Ogrinec zadeval za novo zmago Brava, ki je ujel Koper

Prvoligaški klubi imajo zgoščen ritem tekmovanja, tako da se v lov za točke podajajo tudi med tednom. Nogometaši Brava so vknjižili novo zmago, z dvema goloma Sandija Ogrinca so slavili pri Radomljah. Zvečer bo Olimpija gostila Domžale. Četrtek bo ponudil marsikaj. Prvak Mura odhaja k Taboru, ki pod vodstvom Dušana Kosića dviguje formo, vodilni Koper bo pričakal Aluminij, končalo pa se bo s štajerskim derbijem v Ljudskem vrtu, na katerem bo Maribor prvič vodil Radovan Karanović.

Uvod v drugo četrtino prvenstva se je začel ob 17. uri v Domžalah, kjer zadnjeuvrščenim Radomljanom ni uspelo prekiniti niza porazov. Izbranci Roka Hanžiča so izgubili še sedmič zapored, z 2:0 jih je ugnal Bravo. Varovanci trenerja Dejana Grabića, ki se jim je med tednom v napadu pridružil še Leon Sever, so se z zmago začasno izenačili z vodilnim Koprom, ki ima dve tekmi manj. Oba zadetka je ob zmagi prispeval Sandi Ogrinec, drugega z 11 metrov. Člani Brava so na desetih tekmah izgubili le enkrat.

Milošević: Veliko težje bo kot v Domžalah

Pod žarometi največjega nogometnega objekta v Sloveniji se bodo ob 20.15 za točke spoprijele Olimpija in Domžale. Sosedski obračuni tradicionalno najboljših klubov Ljubljanske kotline prinašajo zanimiv statistični izplen. Zmaji so zelo uspešni na gostovanjih, podobno pa velja za Domžalčane, ki pogosto prekrižajo načrte Olimpiji v Stožicah.

Dvoboj v Domžalah je konec avgusta pripadel Olimpiji. Foto: Nik Moder/Sportida

"Domžale so ekipa, ki se počasi dviguje. Tudi oni so imeli težave zaradi igranja v Evropi, a zadnji rezultati že kažejo, da so resno moštvo. Mislim, da bo veliko težje kot na tekmi pred mesecem dni v Domžalah," pojasnjuje trener Olimpije Savo Milošević, ki je bil lahko zelo zadovoljen s predstavo varovancev proti Celju, zlasti v prvem polčasu, pa tudi v nadaljevanju, ko so morali po izključitvi Michaela Pavlovića v 47. minuti strniti vrste in braniti prednost. Nekdanji zvezdnik srbskega nogometa ima Domžale v lepem spominu. Bilo je pred slabim mesecem, prestavljen dvoboj prvega kroga v Domžalah je bil namreč odigran šele 25. avgusta, Olimpija pa je bila veliko boljši tekmec (2:0). Na tisti tekmi je svoj prvenec v 1. SNL za zmaje dosegel tudi Mustafa Nukić.

Olimpija je po zaslugi zadetka Almedina Ziljkića v soboto ugnala Celje. Foto: Grega Valančič/Sportida

Zmaji bodo danes nastopili brez kaznovanih Timija Maxa Elšnika in Pavlovića, gostje, ki jih na lestvici (ob tekmi manj) od drugega mesta loči le šest točk, kar nakazuje na veliko izenačenost prvoligaških klubov, pa lahko računajo na najmočnejšo zasedbo, v kateri vedno večjo veljavo dobivata pozna poletna novinca Alen Jurilj in Dejan Georgijević. Domžalčani želijo po občinskem derbiju z Radomljami (2:0) uresničiti cilj še na derbiju Ljubljanske kotline. "Po zmagi nad Radomljami vlada v ekipi zelo dobro vzdušje. Zdaj smo še bolj motivirani in željni zmage," današnji spopad nestrpno pričakuje branilec Andraž Žinič. Glavni sodnik bo Alen Borošak.

