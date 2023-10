V živo: Koper do točke s škarjicami, Maribor proti 17-letnemu vratarju

Nedelja je v 1. SNL zelo pestra. Olimpija je z 2:0 premagala Rogaško, oba gola pa dosegla šele v sodnikovem dodatku, ko so po sporni sodniški odločitvi zapele pesti na VIP tribuni, kjer so bili predstavniki obeh klubov. Dramatičen je bil tudi zaključek tekme Radomlje - Koper (1:1). Enej Jelenič je zadel s tako imenovanimi škarjicami. Enajsti krog se končuje s tekmo med Aluminijem in Mariborom (20.15). Vodilni Celjani so v soboto pozabili na spodrsljaj proti Aluminiju. V gosteh so ugnali Muro (2:0), ki tako ostaja brez domače zmage. Bravo je ugnal Domžale s 3:2, dvoboj pa je zaznamoval mojstrski gol Martina Pečarja.

Olimpijo rešila 11-metrovka v dodatku, pretep na tribuni

Rui Pedro je s sedmimi goli najboljši strelec prve lige. Foto: Vid Ponikvar/Sportida Aktualni prvaki prejšnjih dveh tekem prve lige niso dobili, a so Rogaško s hat-trickom Saara Fadide na začetku sezone že nadigrali (5:0). Ker Olimpija nastopa na dveh frontah, trener Joao Henriques veliko rotira prvo postavo. Tokrat so na klopi denimo ostali Timi Max Elšnik, Jorge Silva in Marcel Ratnik, tako je na prenovljenem stadionu v Rogaški Slatini kapetanski trak nosil Mustafa Nukić. Prav on je imel eno lepših priložnosti prvega polčasa (36. minuta), ko je lepo sprejel žogo, se obrnil za 180 stopinj in močno streljal. A je za kak meter zgrešil vrata, pa še izkazalo se je, da je bil v prepovedanem položaju. Vice Miljanič pa je imel najlepšo priložnost domačih, a je z osmih metrov streljal mimo vrat Matevža Vidovška.

V drugem polčasu je bilo v Rogaški Slatini vse bolj vroče: začele so si slediti priložnosti na obeh straneh (nevaren je bil tudi Fadida, ki je vstopil s klopi), v 56. minuti pa je prišlo še do množičnega prerivanja. Jan Majcen je storil prekršek nad Augustinom Doffom, ta je nato vanj zalučal žogo. Ob Majcnu in Doffu je porumenel še Antonio Majcenić. Za zadnje pol ure je Henriques v igro poslal povratnika Raula Florucza, ki se je poškodoval na začetku sezone na domači tekmi z Rogaško. A domači so se osredotočili na obrambo in gostje niso in niso prišli do prave priložnosti.

Rok Vodišek Foto: Jan Gregorc/www.alesfevzer.com Nato pa več kot dramatičen razplet tekme. Rogaška je imela v 89. minuti stoodstotno priložnost za zmago. Žan Benedičič je streljal z velike razdalje, a je Vidovšek odbil žogo. Dobil jo je Rok Pirtovšek in streljal iz prve, a je na golovi črti Olimpijo rešil Ahmet Muhamedbegović. V naslednjem napadu je Olimpija dobila prosti strel. Ob izvajanju je v kazenskem prostoru padel Marko Mijailović (prekršek naj bi storil Andrej Pavlović). Sodnik Alen Bubek je hitro pokazal na belo točko. In z 11 metrov je zadel prvi strelec lige Rui Pedro. Glave pa so bile tako vroče, da je še na VIP tribuni, kjer so bili vodilni možje obeh klubov, prišlo do manjšega pretepa. Na zelenici je medtem sodnik rdeči karton pokazal vratarju Rogaške Roku Vodišku (skupaj so domači na tekmi dobili osem rumenih kartonov). V gol je stopil kapetan Pirtovšek in v 99. minuti dobil gol za končnih 0:2. Sploh prvič je za zeleno-bele zadel Florucz. Trener Rogaške Oskar Drobne je protestno odšel v slačilnico še pred koncem tekme. Po zadnjem sodnikovem žvižgu so se s tribun slišale številne kletvice in glasni žvižgi nezadovoljnih navijačev.

Ljubljančani so po dveh spodrsljajih tako le zmagali in imajo zdaj 19 točk, štiri manj od vodilnega Celja.

Na zadnji tekmi kroga igrata Aluminij in Maribor

Štajerska soseda Aluminij in Maribor sta si pred dnevi oddahnila. Aluminij je v sredo v knežjem mestu poskrbel za senzacijo jeseni. Po petih zaporednih porazih so kot prvi premagali Celjane. Dan pozneje je Maribor po petih tekmah brez zmage le prišel do nje, proti Radomljami. Zdaj sta igrala med sabo. Vratar Samo Pridgar, ki je posojen član Maribora v Aluminij, ni branil, ker je tak dogovor med kluboma. Tako je med vratnicama Kidričanov dobil priložnost 17-letni Jan Petek. Njegov debi v prvi ligi.

Jelenič s škarjicami Kopru priboril točko

Veselje Radomelj je bilo zelo kratko. Koper je izenačil dve minuti pozneje. Foto: www.alesfevzer.com Na drugi nedeljski tekmi maloštevilni gledalci na stadionu ob Kamniški Bistrici niso imeli veliko videti. Vsaj prvih 85 minut tekme ne. V 60. minuti se je sicer mreža Radomelj zatresla, a je bil Nik Omladič po lepi podaji Nardina Mulahusejnovića v prepovedanem položaju. Nato pa je v 87. minuti za vodstvo domačih zadel rezervist Ivan Krolo. Odgovor favoriziranega Kopra je bil več kot silovit, saj je že v naslednjem napadu prišel do izenačenja. In sicer je z atraktivnimi škarjicami za končni izid 1:1 zadel Enej Jelenič. Ta je imel v sodnikovem dodatku še priložnost za gol za zmago, a je s petih metrov žogo preusmeril mimo vrat po ostri podaji Marka Pabaija.

