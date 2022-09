V živo: Nor prvi polčas - dva gola Dakuja, dve obrambi Matka, zabija tudi Sešlar

1. SNL, 10. krog: Sobota, 17. september:

Tabor : Koper 0:2 (0:1)

Correia 42., Benedičić 52.

RK: Kouao 37.; Correia 48.



20.15 Mura – Olimpija 2:1 (2:1)

Daku 6., 20.; Sešlar 29.



Nedelja, 18. september:

15.00 Bravo – Gorica

17.30 Radomlje – Maribor

20.15 Celje – Domžale

Olimpija je odločno krenila proti Murinemu golu. Matko Obradović je s tako imenovano parado v četrti minuti preprečil gol Ruija Pedra. Le dve minuti zatem pa po podaji Tia Cipota močan strel po diagonali Mirlinda Dakuja. In drugi vratar Olimpije Denis Pintol mu ni bil kos. Ljubljančani zelo pogrešajo poškodovanega Matevža Vidovška. Olimpija je tekmo začela zelo tvegano, puščala je veliko prostora Murašem in tako je v 20. minuti Daku dosegel svoj še drugi gol na tekmi in šesti v sezoni. Olimpija je nadaljevala s pogumnim napadalnim nogometom in bila v 29. minuti vendarle nagrajena. Na 1:2 je znižal Svit Sešlar. To je 20-letnikov četrti gol v sezoni. Pred koncem prvega polčasa je imel nevarno priložnost še Mustafa Nukić, a je bil znova na pravem mestu Obradović.

Koper spet zmaguje: Correia in Benedičič zadela prvič

Koper je na prejšnjih štirih tekmah trikrat izgubil, zdaj pa zmagal proti Taboru. Foto: Blaž Weindorfer/Sportida Koper je po dveh zaporednih ligaških porazih le prišel do šeste zmage. Z 2:0 je premagal zadnjeuvrščeni Tabor. Bede Osuji je v peti minuti z glavo s petih metrov zgrešil nemogoče. Od 37. minute je Koper igral z igralcem več, saj je bil izključen Denis Kouao, potem ko je naletel v hrbet Anisu Jašaragići. Zadnjega je zaradi poškodbe zamenjal Luka Šušnjara. Številčno premoč so varovanci Zorana Zeljkovića hitro izkoristili, v 42. minuti je svoj prvenec za Koper za izid prvega polčasa zabil Omar Correia.

Correia je zaznamoval tudi začetek drugega polčasa, ko je dobil še svoj prvi rdeči karton v dresu Kopra (štart s podplatom). In tekma se je nadaljevala z desetimi igralci na obeh straneh. In nato še en "prvič": prvi gol Žana Benedičiča za Koper. Klub z obale je tako v 52. minuti povedel z 2:0. Pred koncem tekme je zabil še en rezervist Kopra Dario Kolobarič, ki je tik pred tem zamenjal Andreja Kotnika. A je bil njegov gol zaradi prepovedanega položaja razveljavljen. V osmi minuti sodnikovega dodatka je imel Tabor priložnost vsaj za častni gol, a je Mihael Briški zapravil enajstmetrovko.

Derbi začelja v Spodnji Šiški

V Ljubljani se bosta spopadla stara znanca Dejan Grabić in Miran Srebrnič. Foto: Grega Valančič/Sportida Nedelja se bo začela ob 15. uri v Spodnji Šiški, kjer je Bravo v sredo v pokalnem spopadu napolnil mrežo mestnemu tekmecu, nižjeligašu Svobodi (5:0). V pokalu pa je presenetljivo na uvodni stopnički spodrsnilo Gorici. Vrtnice so gostovale v Vipavi in po izgubljeni loteriji 11-metrovk že končale tekmovanje. Boljšo voljo bodo iskale v prvenstvu, kjer jim v zadnjih tednih ne gre slabo. Na zadnjih štirih tekmah so bile trikrat neporažene, najbolj pa navdušile navijače z vedno sladko zmago v Sežani (3:1), s katero so se povzdignili z zadnjega mesta.

