Prva osmoljenka, ki mora zaradi koronavirusa zapustiti OI

Enaindvajsetletna južnoameriška borka je v deželo vzhajajočega sonca prišla iz Uzbekistana, kjer je opravila sklepne priprave za olimpijske igre, a je bila ob prihodu pozitivna.

"Fernanda Aguirre ne kaže nobenih simptomov bolezni in se dobro počuti. Žal ne bo mogla nastopiti, ker so Japonci njej in njenemu trenerju odredili 10-dnevno karanteno," so sporočili iz čilskega olimpijskega komiteja.

Enaindvajsetletna Aguirrejeva je na družbenih omrežjih že zapisala, da je "uničena in zelo žalostna".

Na letošnjih olimpijskih igrah so doslej zabeležili 79 primerov, povezanih z novim koronavirusom.