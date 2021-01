Nekdanji podpredsednik Mednarodnega olimpijskega komiteja Juan Antonio Samaranch mlajši upa, da se bo zaplet z vladnim vmešavanjem v delo Olimpijskega komiteja Italije rešil in Moku ne bo treba poseči po ukrepih in prepovedi uporabe italijanskih državnih simbolov na olimpijskih igrah v Tokiu.

Nekdanji podpredsednik Mednarodnega olimpijskega komiteja (Mok) Juan Antonio Samaranch mlajši je za Corriere della Sera, dejal, da upa, da se bo zaplet z vladnim vmešavanjem v delo Olimpijskega komiteja Italije (Coni) rešil in Moku ne bo treba poseči po ukrepih in prepovedi uporabe italijanskih državnih simbolov na olimpijskih igrah v Tokiu.

Mok je namreč zaskrbljen zaradi ogrožene neodvisnosti Conija, ker so v Italiji sprejeli zakon, po katerem naj bi nekatere aktivnosti, za katere je bil doslej zadolžen Coni, poslej opravljala s strani države kontrolirana družba z imenom Sport e Salute, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

Mok je namreč zelo občutljiv na vladna vmešavanja v delovanja nacionalnih olimpijskih komitejev, kar je tudi prepovedano z olimpijsko listino. V preteklosti je tako kazen že doletela nekaj držav, ki med drugim niso smele uporabljati nacionalnih simbolov na OI.

Bi lahko Italija v Tokiu ostala brez zastave in himne?

"Prava katastrofa bi bila, če bi Italija v Tokiu nastopala brez zastave in himne ... Mok se sicer ne more vmešavati v vladne odločitve, toda ostaja trdno odločen, da ohrani neodvisnost olimpijskih komitejev," je za Corriere della Sera dejal Samaranch in izrazil prepričanje, da bi lahko ta zaplet "z nekaj dobre volje rešili v petih minutah".

Doslej so bila proračunska sredstva italijanskim športnim zvezam dodeljena prek firme Coni Servizi arm, ki je v lasti Conija. Po predlogu gospodarskega ministrstva pa je bil sprejet zakon, po katerem bo poslej za to skrbela družba Sport e Salute, je poročala italijanska tiskovna agencija Ansa. Coni je nad tako odločitvijo protestiral, Mok pa je ocenil, da to pomeni spodkopavanje avtonomije italijanskega športa in zagrozil s sankcijami.

V torek, 12. januarja, je na parlamentarnem zaslišanju predsednik Sport e Salute Vito Cozzoli poslancem pojasnil, da bi lahko problem rešili s posebno pogodbo, po kateri bi tudi po novi zakonodaji Coni ohranil "neposredno in avtonomno kontrolo" nad dodeljevanjem sredstev. Coni se s tem ni strinjal in je dejal, da posebna pogodba ni rešitev, ampak je to potrebno urediti z zakonom, je poročala Ansa.

Mok naj bi prve odločitve o tem sprejel konec tega meseca.

Italija bo z Milanom in Cortino d'Ampezzo leta 2026 gostila zimske OI.