Šimundža je nazaj, Maribor pa je spet pravi

Slovenski prvoligaški klubi ta konec tedna igrajo še zadnjič pred oktobrskim reprezentančnim premorom. Najprej so vodilni Celjani osmo zmago sezone dosegli proti Bravu (2:1). Se je pa poškodoval njihov najboljši strelec Aljoša Matko. Nato pa se je zgodila velika vrnitev Anteja Šimundže na klop Maribora. Ta je spet igral z veliko energije in Muro premagal s 3:1. Na zelenici je bil tudi Josip Iličić. V nedeljo bodo prednost domačega igrišča skušali izkoristiti Domžale, Olimpija in Koper.

Ker je Maribor na zadnjih petih tekmah štirikrat izgubil in za vodilnim Celjem zaostajal že za devet točk, je na začetku tega tedna menjal trenerja. Damirja Krznarja je nasledil Ante Šimundža, ki je z Mariborom tako kot igralec kot trener že žel velike uspehe, tudi evropske. Ob prihodu na stadion je prejel glasen aplavz. Usoda pa se je z njim nekoliko poigrala, saj je prvi nasprotnik na začetku njegove nove zgodbe v Ljudskem vrtu Mura, ki jo je pred nekaj sezonami popeljal na slovenski tron.

Jan Repas Foto: Jure Banfi/alesfevzer.com Tekma je bila dinamična od prve minute, v 30. minuti pa so Mariborčani povedli. To je bila res lepa akcija, podal je Marcel Lorber, zadel pa Jan Repas. A veselje je bilo kratkotrajno, saj je samo dve minuti pozneje po samostojni akciji preko več kot polovice igrišča za izenačenje na 1:1 zadel Dardan Shabanhaxhaj. Eden najboljših na zelenici je bil Alžirec El Arbi Soudani in to je kronal s svojim prvim zadetkom za Maribor. Mrežo je stresel v zadnjih sekundah prvega polčasa in domači so odšli na glavni odmor z vodstvom 2:1. Zaradi poškodbe gležnja je izpustil 13 tekem, na svoji šele peti za Maribor pa sploh prvič igral od prve minute.

El Arbi Soudani je dosegel svoj prvi gol v prvi slovenski ligi. Sploh prvič je bil v prvi postavi. Foto: Jure Banfi/alesfevzer.com

Josip Iličić Foto: Jure Banfi/alesfevzer.com Maribor je bil zelo razigran tudi v drugem polčasu in že v 52. minuti je prišel do prednosti s 3:1. Tokrat je podal Repas, Lorber pa zadel. Tudi za 19-letnega Lorberja je to prvi gol za člansko ekipo vijolic. Novi/stari Šimundža je publiko navdušil še z eno potezo: pol ure pred koncem tekme je na zelenico poslal Josipa Iličića, ki ga je nekdanji trener zaradi slabe pripravljenosti celo odstranil s treningov prve ekipe (Šimundža ga je takoj po prihodu vrnil na treninge). V zaključku tekme so obojim pošle moči, ritem igre je padel in rezultat se ni več spremenil. Maribor je prišel do pete zmage sezone.

Zmago Celja skazila poškodba Matka

Foto: Jure Banfi/alesfevzer.com Aljoša Matko je že v uvodni minute tekme Celja z Bravom zabil za 1:0, kar je njegov šesti gol sezone. Nino Kouter je najprej streljal v kazenskem prostoru, Matija Orbanić je žogo odbil, a le do Matka. Še pred koncem prvega polčasa so Bravaši izenačili. Zadel je Jakoslav Stanković. Matjaža Rozmana je matiral s 14 metrov. Z bele točke je bil v drugem polčasu uspešen Luka Bobičanec (2:1). Lan Štravs je v kazenskem prostoru z vlečenjem za dres zrušil Matka in tako zakrivil enajstmetrovko.

Veselje Celja, ko je zadel Aljoša Matko, a ta se je v drugem polčasu poškodoval. Foto: Jure Banfi/alesfevzer.com Lep večer v Celju je bil pokvarjen sredi drugega polčasa, ko si je stopalo poškodoval Matko. Več minut so mu pomagali ob robu igrišča, na nogo ni mogel stopiti. Na igrišču ga je zamenjal Julien Lamy. Rezultat se ni več spremenil. Z osmo zmago po 11 odigranih tekmah se je Celje utrdilo na prvem mestu. Ima 26 točk. Že pred poškodbo Matka je bilo zdesetkano, saj so zaradi poškodb manjkali Mario Kvesić, Matic Vrbanec, Gregor Bajde, Denis Popović in Tamar Svetlin. Zaradi kartonov pa na tej tekmi ni igral Žan Karničnik.

Rogaška opozarja na nepravilnosti

Nedeljski spored 1. SNL se bo začel ob 15. uri v Domžalah. Obe ekipi sta zbrali osem točk. Dušanu Kosiću z rumeno družino ne uspeva povezati vsaj dveh tekem brez poraza. Na zadnjih petih srečanjih je osvojil le tri točke, kar je manj od pričakovanj. Opozarja na veliko število manjkajočih igralcev zaradi zdravstvenih težav, a je vseeno prepričan, da bi lahko s pomlajeno zasedbo dvignil raven predstav in začel pogosteje osvajati točke. V primeru novega neuspeha bi lahko med reprezentančnim premorom v mestu ob Kamniški Bistrici zazvonil alarm, saj Domžalčani v 1. SNL niso vajeni biti pri dnu razpredelnice.

