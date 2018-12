Za lovoriko pričakovano ACH in Calcit

Kamničani so igrali ravno toliko, kot so morali za zmago.

Kamničani so igrali ravno toliko, kot so morali za zmago. Foto: Klemen Brumec

Za kralja v slovenskem pokalu se bosta v nedeljo ob 20.00 v Kanalu udarila ACH Volley in Calcit Volley. Prvi je v večernem polfinalu s 3:1 v nizih premagal domači Salonit Anhovo, Kamničani pa so že popoldne brez težav premostili Črnuče, ki so že z uvrstitvijo med štiri najboljše poskrbele za izjemen uspeh.

Calcit, za katerega je po daljšem času zaigral Dimitrij Babkov, je obračun s predzadnjo ekipo državnega prvenstva začel odločno, hitro prišel do prednosti 6:2, a nepopustljivi Črnučani so vzpostavili ravnotežje, sredi niza prešli v vodstvo, zadnjič so vodili z izidom 22:21. V končnici pa so Kamničani unovčili izkušnje, dosegli štiri zaporedne točke, zadnjo je z blokom prispeval Aleksandar Ivković.

Drugi in tretji niz sta bila izenačena le na začetku, tretji nekoliko dlje, a dvoma o zmagovalcu ni bilo niti v enem trenutku. Najučinkovitejši igralec tekme je bil kamniški kapetan Andrej Štembergar Zupan, dosegel je 14 točk.

Bolje od Črnuč se je ACH Volleyju upiral Salonit, a kaj več od niza mu ni uspelo osvojiti. Z 20 točkami sta bila pri Ljubljančanih najučinkovitejša igralca tekme Timofij Polujan in Petar Đirlić, pri poražencih jih je Vrtovec dosegel 16, Fran Peterlin pa 14. Glavna premoč ACH-ja je bila v bloku, z njim so dosegli 14 točk, domači le tri.

Zaključni turnir slovenskega pokala, moški, Kanal: Polfinale: Sobota, 22. december:

Calcit Volley : Črnuče 3:0 (22, 18, 19)

Štembergar Zupan 13, Babkov 10; Valentič 11, Čopi 8



ACH Volley : Salonit Anhovo 3:1 (23, 20, -21, 19)

Polujan in Đirlić 20; Vrtovec 16, Peterlin 14 Finale: Nedelja, 23. december:

20.00 ACH Volley - Calcit Volley