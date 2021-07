Težave v Tokiu: Rusinja se je zgrudila, število pozitivnih testov raste

Na dan uradnega odprtja poletnih olimpijskih iger Tokio 2020 so organizatorji odkrili novih 19 primerov okužb z novim koronavirusom. Kot so objavili v današnjem dnevnem poročilu, gre za največji dnevni porast, odkar so 1. julija začeli beležiti koronske primere, povezane z OI. S tem se je število pozitivnih koronskih testov na OI povečalo na skupno 106. Velike težave povzročajo visoke temperature in vlažnost, kar je na lastni koži občutila ruska lokostrelka.