Znani so tekmeci odbojkarskih ekip v evropskih tekmovanjih

V Luksemburgu so v sredo opravili žrebe za odbojkarska evropska klubska tekmovanja v novi sezoni. Med evropsko klubsko elito sta neposredno uvrščena oba slovenska prvaka, moški ACH Volley in ženski Calcit Volley. Nova sezona lige prvakov se bo začela konec novembra, lige prvakinj pa v drugem tednu novembra.

Ples kroglic je ACH Volley Ljubljani dodelil atraktivno skupino B, ki bo poskrbela, da bosta v slovenski prestolnici gostovala tudi slovenska reprezentanta Jan Kozamernik in Klemen Čebulj. Prvi bo v domovino pripotoval z italijanskim Trentinom, slednji pa kot član poljskega Rzeszowa. Četrta ekipa v skupini je francoski Tours, so sporočili iz Odbojkarske zveze Slovenije.

Odbojkarice Calcit Volleyja iz Kamnika pa bodo v ligi prvakinj igrale v skupini C, kjer jih čakajo dvoboji s turškim prvakom Fenerbahčejem, poljskimi prvakinjami iz Lodža in nemškimi podprvakinjami iz Potsdama. Gorenjke so med evropsko elito pred tem igrale v letih 2016 in 2020.

V pokalu Evropske odbojkarske zveze bodo od začetka v novi sezoni nastopale le odbojkarice Nova KBM Branika. Slovenske pokalne podprvakinje je žreb neposredno uvrstil v osmino finala, saj jim žreb v šestnajstini finala tekmic ni dodelil. Prva tekma Štajerke tako čaka konec novembra.

Na prvi stopnici bodo proste tudi slovenske podprvakinje iz novogoriške ekipe Gen-i Volley. Na prve tekmice v evropskem pokalu challenge bodo čakale v šestnajstini finala. To bodo zmagovalke dvoboja med grškim Panathinaikosom in zasedbe Djopzz iz mesta Zwolle na Nizozemskem. Prva tekma bo na sporedu med 10. in 12. novembrom, povratna teden dni kasneje.

V pokalu challenge bodo zaigrale tudi štiri slovenske moške ekipe. Žreb je Panviti Pomgradu iz Murske sobote dodelil ciprsko Omonio iz Nikozije, ekipo Hiša na kolesih Triglav iz Kranja čaka bolgarski Deya iz Burgasa, medtem ko se bosta Merkur Maribor in kamniški Calcit pomerila s skandinavskima tekmecema. Štajercem je žreb dodelil AKAA Volley z juga Finske, Gorenjcem pa norveški Viking iz Bergna.

Preberite še: