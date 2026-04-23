Več zanimanja za ženski šport: zgodovinska prodaja za olimpijske igre

Prireditelji olimpijskih iger v Los Angelesu 2028 so v četrtek sporočili, da so v prvi fazi, skoraj dve leti in pol pred dogodkom, že prodali štiri milijone stopnic. Druga faza prodaje, ki jo bo spet odločil žreb, se bo začela avgusta.

"Odziv na prvo fazo prodaje je bil zgodovinski," je zanimanje za vstopnice ocenil izvršni direktor organizacije LA28 Reynold Hoover.

Prireditelji poročajo, da so 95 odstotkov vstopnic, cenejših od 100 dolarjev, v prvi fazi v večji meri prodali ljudem na območju Los Angelesa in Oklahoma Cityja. Okrog pol milijona vstopnic po ceni 28 dolarjev pa so kupili prav lokalni kupci.

V prvi fazi so vstopnice prodali v 85 držav sveta, največ zanimanja v tujini pa je bilo v prvi predprodaji v Združenem kraljestvu, Kanadi, Mehiki in na Japonskem.

Zanimivo je tudi, da je bilo vsaj v tem obdobju več zanimanja za ženske športe oz. discipline, med športi pa je bila na prvem mestu gimnastika, veliko je tudi zanimanje za nogomet, kjer vstopnic na posameznih prizoriščih že zmanjkuje.

V flag footballu, lacrossu, softballu in squashu, ki so jih v primerjavi s Parizom 2024 dodali v program, pa je že razprodano predtekmovanje.

Za naslednji žreb se navijači lahko prijavijo do 22. julija, izbrane pa bodo obvestili po elektronski pošti. Posameznik lahko kupi do 12 vstopnic za olimpijska tekmovanja, izjema je nogomet, kjer je moč kupiti dodatnih 12 vstopnic.

Los Angeles je poletne igre že gostil leta 1932 in 1984, v letu 2026 pa bo prvič tudi gostitelj paralimpijskih iger.