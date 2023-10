V živo: Maribor je spet pravi, kaj pa Olimpija po evropskem porazu?

V 12. krogu prve slovenske nogometne lige so vodilni Celjani osmo zmago sezone dosegli proti Bravu (2:1). Se je pa poškodoval njihov najboljši strelec Aljoša Matko (počena kost v stopalu). Nato pa se je zgodila velika vrnitev Anteja Šimundže na klop Maribora. Ta je spet igral z veliko energije in Muro premagal s 3:1. Na zelenici je bil tudi Josip Iličić. Na prvi nedeljski tekmi so Domdžale s 3:0 premagale Rogaško. Ob 17.15 zdaj igrata Olimpija in Radomlje.

1. SNL, 12. krog:

Sobota, 7. oktober:

Nedelja, 8. oktober:

Elšnik s podajo, Ratnik z golom za 1:0

Olimpija je na prejšnjih treh ligaških tekmah samo enkrat zmagala, dvakrat pa vmes izgubila tudi v konferenčni ligi. Trener Joao Henriques je v zadnjih dneh branil in hvalil fante za igro in govoril, da so njegovi neizkušeni varovanci pod silovitim pritiskom. Zmago proti Radomljam so tako potrebovali za nekaj dodatne samozavesti in da se približajo vodilnemu Celju na štiri točke. Terensko premoč so imeli od prve minute, vodstvo pa od 15., ko je po prostem strelu kapetana Timija Maxa Elšnika zadel mladi branilec Marcel Ratnik.

Aluminij želi po Celju in Mariboru premagati še Koper

V sklepnem dejanju 12. kroga se bosta v nedeljo zvečer na Bonifiki udarila Koper in Aluminij. Primorci so med tednom težje od pričakovanega preskočili pokalno oviro. V Izoli so premagali nižjeligaša Korte z 1:0, zmagovalca pa je odločil Maks Barišić, ki se počasi, a zanesljivo vrača v formo, s katero je pred hudo poškodbo kolena, zaradi katere ga je čakalo dolgo okrevanje, spadal med najboljše slovenske krilne napadalce. Trener Zoran Zeljković se zaveda, da bi Koprčani, če jim bo vodstvo tekmovanja potrdilo zmago za zeleno mizo nad Rogaško (3:0), na lestvici zaostajali le za Celjani. Z uspešno predstavo nad Aluminijem bi pridobili mir, se nato v reprezentančnem premoru posvetili uigravanju moštva, v katerem je kar nekaj poletnih novincev, nato pa jih čaka nov izziv 22. oktobra v Murski Soboti.

Koprčane čaka v nedeljo dvoboj z edinim slovenskim klubom, ki je v tej sezoni premagal vodilne Celjane. Foto: www.alesfevzer.com

Koprčani pa se zavedajo, da prihaja v goste zelo nevaren tekmec. Kidričani so na zadnjih treh gostovanjih na Bonifiki zmagali kar dvakrat, v zadnjih tednih pa so v prvi ligi premagali tako Celje kot tudi Maribor. Izjemen vtis so nato malce pokvarili z nepričakovanim izpadom iz pokalnega tekmovanja, ko so v Zavrču po izvajanju 11-metrovk potegnili krajšo proti istoimenskemu tretjeligašu, zdaj pa izbrance Roberta Pevnika, ki je pred davnimi leti kot igralec nosil tudi dres Kopra, čaka pomembno gostovanje, na katerem lahko Štajerci z novo uspešno predstavo zadržijo prednost pred sosedi na lestvici in reprezentančni premor pričakajo na sedmem mestu, kar bi bila za ekipo iz Kidričevega lepa spodbuda pred nadaljevanjem sezone.

Šimundža je nazaj, Maribor do zmage

Ante Šimundža se je z aplavzom publike vrnil na klop Maribora. Foto: Jure Banfi/alesfevzer.com

Ker je Maribor na zadnjih petih tekmah štirikrat izgubil in za vodilnim Celjem zaostajal že za devet točk, je na začetku tega tedna menjal trenerja. Damirja Krznarja je nasledil Ante Šimundža, ki je z Mariborom tako kot igralec kot tudi trener že žel velike uspehe, tudi evropske. Ob prihodu na stadion je prejel glasen aplavz. Usoda pa se je z njim nekoliko poigrala, saj je prvi nasprotnik na začetku njegove nove zgodbe v Ljudskem vrtu Mura, ki jo je pred nekaj sezonami popeljal na slovenski tron.