Koper ima na tretjem mestu 18 točk, eno manj od Olimpije, a bodo najverjetneje dobili še tri točke za odpovedano tekmo z Rogaško.

Celjani ostajajo trdno prvi

Obračun prvakov iz let 2020 in 2021 je v Fazaneriji pripadel gostom. Prvo priložnost na srečanju si je priigral vroči napadalec Mure Dardan Shabanhaxhaj, ki se je v 10. minuti spretno otresel Davida Zeca in se znašel pred vratarjem Matjažem Rozmanom, nato pa se je izkušeni čuvaj mreže pri Celjanih izkazal in ubranil strel. Rozman se je izkazal tudi v 32. minuti ob nevarnem strelu z razdalje, s katerim je zapretil Nikola Jovićević. Čeprav so imeli Celjani v prvem delu večjo posest žoge (66 odstotkov), si niso pripravili večje priložnosti, niti vknjižili strel v okvir vrat.

Izbranci Alberta Riere vztrajajo še naprej na vodilnem položaju. Foto: Jure Banfi/alesfevzer.com

V drugem polčasu pa so Celjani zaigrali bistveno odločneje. V 54. minuti se je rezultat na semaforju le spremenil. Celjani so terensko premoč kronali z vodstvom. Aljoša Matko je poslal pred vrata Mure oster in natančen predložek. V skoku je bil najvišji Mark Zabukovnik in z glavo zatresel mrežo črno-belih. Celjani so tako utišali prekmurske navijače. V 62. minuti bi lahko gostje podvojili prednost, a jim je namero preprečil vratar Mure Klemen Mihelak, ki se je izkazal ob strelu Rusa Egorja Prutseva.

Mura v tej sezoni še ni zmagala na domačem igrišču. Foto: Jure Banfi/alesfevzer.com V 66. minuti je bilo znova vroče pred vrati Mure, zunanji del mreže je nastreljal Aljoša Matko, že v prihodnji minuti pa si je nedopustno napako privoščil branilec Mure Borna Proleta. Izmenjal si je podajo z vratarjem Mihelakom, a to storil tako slabo, da je pritekel Rus Egor Prutsev, izkoristil darilo in zatresel mrežo. Posojeni nogometaš Crvene zvezde je s tem dočakal strelski prvenec v 1. SNL. Celjani so z novo zmago dokazali, da so hitro pozabili spodrsljaj z Aluminijem (1:3), Mura pa je kratkem zmagovitem nizu ostala praznih rok, s tem pa je splavala po vodi priložnost, da bi se prebila v zgodnjo polovico razpredelnice.

Šiškarji prekinili neslaven niz proti Domžalam

Vratar Domžal Gašper Tratnik v tej sezoni še ni zadržal nedotaknjene mreže. Foto: Aleš Fevžer Prvoligaška karavana se je v soboto najprej ustavila v Spodnji Šiški, kjer Bravo v zadnjem obdobju proti Domžalčanom ni blestel. Dvakratni državni prvaki so pripotovali na srečanje na krilih izjemnega niza, saj so na zadnjih štirih gostovanjih vselej zmagali brez prejetega gola (2:0, 1:0, 2:0 in 1:0). Po sanjskem začetku, Benjamin Markuš je s strelom z glavo popeljal Domžalčane v vodstvo že po 55 sekundah, je zadišalo po nadaljevanju niza, a so se v nadaljevanju srečanja razmerja moči na stadionu ŽAK spremenila. Ljubljančani so v 36. minuti vrnili udarec Domžalam in izenačili na 1:1. Po igrivi akciji in spretni podaji Martina Pečarja se je z natančnim strelom z roba kazenskega prostora izkazal Jakoslav Stanković. To je bil njegov prvi zadetek v tej sezoni, Bravo je po več kot 400 minutah posta na domači zelenici zatresel mrežo Domžal, le dve minuti pozneje pa je z evrogolom, na katerega bi bili lahko ponosni tudi največji nogometni asi, zablestel še Martin Pečar. Posojeni nogometaš dunajske Austrie, ki je prejšnji teden navdušil proti nekdanjemu klubu Olimpiji, je z volejem z roba z okrog 16 metrov premagal nemočnega Gašperja Tratnika.

Bravo je povedel z 2:1, a so gostje hitro vrnili udarec. Z imenitnim zadetkom, pravcatim projektilom s prostega strela, je Matijo Orbanića premagal Jošt Pišek. S tem pa zanimivosti v prvem delu še ni bilo konec, Matica Ivanška je od prvenca za Bravo delilo le nekaj centimetrov, saj je zatresel okvir vrat. Mreži nista mirovali tudi v nadaljevanju. Bravo je še drugič na tekmi povedel, v 50. minuti je zadel v polno branilec Lan Štravs. Šiškarji so povedli s 3:2 in do konca srečanja zadržali prednost. Trener Domžal Dušan Kosić je tako ostal brez prve zmage v gosteh, na osmih tekmah pa je Domžalčane popeljal zgolj do petih točk. Veliko bolj zadovoljen je bil lahko Aleš Arnol, saj je Bravo po novi zmagi poskočil na tretje mesto in na lestvici prehitel celo branilce naslova Olimpijo.

