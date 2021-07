Bo po zlatem Savšku uspelo tudi Petru Kauzerju?

Peter Kauzer je v svoji karieri praktično osvojil vse. Tudi že olimpijsko medaljo, potem ko je bil leta 2016 v Riu srebrn. Za 37-letnega Hrastničana so to že četrte olimpijske igre, tako da že zelo dobro ve, kako se pripraviti na tako pomembno tekmo. In prav on je bil tisti, ki je zlatemu Benjaminu Savšku pred tekmo dal koristen nasvet.

Kauzer je bil v sredinih kvalifikacijah enajsti, a polfinalna in finalna tekma sta povsem zgodba zase. Nobena skrivnost ni, da bo slovenski kajakaš napadal najvišja mesta. Z drugim mestom na letošnjem evropskem prvenstvu je še enkrat dokazal, da še vedno spada med najbolje kajakaše sveta. Nekaj dni pred tekmo nam je zaupal, da mu nekoliko spremenjena olimpijska proga ustreza.

Konkurenca v kajaku na divjih vodah je velika. Foto: Reuters

Želi si, da bo zadovoljen s svojo vožnjo

"Željo imam, da ko bom prišel v cilj, ne bom imel veliko pripomb na svojo vožnjo. Povsem brez pripomb nisem nikoli (smeh, op. a.), ampak si resnično želim, da bom zadovoljen s tistim, kar bom prikazal. Na koncu bomo videli, kam me bo to pripeljalo," nam je pred dnevi zaupal Kauzer.

Prav Peter Kauzer in njegov oče sta po zmagi Benija dvignila na ramena. Foto: Anže Malovrh/STA

Benjamina Savška verjetno te dni čaka veliko obveznosti, a ljubljanski kanuist niti za trenutek ni pomislil, da ne bi spremljal svojega kolega iz reprezentance. "Seveda ga bom spremljal. Privoščim mu, da mu uspe vrhunska vožnja. Vem, da si tudi on to želi. Res mu privoščim in želim mu vso srečo. Treba bo napadati."