Jan Repas Foto: Jure Banfi/alesfevzer.com Tekma je bila dinamična od prve minute, v 30. minuti pa so Mariborčani povedli. To je bila res lepa akcija, podal je Marcel Lorber, zadel pa Jan Repas. A veselje je bilo kratkotrajno, saj je samo dve minuti pozneje po samostojni akciji preko več kot polovice igrišča za izenačenje na 1:1 zadel Dardan Shabanhaxhaj. Eden najboljših na zelenici je bil Alžirec El Arbi Soudani in to je kronal s svojim prvim zadetkom za Maribor. Mrežo je stresel v zadnjih sekundah prvega polčasa in domači so odšli na glavni odmor z vodstvom 2:1. Zaradi poškodbe gležnja je izpustil 13 tekem, na svoji šele peti za Maribor pa sploh prvič igral od prve minute.

Maribor je bil zelo razigran tudi v drugem polčasu in že v 52. minuti je prišel do prednosti s 3:1. Tokrat je podal Repas, Lorber pa zadel. Tudi za 19-letnega Lorberja je to prvi gol za člansko ekipo vijolic. Novi/stari Šimundža je publiko navdušil še z eno potezo: pol ure pred koncem tekme je na zelenico poslal Josipa Iličića, ki ga je nekdanji trener zaradi slabe pripravljenosti celo odstranil s treningov prve ekipe (Šimundža ga je takoj po prihodu vrnil na treninge). V zaključku tekme so obojim pošle moči, ritem igre je padel in rezultat se ni več spremenil. Maribor je prišel do pete zmage sezone.

Zmago Celja skazila poškodba Matka

Foto: Jure Banfi/alesfevzer.com Aljoša Matko je že v uvodni minuti tekme Celja z Bravom zabil za 1:0, kar je njegov šesti gol sezone. Nino Kouter je najprej streljal v kazenskem prostoru, Matija Orbanić je žogo odbil, a le do Matka. Še pred koncem prvega polčasa so bravaši izenačili. Zadel je Jakoslav Stanković. Matjaža Rozmana je matiral s 14 metrov. Z bele točke je bil v drugem polčasu uspešen Luka Bobičanec (2:1). Lan Štravs je v kazenskem prostoru z vlečenjem za dres zrušil Matka in tako zakrivil enajstmetrovko.

Lep večer v Celju je bil pokvarjen sredi drugega polčasa, ko si je stopalo poškodoval Matko. Več minut so mu pomagali ob robu igrišča, na nogo ni mogel stopiti. Na igrišču ga je zamenjal Julien Lamy. Rezultat se ni več spremenil. Z osmo zmago po 11 odigranih tekmah se je Celje utrdilo na prvem mestu. Ima 26 točk. Že pred poškodbo Matka je bilo zdesetkano, saj so zaradi poškodb manjkali Mario Kvesić, Matic Vrbanec, Gregor Bajde, Denis Popović in Tamar Svetlin. Zaradi kartonov pa na tej tekmi ni igral Žan Karničnik.

Domžale do druge zmage na zadnjih treh tekmah

Dušan Kosić Foto: Nik Moder/Sportida Domžalčani so prišli do svoje 200. domače zmage v slovenski prvoligaški konkurenci. Junak tekme proti Rogaški je bil branilec Nermin Hodžić, ki je dvakrat zadel mrežo gostov. Domžale so povedle v 42. minuti. Danijel Šturm je najprej z roba kazenskega prostora nekoliko z leve strani močno sprožil in zadel prečko, od te se je žoga odbila do Hodžića, ki je v osrčju kazenskega prostora s "škarjicami" premagal Viceja Baždarića.

Domači strateg Dušan Kosić je moral v drugem polčasu zamenjati poškodovanega Zenija Husmanija. V 65. minuti pa je spet streljal Šturm, meril v okvir vrat, vendar je Baždarić dobro posredoval. Štiri minute pozneje pa se je spet veselil Hodžić. Ta je namreč z glavo unovčil podajo iz kota z leve strani. Tekmo je dokončno odločil Jošt Pišek v 85. minuti, ko je izkoristil prostor na robu kazenskega prostora za nizek in natančen strel za 3:0.

1. SNL, 12. krog:

Sobota, 7. oktober:

Nedelja, 8. oktober:

Lestvica: