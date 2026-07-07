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Avtor:
STA

Torek,
7. 7. 2026,
19.16

Osveženo pred

44 minut

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MOK Rusija

Torek, 7. 7. 2026, 19.16

44 minut

MOK

Mok začasno odpravil suspenz ruskemu olimpijskemu komiteju

Avtor:
STA

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Termometer prikaže, kako vroč je članek.

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Rusija olimpijske igre zastava | Foto Guliverimage

Foto: Guliverimage

Izvršni odbor Mednarodnega olimpijskega komiteja (Mok) je začasno odpravil suspenz ruskemu olimpijskemu komiteju (Rok) ter ukinil dosedanje priporočilo mednarodnim športnim zvezam za strožji postopek preverjanja upravičenosti do nastopanja ruskih tekmovalcev in tekmovalk na veliki športni sceni, je zapisala nemška tiskovna agencija dpa.

Mok je odločitev o tem sprejel pred začetkom kvalifikacijskih tekmovanj za nastop na poletnih olimpijskih igrah v Los Angelesu 2028.

Mok je Rok suspendiral leta 2023, potem ko je v svojo organizacijsko strukturo vključil športne organizacije z zasedenih ukrajinskih ozemelj. Kljub temu pri krovni olimpijski organizaciji poudarjajo, da bodo o morebitni vrnitvi ruskih športnikov pod nacionalnimi simboli, kot sta zastava in himna, odločali pozneje.

Ruski športniki in športnice so v zadnjih letih lahko nastopali na največjih mednarodnih tekmovanjih, tudi na zadnjih dveh olimpijskih igrah v Parizu 2024 in Milano-Cortina 2026, a le kot nevtralni tekmovalci oziroma tekmovalke. Za nastop so morali prestati strog postopek preverjanja, ki so ga izvajale pristojne mednarodne športne zveze. Po najnovejši odločitvi Moka tovrstno preverjanje ne bo več del priporočil športnim zvezam.

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