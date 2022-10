Olimpija se ne ustavlja, Mura brez Obradovića v izdihljajih do točke.

Reprezentančnega premora je konec, čas je za nadaljevanje državnega prvenstva. Začelo se je v Domžalah, kjer so gostitelji z 2:2 remizirali z Muro, pri kateri v kadru ni bilo vratarja Matka Obradovića. Olimpija ja zatem z 2:0 ugnala Tabor in v 11. krogu dosegla jubilejno deseto zmago. Koper bo gostil nepredvidljivi Bravo. Prerojeni Maribor odhaja v nedeljo k Gorici, kjer ne manjka sprememb, ambiciozni Celjani pa bodo poskušali poglobiti rezultatsko krizo Radomelj.

1. SNL, 11. krog: Sobota, 1. oktober:

Domžale : Mura 2:2 (1:1)

Podlogar 29., Durdov 77.; Cipot 32., Daku 90.+4 R.K.: Durdov 86./Domžale

Daku (Mura) je v 63. minuti zapravil 11-m Olimpija : Tabor 2:0 (1:0)

Rui Pedro 37., 67. 20.15 Koper - Bravo Nedelja, 2. oktober:

15.00 Gorica - Maribor

17.30 Celje - Radomlje

V Stožicah deseta zmaga Olimpije

Obračun prve in zadnje ekipe z lestvice se je končal s pričakovano zmago Ljubljančanov. Toda Kraševci, ki so pogrešali kaznovana Denisa Kouaa in Elvisa Letaja, so predvsem v prvem polčasu zapravili številne priložnosti, ki bi lahko pomenile drugačen razplet, a je Rui Pedro z dvema zadetkoma stvari postavil na pričakovano mesto. Olimpija je tako dosegla že svojo deseto zmago na enajstih tekmah v tej sezoni, s 30 točkami je tako še vedno zelo zanesljivo na prvem mestu, kjer ima ob tekmi več 11 točk več od Celja. Tabor je s sedmimi točkami zadnji.

Olimpija : Tabor, foto: Grega Valančič/Sportida:

Mura v zadnjih sekundah do remija

Prvoligaška karavana se je v 11. krogu najprej ustavila v Domžalah, kjer so gostitelji z 2:2 remizirali z Muro. V Domžalah sta se merili ekipi, ki sta v svojih vrstah zaradi poškodb, bolezni in kazni pogrešali kar nekaj nogometašev, pri domačih so med drugimi manjkali Janez Pišek, Tilen Klemenčič, Slobodan Vuk, Nick Perc in Zeni Husmani, pri gostih pa Luka Bobičanec, Darick Kobie Morris in Gregor Balažic ter tudi Matko Obradović in Nik Lorbek. Ob vseh teh težavah sta ekipi prikazali enakovredno tekmo, statistično je bila boljša Mura, ki je tudi zapravila enajstmetrovko pri 1:1. Ekipi pa po novi točki ostajata na petem oziroma šestem mestu lestvice.

Mirlind Daku je dosegel gol v zadnjih sekundah tekme. Foto: Guliverimage

Domžale je v vodstvo v 29. minuti z nizkim strelom iz osrčja kazenskega prostora popeljal Matej Podlogar. Toda črno-beli so takoj vrnili, v 32. minuti je namreč z glavo lepo zadel Tio Cipot po podaji Martina Šrolerja s prostega strela z desne strani. Mura je imela v 63. minuti priložnost za vodstvo, a je Mirlind Daku zapravil strel iz najstrožje kazni. Kazen za neizkoriščeno priložnost je sledila v 77. minuti, ko je Domžale v vodstvo popeljal Ivan Durdov. So pa Domžalčani v 86. minuti ostali brez Durdova, ki je bil izključen po prekršku nad Kaijem Cipotom. To pa so Sobočani izkoristili v 94. minuti, ko je po podaji z desne strani z glavo zadel Daku in se tako spet sam prebil na vrh strelske lestvice.

V Prekmurju sicer še kako odmeva nezadovoljstvo vratarja Matka Obradovića, ki bi lahko po poročanju Ekipe24 zapustil Mursko Soboto. Od Hrvata je v tej sezoni več zadetkov prejel le nekdanji reprezentančni čuvaj mreže Jan Koprivec (Tabor). V Domžalah je tako med vratnici stopil Klemen Mihelak. Usoda je tako poskrbela, da je krstni nastop za črno-bele v 1. SNL vpisal prav proti nekdanjemu klubu. Zanimivo je, da se je kar sedem od devetih gostovanj Mure, odkar se je vrnila v 1. SNL, v Domžalah končalo z neodločenim rezultatom.

