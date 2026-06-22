Švicarska vlada prižgala zeleno luč kandidaturi za ZOI 2038

Švicarska vlada je danes formalno podprla kandidaturo za organizacijo zimskih olimpijskih in paraolimpijskih iger leta 2038. S tem je odpravljena še ena ovira za prvo švicarsko organizacijo iger po 90 letih. Zimske olimpijske igre v Švici je doslej organiziral le St. Moritz leta 1928 in 1948.

Švica je vodilni kandidat za organizacijo iger 2038. Že nekaj časa je v stiku z Mednarodnim olimpijskim komitejem (Mok), potrebno dokumentacijo in ustrezno pripravo kandidature za organizacijo ZOI pa mora oddati do konca leta 2027.

Švicarske oblasti so sporočile, da so bili pogovori na temo organizacije olimpijskih iger pozitivni in da je zvezni svet odobril načrt, ki vključuje finančni paket v višini nekaj več kot 215 milijonov evrov. Dokončno ga mora potrditi še tamkajšnji parlament.

Glasovanje bi lahko potekalo že aprila 2027

Mok je že prej dejal, da bi lahko glasovanje o gostitelju ZOI leta 2038 potekalo že aprila prihodnje leto, v kolikor bi v Švici hitro zaključili proces političnih posvetovanj, navaja Hina.

Naslednje zimske olimpijske igre bodo leta 2030 v Franciji, štiri leta kasneje pa v zvezni državi Utah v ZDA. Letošnje je gostila Italija z Milanom in Cortino.