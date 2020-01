Goljufivi dvigalci uteži z OI v Londonu spet v strahu za medalje

Dvigalci uteži, ki so si v preteklosti do dobrih dosežkov pomagali na nedovoljen način, so doživeli nov udarec. Krovna zveza za dviganje uteži (IWF) je namreč sporočila, da preiskuje še tri sume dopinških prekrškov z olimpijskih iger v letih 2008 in 2012. Dva osumljenca sta na OI dobila medalji.

Vnovična testiranja starih vzorcev so pokazala, da so si na igrah v Pekingu 2008 in Londonu 2012 vsaj še trije športniki pomagali na prepovedan način, je sporočila zveza. Romunoma Razvanu Martinu in Roxani Cocos, ki sta osvojila bron oziroma srebro v kategoriji do 69 kilogramov, grozi odvzem medalj, če bo zveza v preiskavi potrdila zlorabo.

Tretji sporni dvigalec je Turek Erol Bilgin, ki pa ni med dobitniki medalj. IWF bo primere preiskala v sodelovanju z Mednarodnim olimpijskim komitejem. Pri novi analizi vzorcev so pri vseh treh našli sledi prepovedanih anaboličnih steroidov.

Ti trije primeri so le zadnji v množici podobnih. V tej športni panogi so, potem ko so v zadnjih letih znova analizirali številne stare vzorce, kot dopinške prekrškarje razkrili že več kot 50 udeležencev olimpijskih iger pred 12 in osmimi leti.