Ponovitev zadnjega finala pokala

Andrej Kotnik je s šestimi zadetki prvi strelec 1. SNL, a na zadnjih treh tekmah ni zadel v polno. Foto: Grega Valančič/Sportida Sobotno dogajanje 11. kroga bo sklenila tekma na Bonifiki. To bo ponovitev zadnjega finala pokalnega tekmovanja. Koper bo gostil Bravo, moštvo, ki kanarčkom na gostovanjih v prvenstvu povzroča nemalo težav. Na štirih tekmah na Obali je izgubilo le enkrat, Koper pa ima proti mlademu ljubljanskemu klubu celo slabši skupni izkupiček v medsebojnih tekmah. Pri Primorcih, ki so si z zmago v Sežani okrepili samozavest, čeprav niso blesteli v igri, s tem pa prekinili niz manj prepričljivih rezultatov, bo manjkal Omar Correia. Trenerja Zorana Zeljkovića bo vseeno reševala široka klop. Kot zadnji se mu je pridružil 28-letni Nigerijec Bright Osagie Edomwonyi.

Bravo, edini prvoligaš, ki mu je žreb v tretjem krogu pokala namenil prvokategornika, Šiškarji se bodo 19. oktobra udarili z Radomljani, ponujajo zanimivo statistiko. Pod taktirko Dejana Grabića so dosegli najmanj zadetkov v ligi (8), po drugi strani pa jih najmanj tudi prejeli (8). Tako velja po zakonu številk pričakovati srečanje, na katerem se mreži ne bosta tresli pretirano pogosto. Pri gostiteljih bo pod posebnim pritiskom Andrej Kotnik. V finalu pokala je bil mož odločitve proti Bravu, nato je navduševal v uvodnih krogih prvenstva, zdaj pa je padel v strelsko krizo, ki bi jo želel čim prej prekiniti.

Mariborčani na slovesnosti v mestu vrtnic

Damir Krznar je na petih prvenstvenih tekmah, odkar vodi Maribor, osvojil 11 točk. Foto: Guliverimage V nedeljo bo slovesno v Novi Gorici. Vrtnice, štirikratni državni prvaki, praznujejo 75. obletnico ustanovitve kluba, ki je v zadnjem obdobju izgubil stik s slovenskim vrhom. V tej sezoni se mu obeta krčevit boj za obstanek, hkrati pa se spopada z velikimi spremembami v klubskem vodstvu, posledicami nezadovoljstva navijačev. Gorica bo poskušala klubski jubilej začiniti še z dobrim rezultatom proti najtrofejnejšemu slovenskemu klubu NK Maribor.

Vijolice so v veselem pričakovanju. Govoric o prihodu Josipa Iličića, ki bi tako medijsko kot tudi igralsko predstavljal izjemno poživitev, je vedno več. V mestu ob Dravi je čutiti zametke jojomanije. Čeprav je Olimpija na lestvici daleč, so največji optimisti na Štajerskem še vedno prepričani, da je naslov prvaka še dosegljiv. Maribor se želi vključiti v boj za lovoriko, ki jo v tej sezoni tudi brani, a si za kaj takšnega po spodletelem uvodu ne sme več privoščiti neuspehov proti tekmecem s spodnjega dela razpredelnice.

Novogoričanom gori pod nogami, postali so tudi prvi prvoligaški klub, ki je v tej sezoni izpadel iz pokala, tokrat pa jih čaka nova zahtevna naloga. Miran Srebrnič bo poskušal postati prvi trener v 1. SNL, ki bi premagal Damirja Krznarja. Ta je neporažen že pet tekem, igra je vse bolj povezana, vse več je tudi zadetkov, pri katerih v zadnjem obdobju prednjači tudi "veteran" Rok Kronaveter.

Celjani v zmagovitem nizu, Radomljani izgubljajo mesta

Roman Pilipčuk je popeljal Celjane do štirih zaporednih zmag v 1. SNL. Foto: Grega Valančič/Sportida Dogajanje v 11. krogu se bo končalo v nedeljo v knežjem mestu, kjer se je med tednom igrala že pokalna preizkušnja. Celjani so se kot prvi uvrstili med 32 najboljših v pokalnem tekmovanju, v katerem so v prejšnji sezoni neuspešno lovili bližnjico do Evrope. Če so imeli v sredo opravka s tretjeligašem Dravinjo (5:0), ki ni povzročal težav, pa zdaj prihajajo v goste neprimerno težji tekmeci. Radomlje so velika neznanka. Odlično so začele sezono, nato pa padle in pozabile na zmage.

Celjani so ubrali obratno smer, občutno dvignili formo, pa tudi obisk tekem na stadionu Z'dežele, kjer je prisotno vse več pozitivne energije. Najbolj navdušujeta napadalca Charles Ikwuemesi in Nene Gbamble. Ukrajinski strateg Roman Pilipčuk je na pravi poti. Čeprav bo zaradi kazni pogrešal Grigorija Morozova in Dušana Stojinovića, bo imel njegov stanovski kolega pri Radomljah še več težav, saj bodo manjkali kar trije. To so Madžid Šošić, Emil Velić in Vedran Vrhovac. Radomljani so sicer imeli med reprezentančnim premorom strelske vaje proti Krškemu (9:1), zdaj, ko gre zares, pa bodo imeli z najbolj vročo zasedbo (poleg Olimpije) v slovenskem prvenstvu.