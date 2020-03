Pozivom za preložitev OI so se pridružili ameriški in nemški atleti, Brazilci ...

Nizu športnih zvez in nacionalnih olimpijskih komitejev, ki v teh dneh pozivajo k prestavitvi olimpijskih iger v Tokiu, sta se v zadnjih urah pridružila še ameriška atletska zveza in brazilski olimpijski komite. "Ljudje se soočamo z novimi občutki in čustvi, zato zdaj ni čas za pripravo na največje športno tekmovanje," so poudarili Brazilci.

Podobnega mnenja so tudi ameriški atleti, ki so pismo naslovi svojemu olimpijskemu komiteju. V njem so zapisali, da so atleti pod hudim stresom, saj se zavedajo, da se ne morejo primerno pripraviti za olimpijske igre.

"Na prvem mestu mora biti zdaj njihovo dobro počutje in zdravje, zato vljudno pozivamo ameriški olimpijski komite, da se zavzame za odpoved ali preložitev tako olimpijskih kot paraolimpijskih iger v Tokiu."

V petek sta enak apel v svet poslala predsednika olimpijskih komitejev Slovenije in Norveške, Bogdan Gabrovec in Berit Kjoell, za preložitev iger za eno leto pa so pozvali tudi v plavalnih zvezah Francije in ZDA. OI v Tokiu bi se morale začeti 24. julija.

Danes se je pozivom pridružil tudi predsednik nemške atletske zveze Jürgen Kessing. "Želim si, da bi sledili zgledu Evropske nogometne zveze ter podobno, kot so v nogometu na naslednje leto prestavili evropsko prvenstvo, tudi v Mednarodnem olimpijskem komiteju za eno leto preložili olimpijske igre," je dejal vodja nemške atletike v izjavi za nemško tiskovno agencijo dpa.

Mednarodni olimpijski komite je tarča kritik športne javnosti, športnikov in trenerjev, ker še vedno vztraja pri izpeljavi olimpijskih iger po prvotnem načrtu in urniku. Zaradi pandemiji koronavirusa so športniki prekinili treninge in priprave, trenutno pa so tudi odpovedani vsi olimpijski kvalifikacijski turnirji in tekme.