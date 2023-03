Proti komu bodo Slovenci lovili olimpijske sanje?

Slovenska ženska in moška članska reprezentanca bosta danes dobili tekmece v olimpijskih kvalifikacijah, ki jih bodo septembra in oktobra gostile Brazilija, Kitajska, Japonska in Poljska. Žreb bo ob 13. uri. Na olimpijske igre v Parizu 2024 se bo ob gostiteljih Francozih in Francozinjah uvrstilo 11 izbranih vrst v moški in ženski konkurenci.

Ena zadnjih priložnosti trenutne moške slovenske generacije, ki navdušuje zadnje desetletje, za preboj na premierne olimpijske igre bo med 30. septembrom in 8. oktobrom.

Za šest olimpijskih vozovnic se bodo skupinah v Braziliji, na Kitajskem in Japonskem (na vsakem prizorišču bo nastopilo osem reprezentanc) merili Argentina, Belgija, Brazilija, Bolgarija, Kanada, Kitajska, Kuba, Češka, Egipt, Finska, Nemčija, Iran, Italija, Japonska, Mehika, Nizozemska, Poljska, Katar, Slovenija, Srbija, Tunizija, Turčija, Ukrajina in ZDA.

Prve v boj odbojkarice

Lov na olimpijske sanje pa bodo še pred tem začele odbojkarice, ki se bodo v boj za olimpijsko vozovnico podale med 16. in 24. septembrom. Njihove predstave bomo spremljali na Kitajskem, Japonskem in Poljskem.

Med najboljšimi 24 reprezentancami so tudi Slovenke, ki so se lani močno povzpele po svetovni lestvici in bodo na olimpijskih kvalifikacijah nastopile prvič. Ob Slovenkah se bodo za olimpijski turnir v Parizu potegovale še izbrane vrste Argentine, Belgije, Brazilije, Bolgarije, Kanade, Kitajske, Kolumbije, Češke, Dominikanske republike, Nemčije, Italije, Japonske, Južne Koreje, Mehike, Nizozemske, Peruja, Poljske, Portorika, Srbije, Tajske, Turčije, Ukrajine in ZDA.

Foto: Aleš Oblak

Iz vsake skupine napredujeta dva

Tri države organizatorice bodo igrale kot prvopostavljene ekipe, preostale reprezentance pa bodo na turnirje razvrščene po žrebu po sistemu serpentine. Znotraj posamezne kvalifikacijske skupine se bodo med seboj pomerile vsaka z vsako, na olimpijski turnir v Parizu se bosta uvrstili po dve najboljši iz vsake skupine.

Na olimpijske igre se bo uvrstilo 12 tako ženskih kot moških reprezentanc. Gostitelji imajo nastop že zagotovljen. Foto: Reuters

Če ne bo šlo prek kvalifikacij za OI, upi še ne bodo pokopani

Za nekatere upov na tekmovanje petih krogov še ne bo konec, saj bo v obeh konkurencah odprtih še pet mest. Preostalih pet reprezentanc v vsaki konkurenci bo pravico do nastopa prejelo na podlagi uvrstitve na svetovni lestvici junija 2024 (17. junij v ženski konkurenci in 24. junij v moški) in geografskega načela. Prednost bodo imele reprezentance s celin, katerih države si nastopa na olimpijskem turnirju še ne bodo zagotovile.

Na OI po 12 reprezentanc

V boj za olimpijski prestol se bo v Parizu podalo 12 reprezentanc v moški in 12 reprezentanc v ženski konkurenci, olimpijski turnir pa bo med 26. julijem in 11. avgustom v Paris Expo Porte de Versailles.