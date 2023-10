V živo: Riera odšel, Celje melje naprej, so pa tudi skrbi

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Ko je Damir Krznar zapustil Maribor, so vijolice za vrhom zaostajale za devet točk. Zdaj, ko so ga povabili k sodelovanju v Celje, trenira najboljši klub v 1. SNL.

Ko je Damir Krznar zapustil Maribor, so vijolice za vrhom zaostajale za devet točk. Zdaj, ko so ga povabili k sodelovanju v Celje, trenira najboljši klub v 1. SNL. Foto: Jure Banfi/alesfevzer.com

V zgodovini 1. SNL še ni bilo reprezentančnega premora, ki bi prinesel toliko sprememb. Trije najboljši slovenski klubi so med njim zamenjali trenerje. Damir Krznar vodilne Celjane prvič vodi na uvodni tekmi 13. kroga v Rogaški Slatini (15.00), Zoran Zeljković bo kot trener Olimpije debitiral pri Domžalah (20.15), Safeta Hadžića pa kot glavnega trenerja Kopra v nedeljo čaka zahtevna naloga v Prekmurju. Pa preostali? Ante Šimundža bo drugo zaporedno zmago z Mariborom lovil v Šiški, v Kidričevo pa se odpravljajo Radomlje.

1. SNL, 13. krog:

Sobota, 21. oktober:

Nedelja, 22. oktober:

Najboljši pri najslabšem

Edmilson Foto: Vid Ponikvar/Sportida Trinajsti krog 1. SNL se je začel v Rogaški Slatini, kjer sta igrala najslabši in najboljši prvoligaš. Vodilno Celje je veljalo za favorita, a je nekaj dvomov vendarle bilo. Najboljši strelec Aljoša Matko je težje poškodovan, trener Albert Riera pa je odšel v Francijo. Nasledil ga je Damir Krznar, ki je nedavno moral zapustiti klop Maribora. A očitno je bil strah odveč. Celje melje naprej. In ima tudi novega golgeterja. Brazilec Edmilson je že v prvem polčasu zabil hat-trick. Kljub vodstvu s 3:0 pa vse le ni bilo tako sanjsko. Najprej je bil izključen Nino Kouter, pred koncem polčasa pa je je poškodoval še vratar Matjaž Rozman. Ker je zaradi bolezni manjkal Matko Obradović, je med vratnici stopil Metod Jurhar.

Zeljković bo debitiral proti nekdanjemu učitelju

Zoran Zeljković si je zadal cilj, da učvrsti igro Olimpije v obrambi, ki je pod vodstvom Joaa Henriquesa zelo trpela. Foto: www.alesfevzer.com V soboto zvečer se bodo prvoligaške točke delile na stadionu ob Kamniški Bistrici. Olimpija je običajno na gostovanjih v domžalskem Športnem parku dokaj uspešna. Obeta se trenerski obračun znancev, nekdanjih sodelavcev, učitelja in učenca, a tokrat v drugačni vlogi. Zoran Zeljković bo debitiral na vročem stolčku Olimpije, njegov pomočnik je nekdanji reprezentant Džengis Čavušević, sicer pred leti odličen napadalec Domžal.

To bo predpriprava novega strokovnega vodstva zmajev za četrtkovo evropsko gostovanje na Ferskih otokih. Olimpija vstopa v nadaljevanje sezone z visokimi pričakovanji, v prvenstvu želi nizati zmage in znižati zaostanek za Celjem. Poraja se vprašanje, ali bo lahko soigralcem pomagal kapetan Timi Max Elšnik, ki je proti Severni Irski staknil manjšo poškodbo. Na vratih zagotovo ne bo Matevža Vidovška, ki je že sklenil jesenski del in bo odsoten kar nekaj časa. Tako bo za Olimpijo branil Denis Pintol. Zeljković namerava podati več priložnosti mlademu napadalcu iz BiH Admirju Bristriću.

Pri Domžalah je na zadnjem nastopu proti Rogaški (3:0) z dvema zadetkoma zablestel Nermin Hodžić, ki bi bil lahko pomemben adut Dušana Kosića tudi danes. Oba stratega sta sicer navezana na današnja tekmeca. Zeljković je pred leti v dresu Domžal postal državni prvak, njegov nekdanji trener pri Celju Kosić pa je pred leti vodil Olimpijo, dolga leta pa nosil tudi njen dres.

Maribor prihaja v Ljubljano po zmago

Mladi ljubljanski klub Bravo naproša vse, ki bi si želeli v živo ogledati uvodni nedeljski obračun 13. kroga, da se pravočasno prepričajo o tem, katere ceste bodo zaprte zaradi Ljubljanskega maratona.

Šiškarji, ki jim gre v tej sezoni zelo dobro in so že nekaj časa v zgornji polovici razpredelnice, v dvoboj s 16-kratnimi prvaki vstopajo brez kaznovanega Jakova Gurlice. Bravo je pred reprezentančnim premorom namučil Celjane (1:2). To je bila zadnja tekma, ki jo je Španec Albert Riera vodil v Sloveniji. Pri Bravu izstopata mlada Jaroslav Stanković in Martin Pečar, specialist za atraktivne zadetke, ki je bil razglašen tudi za najboljšega nogometaša septembra.

