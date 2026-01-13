Mok zavrača pozive po izključitvi ZDA z ZOI 2026

Mednarodni olimpijski komite (Mok) je zavrnil vsakršno diskusijo o morebitni izključitvi ameriške reprezentance z zimskih olimpijskih iger februarja v Italiji, poroča nemška tiskovna agencija dpa. Na Moku pojasnjujejo, da se "ne morejo neposredno vmešavati v konflikte med državami, saj da to ni v pristojnosti Moka".

"Konflikti med državami so stvar politike. Naša naloga je, da športnicam in športnikom ne glede na deželo izvora omogočimo udeležbo," so pri Moku zapisali v odgovoru na novinarska vprašanja dpa.

Do posameznih zahtev po izključitvi ZDA je prišlo januarja po ameriški vojaški intervenciji v Venezueli in priprtju tamkajšnjega predsednika Nicolasa Madura. Slednjega so odpeljali v ZDA, kjer mu sodijo zaradi domneve vpletenosti v trgovino z drogo.

Pojavili so se številni glasovi, ki so prijetje Madura primerjali z ugrabitvijo, temu pa so sledili pozivi Moku, naj podobno kot ob napadu Rusije na Ukrajino Mok zdaj izključi ZDA z iger.

Rusi in Belorusi le v posamičnih športih, a ...

Za ruske in beloruske športnike namreč velja, da lahko tako kot na zadnjih poletnih igrah v Parizu 2024 tudi v Italiji nastopijo le v posamičnih športih in brez državnih oznak in himne. Ekipe, kot denimo hokejska, ki sodi med kandidate za zlato, na igrah ne smejo nastopiti.

Ruska hokejska reprezentanca bi na olimpijskem turnirju zagotovo spadala med največje favorite za osvojitev naslova. Foto: Guliverimage/Vladimir Fedorenko

"Mok se kot globalna organizacija srečuje s kompleksno realnostjo. Ob vsakih igrah se mora soočati z aktualnim političnim kontekstom in razvojem dogodkov v svetu. To smo vselej uspešno rešili," so še zapisali pri Moku, kjer poudarjajo, da mora šport ostati žarek upanja za športnike z vsega sveta.

Tam so zapisali, da so v Parizu nastopali športniki iz prav vseh 206 nacionalnih olimpijskih komitejev in ekipa beguncev in ti so, kljub kompleksnemu geopolitičnem položaju, mirno sobivali v olimpijski vasi.

Pri Moku so razkrili tudi, da so tudi pred igrami v Italiji, te bodo na sporedu med od 6. do 22. februarjem, ukrajinski predstavniki zahtevali popolno izključitev ruskih športnikov.