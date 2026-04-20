Berlin Hamburg München Severno Porenje - Vestfalija olimpijske igre

Ponedeljek, 20. 4. 2026, 11.59

44 minut

Referendum v Severnem Porenju-Vestfaliji

Olimpijske igre v Nemčiji? Prebivalci povedali svoje.

Olimpijske igre leta 1972 | Olimpijske igre so na nemških tleh nazadnje potekale leta 1972. | Foto Reuters

Foto: Reuters

Večina volivcev v Severnem Porenju-Vestfaliji, najštevilčnejši nemški zvezni deželi, je glasovala za nemško kandidaturo za organizacijo poletnih olimpijskih iger leta 2036, 2040 ali 2044, sta poročali tiskovni agenciji dpa in AFP.

Na referendumu, ki je potekal v 17 občinah v Severnem Porenju-Vestfaliji, je glasovalo približno 1,4 milijona od štirih milijonov volilnih upravičencev. Pobuda "Da - olimpijskim igram" je v povprečju prejela 66-odstotno podporo, v nekaterih občinah pa je podpora presegla 70 odstotkov.

Glasovanje je bilo v nedeljo uspešno tudi v mestu Kiel, ki bi v primeru uspeha kandidature gostilo tekmovanja v jadranju, in sicer s 63,5-odstotno večino.

Tekme jadranja bi bile v sklopu olimpijskih iger v Nemčiji v Kielu. | Foto: Sportida Tekme jadranja bi bile v sklopu olimpijskih iger v Nemčiji v Kielu. Foto: Sportida

V 16 od 17 občin, razen v Hertnu, kjer so predvidena tekmovanja v gorskem kolesarstvu, je bilo oddanih dovolj glasovnic. Posledično občina ni več del kandidature.

Štiri nemške kandidature

Regija Porenje/Ruhr, ki vključuje mesta Köln, Düsseldorf in Dortmund, je med štirimi nemškimi kandidaturami poleg mest Berlina, Münchna in Hamburga.

Nemški olimpijski komite (DOSB) bo štiri kandidature preučil, preden bo konec septembra enega predložil Mednarodnemu olimpijskemu komiteju. DOSB ne bo izbral določenega leta, ko naj bi gostili igre, temveč v nemški olimpijski družini športov ohranjajo odprtih več možnosti.

V Münchnu vlada dvotretjinska podpora javnosti vnovičnim olimpijskim igram na Bavarskem. | Foto: Reuters V Münchnu vlada dvotretjinska podpora javnosti vnovičnim olimpijskim igram na Bavarskem. Foto: Reuters

Glasovanje v Severnem Porenju-Vestfaliji je bilo šest mesecev po glasovanju o podobni pobudi v Münchnu, ki je dobila dvotretjinsko podporo javnosti. Po referendumih v Münchnu in Porenju/Ruhrju bo glasovanje v Hamburgu potekalo 31. maja.

Čeprav referendum ni zavezujoč, bi pozitiven rezultat vplival na postopek izbora DOSB, medtem ko bo Mok javno podporo verjetno ocenil kot ključen dejavnik pri dodelitvi iger.

Zadnje poletne olimpijske igre na nemških tleh so bile leta 1972 v Münchnu, takratnem delu Zahodne Nemčije, igre pa je leta 1936 gostil tudi Berlin.

Toni Vodišek
Sportal Za Tonija Vodiška morski biči največja skrb pred OI v Los Angelesu 2028