Vroči Bongongui proti vročemu Obradoviću

Prvoligaška karavana se bo v četrtek najprej ustavila na Krasu. Prvak Mura, ki je v prejšnjem tednu kar dvakrat nastopil v Ljudskem vrtu, v Evropi ostal brez točk proti Vitesseju (0:2), nato pa v nedeljo spravil v slabo voljo Maribor (2:1), odhaja v Sežano po nove točke. Prekmurci so ujeli zmagoviti niz, premagali največja slovenska kluba Olimpijo in Maribor, na lestvici pa poskočili na četrto mesto. Črno-beli želijo še višje, a se bodo morali pošteno potruditi, saj se bo Ante Šimundža pomeril s tekmecem, ki ga vodi njegov dolgoletni stanovski kolega Dušan Kosić. Med njima vlada veliko spoštovanje, Ljubljančan pa je po prihodu v Sežano hitro prerodil češnjice. Z njimi ima v prvenstvu še stoodstotni izkupiček (v nasprotju s pokalom, v katerem je izpadel proti Celju), navijačem pa je najbolj všeč, da je začel osvajati točke tudi na domačem stadionu Rajko Štolfa. Ko je Mura nazadnje gostovala na Krasu, je 21. aprila ostala brez točk (1:3). Kako bo pet mesecev pozneje?

Ante Šimundža in Dušan Kosić se bosta po daljšem času znova pomerila v 1. SNL. Foto: Blaž Weindorfer/Sportida

Pri gostiteljih je v izjemni formi povratnik Rodrigue Bongongui. Proti Kidričanom je proslavljal hat-trick, Taboru pa samozavest pred četrtkovim spopadom dodatno dviguje spomin na uvodni krog, ko so presenetili branilce naslove v Fazaneriji in na krilih silovitih protinapadov zmagali kar s 3:0. Matka Obradovića, ki se je izkazal na zadnji tekmi proti vijolicam, bi lahko tako čakalo veliko dela, trener Šimundža pa upa, da bodo njegovi varovanci zaigrali tako, kot so proti Mariboru po prejetem zadetku, hkrati pa si s trdim delom na treningih prizadeva, da bi prejemali bistveno manj zadetkov iz prekinitev. Sodil bo Dragoslav Perić.

Nepredvidljivi Aluminij pri vodilnem Kopru

V tako nepredvidljivi in izenačeni ligi, kot je 1. SNL, je bilo le še vprašanje časa, kdaj se bo končal mogočni niz Kopra. Kanarčki so po sedmih zmagah (šestih v prvenstvu) prvič v tej sezoni naleteli na tekmeca, ki jim je odnesel vse tri točke. Bravo jih je po izjemnem taktičnem boju, v katerem napadalci Kopra niso prihajali do tako zrelih priložnosti kot v večini dozdajšnjega dela sezone, na Bonifiki premagal z 1:0. Trener Zoran Zeljković je tako izkusil prvi poraz, odkar vodi obalnega prvoligaša, iz poraza pa se želi čim več naučiti. Na njegovo srečo si tekme sledijo druga za drugo, tako da si lahko vodilni Koprčani zacelijo rane že v četrtek, ko bodo v goste ob 17. uri sprejeli Aluminij.

Koprčani so prejšnji konec tedna prvič v tej sezoni ostali brez točk v prvenstvu. Foto: Grega Valančič/Sportida

Kidričani so na zadnjih dveh tekmah prikazali dva različna obraza. Najprej so jo zagodli Mariboru (3:0) in na eni tekmi dosegli več zadetkov kot na preostalih osmih v tej sezoni skupaj, nato pa v Sežani pogoreli brez strela v okvir vrat. Tabor jih je odpihnil kar s 4:0. "Največja težava je bil pristop. V četrtek bo treba popraviti bledi vtis," razmišlja trener Oskar Drobne, ki ne more biti zadovoljen z izkupičkom v tej sezoni, v kateri je zmagal le enkrat. Bodo njegovi varovanci še tretjič v tej sezoni (0:0 v uvodnem krogu, nato poraz 1:2 v Kidričevem v pokalu) ostali brez zmage nad Koprom? Pravico bo delil Aleksandar Matković.

