa Watsona in kapetana Martina Milca, ki sta se pridružila treningom, navijače vijolic pa še kako zanima, ali bo krstni nastop končno dočakal Nigerijec Ishaq Kayode Rafiu. Maribor sta sicer okrepila še Josip Iličić, za katerega je po napovedih trenerja znano, da vsaj še nekaj krogov ne bo kandidiral za nastop, kot zadnji pa je zasedbo branilcev slovenskega naslova okrepil še mladi reprezentant Kosova Altin Kryeziu.

Spektakel, na katerem bodo Ljubljančani predstavili posebno darilo za najmlajše, saj bo od 18. ure dalje pred stadionom odprt poseben zabaviščni nogometni poligon za otroke, se bo začel ob 20.15, glavni sodnik pa bo Dragoslav Perić. Za katerega velikana slovenskega nogometa bo torej 13. krog srečen, za katerega pa nesrečen?

Radomlje ne ležijo Muri

Radomljani so v zadnjem gostovanju v Murski Soboti premagali Muro z 2:0. Foto: Blaž Weindorfer/Sportida Na edini nedeljski tekmi, s katero bo sklenjen 13. krog, se bosta za točke na Fazaneriji pomerila Mura in Radomlje. Dvoboj tekmecev, ki sta sodelovala v zadnjem prestopnem roku, tako da pri mlinarjih kot posojeni nogometaš črno-belih nastopa reprezentant Toga Samsondin Ouro, se bo začel ob 17.30. Mura bo imela opravka s tekmecem, ki ji ne leži. O tem priča tudi negativno razmerje v medsebojnih srečanjih, kjer je na petih tekmah zmagala le enkrat. Radomlje so dvakrat, v oči pa bode veliko število zadetkov. Na petih tekmah je razlika v golih 10:9 v korist Radomelj, tako da velja festival golov, ki ga imajo ljubitelji nogometa vedno radi, pričakovati tudi v nedeljo.

Trener Damir Čontala, ki se je še nedolgo srečeval s kritikami na račun njegovega dela, ima priložnost, da po Celju prekriža načrte še Radomljam, in z drugo zaporedno zmago napove lepši jutri slovenskih prvakov iz leta 2021. Posebne pozornosti bo deležen prvi strelec tekmovanja Mirlind Daku (osem zadetkov), Radomljani pa želijo prekiniti niz srečanj brez zmage, ki traja vse od 29. julija in se je za zdaj ustavil pri številki devet. Izbranci Nermina Bašića brez zmag padajo po lestvici proti dnu, tako da bi lahko v primeru boljših rezultatov Gorice in Tabora v kraju ob Domžalah zazvonil alarm.