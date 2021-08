Svetovni rekorder Kipchoge brani naslov v maratonu, finala tudi v ekipnih športih

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

V nedeljo bo padel zastor nad olimpijsko dogajanje v Tokiu. Spremljali bomo še kar nekaj končnih odločitev, nato pa se bo vse skupaj končalo z zaključno slovesnostjo, na kateri bo slovensko zastavo vihtela petkova zlata junakinja Janja Garnbret. Nastopov slovenskih športnikov zadnji dan iger ne bomo spremljali. Bo pa Slovenija zastopana v ženskem rokometnem finalu, kjer bosta pravico delila Bojan Lah in David Sok.

Zadnji dan olimpijskih iger prinaša finalne odločitve v ekipnih športih, moškem maratonu, boksu, ritmični gimnastiki in kolesarstvu na stezi. Vrhunec prav zagotovo predstavlja maraton, kjer bo zlato izpred petih let branil svetovni rekorder Eliud Kipchoge.

V ekipnih športih bomo dobili olimpijske prvakinje na ženskem rokometnem turnirju, kjer se bosta udarili ROK in Francija, v košarki pa bodo Japonke na domačem terenu skušale presenetiti tudi ZDA. Odbojkarice se bodo prav tako merile za olimpijsko krono, nasproti si bosta stali reprezentanci ZDA in Brazilije.

Pri moških bo na sporedu finale vaterpolskega turnirja, kjer bomo spremljali balkanski dvoboj med branilci naslova iz Ria Srbi in Grki, ki so se z uvrstitvijo v finale že prebili do zgodovinskega prvega odličja v tem športu.

Kolesarji se boo udarili za odličja v keirinu, kolesarke pa v sprintu in omniumu. S skupinskimi sestavami se bo zaključilo tudi tekmovanje v mnogoboju v ritmični gimnastiki. V boksu bomo dobili prvake v lahki in srednji kategoriji pri dekletih ter lahki in super težki pri moških.

Zlata Janja Garnbret bo nosila slovensko zastavo na zaključni slovesnosti iger. Foto: Anže Malovrh/STA

Igre XXXII. olimpijade se bodo zaključile z zaključno slovesnostjo, ki bo na sporedu ob 13. uri