Dušan Kosić je na zadnjih petih tekmah Domžal doživel štiri poraze, zmagal pa le enkrat. Foto: Nik Moder/Sportida

Tam pa ne želijo biti niti nogometaši Rogaške. Eliti so se pridružili kot drugoligaški prvaki, se lotili drage prenove nogometnega objekta v Rogaški Slatini, kjer se po treh desetletjih znova igrajo prvoligaške tekme, začetek sezone pa so zaznamovala tudi nesoglasja s krovno zvezo in nezadovoljstvo nad sodniškimi odločitvami. ''Tisti, ki najbolj grešijo, s prstom kažejo na nas, nam grozijo, lažejo v izjavah in zapisnikih ter nas mečejo v disciplinske postopke. Mi, ki opozarjamo na nepravilnosti, govorimo resnico, za našimi izjavami pa stojijo dejstva in dokazi. Do zdaj smo odigrali devet tekem in na petih tekmah smo bili grobo oškodovani s sodniškimi napakami, ki so neposredno vplivale na končni rezultat tekme,'' se glasi del zadnje izjave za javnost, v kateri so na socialnem omrežju Facebook opozorili na sodniške napake v tej sezoni.

Izbranci Oskarja Drobneta, ki so med tednom v pokalnem tekmovanju zmagali v Brežicah, bodo zaradi kazni v Domžalah pogrešali Žana Benedičiča in Roka Vodiška.

Olimpija ne skriva glavnega cilja

Pred Olimpijo je še kako pomemben izziv. Za razliko od preostalih slovenskih klubov ima opravka z napornim ritmom dokazovanj na dveh frontah, saj nastopa tudi v Evropi. V četrtek je ostala praznih rok proti slovaškemu Slovanu (0:1), a je trener Joao Henriques po dvoboju branil varovance in skušal javnosti dopovedati, da je zadovoljen s tistim, kar so pokazali na igrišču. V prvenstvu zaostajajo le za Celjani. Če želijo ohraniti manjši zaostanek, si v nedeljo ne smejo privoščiti napake proti Radomljanom. V Stožicah so izraziti favoriti, v zgodovini 1. SNL so na osmih domačih tekmah proti mlinarjem zmagali šestkrat, izgubili pa le enkrat. "Če želimo biti ponovno v Evropi, moramo biti prvaki. To je naš glavni cilj in nič drugega," poudarja portugalski strateg, ki bi lahko nekoliko prevetril zasedbo in izkoristil dolgo ter široko klop.

Nogometaši Olimpije so v četrtek doživeli drugi poraz v konferenčni ligi. V Stožicah so izgubili proti slovaškemu prvaku Slovanu (0:1). Foto: www.alesfevzer.com

Svoje načrte pa imajo tudi Radomlje. Ni manjkalo veliko, pa bi varovanci Oliverja Bogatinova v prejšnjem krogu ugnali Koper. Kanarčki so se rešili nekaj minut pred koncem, ko je Enej Jelenič z atraktivnimi škarjicami izenačil na 1:1, nato pa so Radomljani pokvarili načrte še Bravu in ga v sredo izločili iz pokalnega tekmovanja. Tako so premagali Šiškarje, ki so pred nekaj tedni na stadionu ŽAK napolnili mrežo zmajem (4:2). Obramba povzroča največ preglavic Olimpiji. Skoraj je ni tekme, ko se branilcem ne bi prikradla kakšna izmed večjih in usodnih napak. V 1. SNL ni ekipe, ki bi v tej sezoni prejela tako veliko zadetkov. Zmaji so svojo mrežo ohranili nedotaknjeno v tej sezoni le dvakrat, pa še to obakrat proti Rogaški!

Aluminij želi po Celju in Mariboru premagati še Koper

V sklepnem dejanju 12. kroga se bosta v nedeljo zvečer na Bonifiki udarila Koper in Aluminij. Primorci so med tednom težje od pričakovanega preskočili pokalno oviro. V Izoli so premagali nižjeligaša Korte z 1:0, zmagovalca pa je odločil Maks Barišić, ki se počasi, a zanesljivo vrača v formo, s katero je pred hudo poškodbo kolena, zaradi katere ga je čakalo dolgo okrevanje, spadal med najboljše slovenske krilne napadalce. Trener Zoran Zeljković se zaveda, da bi Koprčani, če jim bo vodstvo tekmovanja potrdilo zmago za zeleno mizo nad Rogaško (3:0), na lestvici zaostajali le za Celjani. Z uspešno predstavo nad Aluminijem bi pridobili mir, se nato v reprezentančnem premoru posvetili uigravanju moštva, v katerem je kar nekaj poletnih novincev, nato pa jih čaka nov izziv 22. oktobra v Murski Soboti.

Koprčane čaka v nedeljo dvoboj z edinim slovenskim klubom, ki je v tej sezoni premagal vodilne Celjane. Foto: www.alesfevzer.com

Koprčani pa se zavedajo, da prihaja v goste zelo nevaren tekmec. Kidričani so na zadnjih treh gostovanjih na Bonifiki zmagali kar dvakrat, v zadnjih tednih pa so v prvi ligi premagali tako Celje kot tudi Maribor. Izjemen vtis so nato malce pokvarili z nepričakovanim izpadom iz pokalnega tekmovanja, ko so v Zavrču po izvajanju 11-metrovk potegnili krajšo proti istoimenskemu tretjeligašu, zdaj pa izbrance Roberta Pevnika, ki je pred davnimi leti kot igralec nosil tudi dres Kopra, čaka pomembno gostovanje, na katerem lahko Štajerci z novo uspešno predstavo zadržijo prednost pred sosedi na lestvici in reprezentančni premor pričakajo na sedmem mestu, kar bi bila za ekipo iz Kidričevega lepa spodbuda pred nadaljevanjem sezone.

