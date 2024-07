Isak Žvegelj po četrtem mestu v repasaž

Slovenski veslač v skifu Isak Žvegelj je na poletnih olimpijskih igrah v Parizu v svoji predtekmovalni skupini zasedel četrto mesto in bo v nedeljo nastopil v repasažu. V kvalifikacijski skupini 2 so se pred Žvegljem uvrstili Romun Miahi Chiruta, Hrvat Damir Martin in Litovec Giedrius Bieliauskas.