Ante Šimundža bo v nedeljo prvič gostoval z Mariborom, odkar se je po osmih letih vrnil na vroči stolček v mestu ob Dravi. Foto: Jure Banfi/alesfevzer.com

52-letni Ante Šimundža prihaja v Ljubljano po zmago. Mariborčane zanima le eno, hitra priključitev vrhu. Vedno bolje pripravljen in bolj sproščen Josip Iličić se rad spominja stadiona ŽAK, kjer je igral in osvajal lovorike za Interblock, pri Bravu pa nastopata nekdanja člana vijolic Luka Štor in Rok Maher.

Povratnik na trenerski položaj v Ljudskem vrtu še vedno ne more računati na najmočnejšo zasedbo. ''Jakupović bo od ponedeljka začel vaditi s polno obremenitvijo, Antolin je še v individualnem programu. Dalj čas bo manjkal Milec, na zadnjem treningu pa je tudi Mitrović začutil težave s tetivo,'' je povedal Mariborčan, ki lahko v napadu računa tudi na pomoč Albanca Xhuliana Skuke, ki je odpravil zdravstvene težave in med reprezentančnim premorom dosegel dva zadetka ob visoki zmagi Maribora v Kidričevem (5:1). Zmaga vijolic nad Aluminijem ob močni premoči je odmevala na štajerskem spopadu. Kako se bodo izkazale na najmanjši prvoligaški zelenici v Sloveniji?

Dvoboj, na katerem bodo točke "štele dvojno"

Aluminij je med reprezentančnim premorom doživel visok poraz proti Mariboru na prijateljski tekmi v Kidričevem. Foto: www.alesfevzer.com Nogometaši Aluminija so pred reprezentančnim premorom prekrižali načrte številnim favoritom, nato pa z visokim porazom na Bonifiki dokazali, da imajo še veliko prostora za izboljšanje. V nedeljo bodo imeli opravka s tekmo, na kateri si ne smejo privoščiti domačega spodrsljaja, saj bodo točke v neposrednem obračunu za osmo mesto ''štele dvojno''. Aluminij se je odločil za priljubljeno potezo, s katero želi dvigniti stopnjo podpore navijačev, saj bo ogled dvoboja brezplačen.

V Kidričevo se vrača Oliver Bogatinov, ki je pred leti blestel kot trener Aluminija. Z njim je dosegal imenitne uspehe, sezono 2019/20 je tako končal na visokem petem mestu, obenem pa se v pokalnem tekmovanju prebil še v finale. Kmalu zatem je Gorenjec, ki je zelo navezan na Primorsko, zapustil Kidričevo in se preselil k slovenskemu velikanu Mariboru. Radomljani, ki računajo na številne posojene nogometaše splitskega Hajduka, so med reprezentančnim premorom v Zagrebu ugnali hrvaškega prvoligaša Rudeš s 3:1.

Fazanerija zakleta za Muro, Hadžić se bo predstavil prvič

Mura je kot edina izmed slovenskih prvoligašev odigrala tekmo drugega predkroga pokalnega tekmovanja med reprezentančnim premorom. V gosteh je zlahka nadigrala Hodoš (4:0) in se uvrstila med 32 najboljših. Čarno-bejli so vajeni doseganja uspehov v gosteh, povsem drugače pa je na Fazaneriji, kjer v tej sezoni niso še niti enkrat zmagali. Izkupiček je podoben tistemu iz nočnih mor, na petih tekmah so na domači zelenici osvojili le točko. Tokrat jih čaka zahtevna naloga, saj prihaja v Prekmurje Koper, ki v tej sezoni na gostovanjih še ni izgubil, ampak na petih tekmah osvojil ogromnih 11 točk.

Safet Hadžić bo skušal nadaljevati uspešen niz Zorana Zeljkovića, ki je v tej sezoni s Koprom izgubil le enkrat. Prav proti Muri! Foto: FC Koper

Kanarčki se podajajo na svoje najdaljše gostovanje, prvič pa se bo v vlogi glavnega trenerja predstavil Safet Hadžić, ki dobro pozna Muro, saj je njen dres nosil ob začetku stoletja. Zanimivo je, da je zadnje tri medsebojne tekme med omenjenima tekmecema vedno dobil gost. Mura je bila dvakrat uspešna na Bonifiki, Koper pa je nazadnje na Fazaneriji zmagal z 2:1. To se je zgodilo 16. marca 2023, odločilni zadetek za zmago pa je prispeval Maks Barišić.

Zanimivo je, da je drugouvrščeni Koper v tej sezoni izgubil le enkrat, in to ravno doma proti Muri! Vsega skupaj je prejel le devet zadetkov, a vse pod vodstvom Zorana Zeljkovića, ki se zelo osredotoča na učinkovitost obrambe. Pri Kopru igra tudi reprezentant Kazahstana Ramazan Orazov, ki je prispeval podajo za zmagoviti zadetek na Finskem (2:1), prihodnji mesec pa bo gostoval v državnem dresu 20. novembra v razprodanih Stožicah.

1. SNL, 13. krog:

Sobota, 21. oktober:

Nedelja, 22. oktober:

Lestvica: