Avtor:
Simon Kavčič

Nedelja,
15. 2. 2026,
17.00

Sloviti uhan Emiliena Jacquelina

Ganljiva gesta francoskega šampiona v spomin na italijansko legendo

Simon Kavčič

Od našega poročevalca iz Antholza/Anterselve

Emilien Jacquelin | Ob prihodu v cilj je Emilien Jacquelin tako pokazal na dragocen kos nakita. | Foto Reuters

Ob prihodu v cilj je Emilien Jacquelin tako pokazal na dragocen kos nakita.

Foto: Reuters

Francoski biatlonski as Emilien Jacquelin je na zasledovalni tekmi v Anterselvi osvojil svojo prvo posamično olimpijsko medaljo, dobitnik bronastega odličja pa je italijanske športne navdušence ganil s posebno gesto. Na igrah Milano Cortina 2026 namreč nosi uhan kolesarske legende Marca Pantanija, ki ga je 30-letnemu tekmovalcu iz Grenobla posodila družina pokojnega italijanskega šampiona z "zapleteno zgodovino". Zakaj pa se je Jacquelin odločil za tako gesto?

Martin Ponsiluoma
Sportal Dramatično zasledovanje Švedu, Francoz s Pantanijevim uhanom do brona, Fak na 14. mestu

Odgovor je preprost, Marco Pantani je vzrok, da se je Emilien Jacquelin sploh podal na športno pot. "Da, to je eden od uhanov Marca Pantanija, ki je umrl pred 22 leti, natančneje 14. februarja 2004. Včeraj je bila torej 22. obletnica njegove smrti," nam je na novinarski konferenci po zasledovalni tekmi v Anterselvi razlagal dobitnik bronastega odličja.

"Ko sem bil star pet let, je bil Marco zame le šampion, zaradi katerega sem se zaljubil v šport." | Foto: Reuters "Ko sem bil star pet let, je bil Marco zame le šampion, zaradi katerega sem se zaljubil v šport." Foto: Reuters

"Že ko sem izvedel, da bodo olimpijske igre v Italiji, sem si zaželel ta uhan nositi tukaj, v spomin na mojega idola. Vem, da je imel zapleteno zgodovino (obtožbe o uporabi dopinga in zloraba mamil, op. p.), ampak ko si star pet let, se tega ne zavedaš. Takrat je bil Marco zame le šampion, zaradi katerega sem se zaljubil v šport. Na ta način sem se želel pokloniti njegovi zapuščini. Ne morem si predstavljati primernejše priložnosti, kot tukaj na olimpijskih igrah v njegovi domovini," je še pojasnil, zakaj se je odločil za takšen simboličen poklon legendarnemu Piratu.

Uhan sta francoskemu biatloncu posodila starša Marca Pantanija. | Foto: Ana Kovač Uhan sta francoskemu biatloncu posodila starša Marca Pantanija. Foto: Ana Kovač

Jacquelin ostaja velik ljubitelj kolesarstva, čeprav ga je športna pot zanesla v biatlon. Danes je na svojih tretjih olimpijskih igrah osvojil prvo posamično medaljo, še dve srebrni je v Pekingu leta 2022 dobil kot član francoske moške in mešane štafete, še uspešnejši je bil na svetovnih prvenstvih, kjer je dvakrat postal prvak na posamičnih tekmah – prav tu v Antholzu na zasledovanju leta 2020 in na naši Pokljuki leto kasneje, prav tako na zasledovalni tekmi. Še tri zlata odličja ima s svetovnih prvenstev kot član štafet.