Na njega bi skoraj padel nedeljski tekmec Bravo, ki je proti Mariboru, ostal praznih rok (0:1). Zdaj imajo Šiškarji priložnost, da jo v dvoboju sosedov z razpredelnice zagodejo štirikratnih državnim prvakom, ki pa so edino domačo zmago v tej sezoni dosegli prav proti Bravu! Proti klubu z drugo najboljšo obrambo v ligi.

Maribor nima prijetnih spominov na Radomlje

Nermin Bašić je z Radomljani v zadnjih petih nastopih osvojil le dve točki. Foto: Vid Ponikvar Ko je Maribor nazadnje gostoval v Športnem parku Domžale, je izgubil z 2:3, dan po tekmi pa je trener Radovan Karanović izgubil službo. A takrat so na drugi strani stali Domžalčani. Tokrat bodo Radomlje, na katere vijolice prav tako nimajo prijetnih spominov. V uvodnem dejanju prvenstva so drago plačale odločitev strokovnega vodstva, ki je v želji, da bi večino prvokategornikov spočil za Evropo, poslal v ogenj ''rezervno'' enajsterico in doživel polom. Radomljani so zmagali kar s 3:0, na krilih te zmage nadaljevali v dobrem nizu, ko pa so v 5. krogu na Bonifiki naleteli na izdatno maščevanje Kopra (5:0), pred tem pa za dalj časa izgubili še nosilca igre v zvezni vrsti Ivana Ćalušića, so se začele težave.

Zmag ni bilo, Radomljani so na lestvici izgubljali mesta, na zadnjih petih srečanjih pa osvojili le dve točki. Krizno obdobje želijo prekiniti proti Mariboru, ki pa je po tesni, a toliko bolj dragoceni zmagi pri Bravu (1:0) končno začel dobivati obris ekipe, s katero želi Damir Krznar napadati najvišja mesta. Za dodatno zadovoljstvo je poskrbel prihod nadarjenega Nigerijca Ishaqa Kayodeja Rafiuja, ki bi lahko s svojo hitrostjo in spretnostjo dvignil odstotek uresničenih priložnosti. Morda bo Afričan, ki je izbral dres s številko 31, debitiral v 1. SNL še pred reprezentančnim premorom.

Spopad prvoligašev, ki sta imela strelske vaje v pokalu

Nigerijec Charles Ikwuemesi je v imenitni strelski formi. Foto: Vid Ponikvar Deseti krog bo sklenil spopad Celjanov in Domžal, ki sta imela med tednom strelske vaje v pokalu. Slovenski prvaki iz leta 2020 so sosede v Laškem odpravili kar z 9:0, pri čemer se je Gregor Bajde vpisal med strelce kar šestkrat, Domžalčani pa so bili brez milosti proti Kamniku. Zadeli so ''sedmico'' in se znesli nad nižjeligašem, katerega predsednika je trenutno poškodovani, sicer pa strelski rekorder Domžal v 1. SNL, napadalec Slobodan Vuk. V napadu Celja blesti Nigerijec Charles Ikwuemesi, ki bi se ob takšnem ritmu doseganja zadetkov lahko kmalu zavihtel na vrh najboljših strelcev. Z njim se bo spopadla domžalska obramba, med njimi tudi mladi Makedonec Igor Saitoski, ki je prejel slovenski potni list in bo zaigral za mlado reprezentanco.

Če Domžalčani v tej sezoni ne bi toliko zapravljali vodstev, brez zmage so ostali na kar treh tekmah, na katerih so vodil, bi bili še višje. Za zdaj je v Domžalah vse v znamenju številke 3. Tri zmage, trije remiji, trije porazi, celo razlika v zadetkih je 13:13. To bo tudi čustvena tekma za Simona Rožmana, ki bo prvič gostoval v Celju kot vnovični strateg Domžal. Pomeril se bo z Ukrajincem Romanom Pilipčukom, ki mu je uspelo nekaj, kar ni pred tem nobenemu strategu v 1. SNL. Premagal je namreč Olimpijo s trenerjem Albertom Riero.