"Tadej do medalje z znanjem in sposobnostmi, Primož pokazal preveč slabosti za sloves, ki ga uživa"

Čeprav je od njegove zadnje profesionalne dirke leta 1985 minilo že kar nekaj let, danes 68-letni Bojan Ropret še vedno zelo zavzeto spremlja dogajanje v svetu kolesarstva. Ne zgolj kot rekreativni kolesar, ki svoj prosti čas še vedno rad preživlja na kolesu, ampak tudi kot osebni trener najboljšega slovenskega sprinterja Luke Mezgeca in nekaterih drugih amaterskih kolesarjev.

Nekdanji kolesar Bojan Ropret s sprinterjem Luko Mezgecem po lanskem Touru. Foto: Vid Ponikvar

Medalja ga ni presenetila

Pravi, da je medaljo na cestni dirki pričakoval. "Ne samo po tiho, moja pričakovanja so bila kar glasna. Lepo se je izšlo, medaljo imamo, in s tem smo lahko zelo zadovoljni. Tadej si jo je priboril z znanjem in sposobnostmi, medtem ko je Primož Roglič danes pokazal preveč slabosti za ugled, ki ga uživa. Mislim, da bo moral razmisliti, kaj mu v okolju več ne ustreza. Ne deluje več tako prepričljivo in zadovoljno, kot je prej. Danes enostavno ni deloval kot kolesar, ki bi lahko računal na zmago," je predstavi prvega in tretjega kolesarja z lestvice Mednarodne kolesarske zveze ocenil Ropret.

Primož Roglič je cestno dirko zaključil na skromnem 28. mestu. Foto: Anže Malovrh/STA

Pogačar je bil že v mlajših kategorijah na kolesu brezkompromisen

Ropret je Pogačarja, prepričljivega zmagovalca (tudi) letošnje Dirke po Franciji in tretjega na olimpijski cestni dirki, opazil že v mladinski konkurenci.

"Slišal sem, da je zelo dober in brezkompromisen kolesar. Ko sem ga prvič videl na dirki, sem tudi sam opazil, da dirka drugače, kot preostali, in da ima v sebi nekaj več kot drugi. Mislim, da se zelo dobro razvija, da zelo dobro pozna svoje meje. Od njega lahko še veliko pričakujemo," napoveduje poznavalec kolesarske srenje, ki si želi, da se najbolj vročemu kolesarju tega trenutka zdaj raje nameni nekaj dni odmora in čim manj obremenitev.

"Vedeti moramo, da vsak nastop, še posebej na olimpijskih igrah, ki so medijsko zelo odmevne, in kjer imajo športniki cel kup obveznosti, terja ogromno energije," je opozoril Ropret.

Že v mladinskih selekcijah je bil Pogačar na kolesu brezkompromisen. Foto: Guliverimage

A Pogačar, kot kaže, ne bo kaj dosti počival. Njegov agent Alex Carera je v pogovoru za italijanski kolesarski portal tuttobiciweb.it napovedal, da bo že v nedeljo, 1. avgusta, nastopil na kriteriju v francoskem mestu Aix en Provence, dva tedna pozneje pa ga čaka še štart Dirke po Španiji. Če se seveda v vodstvu ekipe UAE Emirates, kjer se zelo dobro zavedajo, kakšen kaliber kolesarja predstavlja Pogačar in ga temu primerno tudi finančno nagrajujejo, ne bodo odločili drugače.

Slovenska selektorja Gorazd Penko, ki skrbi za žensko reprezentanco (v Tokiu je zgolj ena slovenska kolesarka, in sicer Eugenija Bujak), in Andrej Hauptman, ki vodi moški del ekipe. Foto: Anže Malovrh/STA

Dirka brez radijskih povezav je zastarel in neprimeren format

Ropret se je v povezavi z današnjo cestno dirko dotaknil tudi odsotnosti radijskih povezav. Kolesarji namreč na svetovnih in evropskih prvenstvih ter olimpijskih igrah dirkajo brez radijske povezave s spremljevalnim avtomobilom, kar je po oceni Ropreta neprimeren format.

"To, da Mednarodna kolesarska zveza (UCI) na svetovnih prvenstvih in olimpijskih igrah še vedno vztraja pri tem formatu, je preživeto. Vodilni se bodo morali prilagoditi spremembam. Dirka v takem formatu v obdobju, ki ga živimo, ni več primerna. Dejstvo je, da je dirko z radijskimi postajami precej lažje načrtovati ter jo voditi, in ne vem, zakaj bi se vračali v preteklost, ko pa lahko gledamo v prihodnost.

Normalno je, da spremljamo razvoj in se mu prilagajamo. Vse gre naprej in se razvija, medtem ko funkcionarji v kolesarstvu še vedno vztrajajo pri že davno preživetih zadevah," je bil kritičen Ropret, ki je kot član jugoslovanske reprezentance v kolesarstvu nastopil na treh olimpijskih igrah.

Ropret je bil leta 2013 sprejet v Hram slovenskih športnih junakov v Stožicah. Foto: Vid Ponikvar

Sedmi na olimpijskih igrah v Los Angelesu

Leta 1976 v Montrealu, štiri leta pozneje v Moskvi in nazadnje še leta 1984 v Los Angelesu, kjer je na cestni dirki osvojil odlično 7. mesto.

"Na olimpijskih igrah se je vedno zgodilo kaj zanimivega. Na igre imam res lepe spomine, tako kot na šport na splošno. O športu imam samo in zgolj pozitivno mnenje. Vsakomur rečem, da se splača biti športnik. Sam imam še to srečo ali sposobnost, da sem bil dober športnik in sem skozi to dosegel marsikaj. Življenje se mi je ravno zaradi tega drugače odvijalo, kot bi se sicer. Šport mi je dal vse in mi odprl številna vrata. Še danes živim kot športnik, to je moj način življenja," je o vplivu športa na svoje življenje dejal Ropret, ki je danes zaposlen na Zavodu za šport Kranj, kjer skrbi za vzdrževanje športnih objektov.

