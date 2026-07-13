Na sredozemske igre odhaja 171 slovenskih športnikov

Slovenijo bo konec avgusta na sredozemskih igrah v italijanskem Tarantu zastopalo 171 športnikov v 29 športnih panogah, je potrdil izvršni odbor Olimpijskega komiteja Slovenije.

Slovenski športniki bodo nastopili v atletiki - cestni tek, stadionski atletiki, badmintonu, balinanju, balinanju - raffa, boksu, dviganju uteži, ritmični gimnastiki, športni gimnastiki, jadranju, judu, kajak kanuju na mirnih vodah, karateju, cestnem kolesarstvu, konjeništvu - preskakovanje ovir, košarki 3 na 3, kotalkanju - hitrostno rolanje, tarčnem lokostrelstvu, namiznem tenisu, nogometu, padlu, plavanju, rolkanju, sabljanju, strelstvu, taekwondoju - WT, triatlonu, vaterpolu in veslanju.

V nogometu bo Slovenijo prvič zastopala ženska nogometna reprezentanca.

Rezultati košarkarskega turnirja 3 na 3 bodo neposredno vplivali na 24-mesečno lestvico Mednarodne košarkarske zveze Fiba, ki predstavlja glavni kvalifikacijski mehanizem za uvrstitev na olimpijske igre Los Angeles 2028, so sporočili z Olimpijskega komiteja Slovenije.

Italijanski organizatorji pričakujejo nastope 4.000 športnic in športnikov iz 26 sredozemskih držav. Skupno bo na sporedu 32 športnih panog, tekmovanja pa bodo poleg Taranta potekala še v 13 mestih po Apuliji.

Foto: Taranto 2026