Začenja se turnir, na katerem so želeli biti tudi Slovenci

V Bologni se z dvema četrtfinalnima tekmama začenja zaključni turnir osmerice v odbojkarski ligi narodov, ki so si ga pred začetkom tekmovanja kot cilj zadali tudi Slovenci, a ga niso uresničili. Danes se bodo udarile ZDA in lanska zmagovalka Brazilija ter gostiteljica Italija in Nizozemska. Italijani so predtekmovanje končali na prvem mestu, z desetimi zmagami in dvema porazoma. Deset zmag so na račun vpisali tudi Poljaki in Američani.