Ranjeni Maribor prvič s trenerjem Karanovićem

Deseti krog bo sklenil štajerski derbi, ki prinaša kar nekaj neznank. Kako se bodo Mariborčani po burnem dogajanju, ki je v zadnjih dneh poskrbelo za odhod trenerja Simona Rožmana in suspenz Andreja Kotnika, odzvali proti Celjanom, ki so v zadnjih sezonah tradicionalno neugoden tekmec v Ljudskem vrtu in so v zadnjih treh tekmah v mestu ob Dravi osvojili kar sedem točk?

Celjani so na zadnjih treh gostovanjih v Ljudskem vrtu osvojili kar sedem od mogočih devetih točk. Foto: Blaž Weindorfer/Sportida

Športni direktor Marko Šuler v teh dneh pospešeno išče primernega kandidata za novega trenerja, do takrat pa bo igralce, ki so na zadnjih štirih nastopih v prvenstvu osvojili le eno točko, zaradi rdečega kartona pa bodo pogrešali še Nemanjo Mitrovića, začasno vodil Radovan Karanović. 52-letni strokovnjak, rojen v Drvarju, ki živi v Mariboru, se v tako pomembni vlogi še ni preizkusil. Pred tem je v karieri vodil člane Krškega in Beltincev, vijolice, najbolj trofejni slovenski klub, pa so nekaj povsem drugega. "Nehvaležno je govoriti, kdaj bo znan trener. Časa ni dovolj, možnosti, ki jih imamo, ni veliko, bo pa odločitev temeljita," sporoča Šuler. Karanović se je sicer prejšnji teden priključil strokovnemu vodstvu kot novi pomočnik trenerja.

Kdo je Radovan Karanović? Rodil se je leta 1968 v Drvarju (BiH). Nogometno kariero je začel v Bosni in Hercegovini, jo nadaljeval v Srbiji, nato pa je v Sloveniji zaigral za mariborski Železničar, ptujsko Dravo, ljubljanski SET Vevče in Pohorje. Po koncu kariere se je odločil, da bo njegovo stalno prebivališče v Mariboru, hkrati pa se je podal v trenerske vode. V NK Maribor je sprva delal z mlajšimi kategorijami, v prvi ligi je bil najprej pomočnik Alena Šćulca pri Krškem, po odhodu Primorca pa je vodil Posavce kot začasni trener na treh tekmah. V drugi ligi je vodil Beltince vse do poletja, ko ga je zamenjal Damjan Gajser.

Radovan Karanović je pred prihodom k NK Maribor nazadnje v drugi ligi vodil Beltince. Foto: Blaž Weindorfer/Sportida

Zlatko Zahović, dolgoletni športni direktor, ki spremlja dogajanje v Ljudskem vrtu kot navijač, prosi vse, ki imajo radi mariborski klub, da v teh kriznih trenutkih stopijo skupaj in pomagajo klubu s pozitivno energijo. Vijolice jih bodo proti motiviranim Celjanom, ki so v prvenstvu pričakovali boljše rezultate, a jim ne gre vse po načrtih, potrebovale. "Kar se dogaja v Mariboru, v njihovem klubu, ne sme vplivati na našo pripravo na tekmo," pred že 105. štajerskim spopadom sporoča celjski bočni branilec Žan Flis in razmišlja le o svoji ekipi. Mariborčanom se bo poskušal maščevati za boleč poraz v uvodnem krogu, ko so Celjani doma vodili že z 2:0, nato pa ostali brez vsega (2:3). Glavni sodnik bo Dejan Balažič.

1. SNL, 10. krog: Sreda, 22. september:

Radomlje : Bravo 0:2 (0:1)

Ogrinec 25., 66./11m

Poročilo s tekme



20.15 Olimpija – Domžale Četrtek, 23. september:

15.00 Tabor – Mura

17.00 Koper – Aluminij

20.15 Maribor - Celje