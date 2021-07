Za uvod delitev točk na spopadu najboljših prijateljev

Danes se je začela nova prvoligaška nogometna sezona v Sloveniji. V uvodnem dejanju sta se Bravo in Radomlje, ki so v prejšnji sezoni osvojile drugo ligo, razšla brez zadetkov. Branilec naslova Mura bo v soboto pričakal Tabor, Koper odhaja v Kidričevo, v nedeljo pa se bosta v štajerskem derbiju udarila Celje in Maribor. Isti dan bi moral biti odigran še sosedski derbi med Domžalami in Olimpijo, a je zaradi zgoščenega urnika rumene družine v Evropi prestavljen.

Usoda je hotela, da sta se v uvodnem dejanju prvega kroga nove prvenstvene sezone v trenerskem obračunu pomerila najboljša prijatelja, Dejan Grabić in Rok Hanžič. Prvi vodi Bravo, ki je v prejšnji sezoni s petim mestom dosegel največji uspeh v zgodovini mladega kluba, drugi pa Radomlje, ki so pokorile drugoligaško konkurenco in se pridružile eliti. Radomlje so že na uvodu v sezono pokazale, da ne bodo lahek nasprotnik, na tekmi v Ljubljani so bile večino obračuna boljši nasprotnik, na koncu pa sta se tekmeca razšla brez zadetkov in z delitvijo točk. Nasprotnika sta remizirala tudi na nedavni pripravljalni tekmi (2:2).

Bravo : Radomlje, foto: Grega Valančič/Sportida:

Najprej v Kidričevem, nato še v Murski Soboti

Mura je 22. maja 2021 osvojila svoj prvi naslov državnega prvaka. Foto: Blaž Weindorfer/Sportida Sobotni spored uvodnega kroga se bo začel v Kidričevem, kjer se bo pri Aluminiju mudil Koper. Štajerci so spomladi pod taktirko Oskarja Drobneta navduševali in se izognili najslabšim mestom, Primorci pa so nepričakovano padli in si prvoligaško kožo reševali ''pet minut pred dvanajsto'' v dodatnih kvalifikacijah proti Krki. Življenje bi jim skoraj zagrenil Zoran Zeljković, po srečnem koncu za kanarčke pa so mladega stratega iz Ljubljane povabili na Bonifiko, z njim pa še ogromno novincev.

V večernem terminu bo prvak Mura pod žarometi Fazanerije pričakal Tabor. To bo zgodovinska tekma v Prekmurju, prva, ki se bo igrala za prvenstvene točke, na kateri bodo črno-beli zaigrali kot branilci naslova. Izbranci Anteja Šimundže so z nastopoma v kvalifikacijah za ligo prvakov dokazali, da so hitro ujeli želeno raven igre, zdaj pa bodo proti Kraševcem, ki so v poletnem prestopnem roku nekoliko pomladili zasedbo, skušali dokazati še, kako računajo na dolgo in široko klop, s katero nameravajo uspešno nastopati na dveh frontah. Dvoboj v Murski Soboti se bo začel ob 20.15.

Dvoboj v Domžalah prestavljen, večerna poslastica v Celju

Domžale in Olimpija se v nedeljo ne bosta pomerila v uvodnem krogu nove sezone. Foto: Grega Valančič/Sportida V nedeljo bi morali ljubitelji klubskega nogometa v Sloveniji spremljati dve poslastici, a bo ostalo le pri eni. Obračun med Domžalami in Olimpijo je namreč prestavljen. Rumena družina si je v četrtek v Luksemburgu zagotovila napredovanje v drugi krog kvalifikacij za konferenčno ligo. Ker bo finska Honka v mestu ob Kamniški Bistrici gostovala že v torek, je Nogometna zveza Slovenije (NZS) ugodila prošnji ter prestavila srečanje med Domžalami in Olimpijo. Nov termin še ni znan. Zmaji bodo tako uradno v novo sezono prvič vstopili v četrtek, ko bodo na stadionu ŽAK v Evropi gostili malteško Birkirkaro.

Nedeljski večer bo v znamenju štajerske poslastice v knežjem mestu. Celjani, ki so v poletnem prestopnem roku privabili v klub številne okrepitve, prevladujejo mlajši igralci, s katerimi je trener Agron Šalja v preteklosti že sodeloval, bodo skušali spraviti v slabo voljo Mariborčane.

Celjani so stresno sezono 2020/21 sklenili s porazom v finalu pokala Slovenije. V novi sezoni ne skrivajo visokih ciljev. Foto: Grega Valančič/Sportida

Vijolice so uspešno začele evropsko misijo, dvakrat z 1:0 premagale armenski Urartu, zdaj pa jih čaka izziv v prvenstvu, kjer so se morale že dvakrat zapored zadovoljiti z drugim mestom. V tej sezoni bi jih zadovoljil le naslov prvaka, temu primeren bo tudi pristop na nedeljskem srečanju, ki bi znal na tribune stadiona Z'dežele, Simon Rožman ga pozna kot lastno dlan, privabiti veliko občinstva.