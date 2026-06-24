Mok spreminja izbor prirediteljev iger, Coventry za reforme

Mednarodni olimpijski komite Mok je na zasedanju izredne skupščine v Lozani sklenil, da bo spremenil izbor prirediteljev iger. Organizator poletnih iger 2036 bo znan šele leta 2029, poročajo agencije. Kritiki trdijo, da bodo v prednosti mesta z moderno infrastrukturo, financami in izkušnjami.

Bolj kot izbor naslednjega prireditelja bodo pod drobnogledom besede predsednice Kirsty Coventry pri drugih tematikah. Po letu dni na čelu Mednarodnega olimpijskega komiteja je prišlo do največje napetosti med predsednico in športniki, potem ko je ta na poti v Avstralijo in Oceanijo jasno povedala, da ni zagovornik denarnih premij za dosežke na olimpijskih igrah.

Že vrsto let namreč poteka debata, da športniki s svojimi nastopi ustvarjajo milijarde Moka, ki pa ne zna nagraditi dobitnikov kolajn. Tudi Coventry je vsaj zaenkrat zagovornica starega sistema in ve, da si športniki želijo spremembe. "Seveda poznam te zahteve. Saj ne tiščim glave v pesek," je še dejala 42-letna Coventry.

Na drugi strani olimpizem v novem tekmovanju Enhanced Games dobiva tekmeca, ki bi s svojim sicer spornim pristopom, a atraktivnimi nagradami in vitkem programu lahko postal resen športni produkt in tekmec. Ob plačanem bivanju in poti so bili zmagovalci letos v Las Vegasu nagrajeni s po 250.000 dolarji (približno 220.000 evrov), šestmestne dolarske nagrade pa so bile obljubljene tudi za svetovne rekorde. Za mnoge olimpijske prvake so to zneski, ki jih z olimpijskim naslovom danes ne morejo unovčiti.

Coventry odgovarja, da zadeva ne pomeni konkurence igram, saj je tistih, ki bi prejeli finančne nagrade, v primerjavi s tistimi, ki nastopajo, zelo malo. "Sama imam občutek, da je mnogo pomembnejše, da se zavedamo odgovornosti, da moramo podpreti prav vsakega športnika, ki nastopa na igrah."

Njen nekdanji plavalni kolega iz Južne Afrike, Roland Schoeman, skupaj sta na igrah nastopila leta 2004 v Atenah, pa ji brez dlake na jeziku odgovarja: "Mok je navdušen nad olimpijsko idejo, a le tako dolgo, dokler je finančno breme v celoti na strani športnikov, ki se odpovedujejo vsemu."

Roland Schoeman Foto: Reuters

Še en plavalec Cameron McEvoy iz Avstralije, ki je v Parizu 2024 zmagal na 50 m prosto, pa je Coventry opozoril na že omenjene Enhanced Games in dejal, da si je predsednica izbrala najslabši možen trenutek za tovrstno razpravo o denarnih nagradah.

Ne manja vročih tem

Po letu dni na vrhu olimpijskega gibanja za nekdanjo olimpijsko prvakinjo v plavanju iz Zimbabveja ne manjka vročih tem, saj želi s programom Fit for the Future uvesti nekatere zanjo ključne spremembe. Ena takšnih je, da bi v bodoče letne in zimske igre širili le s posamičnimi disciplinami, ne pa kar s športnimi panogami.

V njenem primeru bi to pomenilo, da bo v plavanju in vodnih športih, ki zdaj združuje daljinsko, bazensko in umetnostno plavanje, vaterpolo in skoke v vodo pod drobnogledom vsaka disciplina posebej. Coventry pravi, da bi na ta način Mok v program lahko sprejel posamične nišne discipline, ki so po svetu razširjene in atraktivne, preprečil pa inflacijo olimpijskih kolajn, kot se to dogaja pri vključevanju celih športnih panog.

Njene nasprotnike bolj skrbi, da bi novi način pomenil tudi, da bodo posamezni športi oziroma discipline olimpijski status izgubili. Cilj je, da se program do iger v Brisbanu 2032 zmanjša. "Spoznali smo, da se program ne more še naprej širiti in širiti brez konca. Olimpijsko tekmovanje je naše najpomembnejše bogastvo," je jasna predsednica.

Vnaprej je jasno, da so med tistimi, ki se bojijo za svoj status, denimo tekmovalci v modernem peteroboju, pa nordijski kombinatorci, a poznavalci opozarjajo, da bi se lahko iz programa iger v prihodnje izključili hitra hoja, deskanje na snegu, poteka pa tudi debata o konjeništvu, sankanju in bobu ...

"Vrniti si moramo nadzor nad obsegom in vsebino olimpijskega programa. To je naša odgovornost in naš proizvod," še pravi Coventry, ki vsekakor kaže, da namerava določiti trdne smernice razvoja in vsebine iger.

Odprto ostaja tudi nastopanje transspolnih športnikov in jasno stališče do tega vprašanja, kjer so mnenja vnovič zelo deljena. Posebej pred igrami v Los Angelesu 2028, kjer ameriška politika s predsednikom Donaldom Trumpom zahteva test spola in prepoved nastopa za transspolne športnice.

Mok pa se bo moral posvetiti tudi vprašanju e-športa, kjer je prejšnji predsednik Thomas Bach že storil prve korake k vključevanju in sodelovanju organizacij po svetu, vsaj zaenkrat pa se Mok o tem ne pogovarja.

Coventry upa, da bo odgovore in stališča v zvezi z odprtimi vprašanji dobila ta teden. "Vem, da to ni ciljna črta, je pa zelo pomemben trenutek, da določimo smer," je še dejala.

Preberite še: