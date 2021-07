Dončić in druščina pred drugo oviro

Slovenska košarkarska reprezentanca bo v četrtek ob 6.40 po slovenskem času odigrala drugo tekmo na olimpijskih igrah v Tokiu. Nasprotniki bodo gostitelji Japonci. V skupini C se bosta ob 14. uri po slovenskem času na ponovitvi finala svetovnega prvenstva pomerili še Španija in Argentina, ki so jo Slovenci porazili na prvi tekmi.

Slovenija, čeprav v vlogi aktualnega evropskega prvaka, je nedvomno presenečenje uvodnega kroga olimpijskega košarkarskega turnirja. Z zmago s 118:100 nad svetovnimi podprvaki Argentinci so se varovanci Aleksandra Sekulića pridružili krogu reprezentanc, ki lahko upajo na najvišja mesta. Tudi Japonci imajo svoje adute in kljub porazu s Španijo so na trenutke s hitro in ekipno igro opozorili, da v domači dvorani in z valom navdušenja, ki je državo gostiteljico olimpijskih iger prevzel po uvodnih dneh tekmovanj, lahko presenetijo vsakega tekmeca. Glavna zvezdnika domače vrste sta igralca lige NBA Rui Hačimura (Washington Wizards) in Yuka Watanabe (Toronto Raptors).

Slovenija in Japonska sta doslej odigrali le eno medsebojno tekmo. Na pripravljalni tekmi 26. junija leta 2004 v Slovenskih Konjicah je bil #mojtim uspešnejši s 84:68.

V skupini A košarkarskega turnirja igrajo Iran, ZDA, Francija in Češka, v skupini B pa Avstralija, Nigerija, Nemčija in Italija. V četrtfinale se bosta uvrstili najboljši dve reprezentanci vsake skupine ter dve najboljši tretjeuvrščeni ekipi. Po odigranem skupinskem delu, ki bo med 25. julijem in 1. avgustom, bodo štiri četrtfinalne tekme na sporedu v torek, 3. avgusta. Pari četrtfinala bodo določeni z žrebom, ki bo izveden po vseh odigranih tekmah skupinskega dela. Polfinale sledi v četrtek, 5. avgusta, tekmi za tretje mesto in finale pa v soboto, 7. avgusta.

Olimpijski turnir, skupina C: 2. krog:

Četrtek, 29. julij:

6.40 Slovenija – Japonska

14.00 Španija – Argentina 3. krog:

Nedelja, 1. avgust

6.40 Argentina – Japonska

10.20 Španija – Slovenija 1. krog

Ponedeljek, 26. julij:

Argentina : Slovenija 100:118 (24:32, 18:30, 24:26, 32:30)

Scola 23, Campazzo 21; Dončić 48 (12/15 za 2, 6/14 za 3, 6/7 prosti meti; 11 skokov), Prepelič 22, Čančar 12, Tobey 11 (14 skokov), Dragić 7, Dimec 5 (7 skokov), Rupnik 4, Blažič (5 skokov), Murić in Nikolić po 3.



Japonska : Španija 77:88 (14:18, 28:48, 56:69)

