V ljubljanskem Tivoliju se začenja zaključni turnir Pokala Slovenije za odbojkarice. Pokalno lovoriko bodo branile Mariborčanke, ki se bodo ob 16. uri pomerile s SIP Šempeter. Za drugo finalno vstopnico se bodo ob 19. uri pomerile državne prvakinje Calcit Volley in OD Krim. Na papirju so izrazite favoritinje Kamničanke.

Po letu pokalnega odbojkarskega premora - lani ženskega pokalnega finala niso odigrale - je čas za zaključne boje za pokalno lovoriko. Ti bodo danes in v torek v Tivoliju.

Vse skupaj se bo ob 16. uri začelo s polfinalom med zadnjimi pokalnimi prvakinjami Mariborčankami, ki so v četrtfinalu zaustavile GEN-I Volley, in odbojkaricami SIP Šempeter, ki so v četrtfinalu izločile ATK Grosuplje. Ekipi se bosta srečali še drugič v dobrih dveh dneh, saj sta se v soboto pomerili v sklopu državnega prvenstva, s 3:0 so slavile Štajerke, ki so se pred dnevi okrepile z Moniko Potokar.

Državne prvakinje se bodo za finale pomerile s Krimom. Foto: Klemen Brumec

"Še nihče ni zmagal le zato, ker je bil boljši na papirju"

V večernem polfinalu se bodo aktualne slovenske prvakinje, odbojkarice Calcit Volleyja, ki v četrtfinalu niso imele veliko dela z Ankaranom, za nastop v velikem finalu udarile z ekipo OD Krim, ki je iz nadaljnjega tekmovanja izločila Luko Koper. Čeprav so Kamničanke v izraziti vlogi favoritinj, trener Gregor Rozman noče prehitevati dogodkov.

"Na zaključnem turnirju se igra le ena tekma in zato se vse skupaj lahko zelo hitro obrne. Prav zato bomo morali od prve do zadnje točke k tekmi pristopiti maksimalno zbrano, maksimalno pozitivno naravnano, da se ne bi zgodilo kakšno presenečenje. Zato bomo absolutno resno vstopili že v prvo tekmo s Krimom. To, da smo letos že dvakrat premagali Krim, prav nič ne pomeni. To, da smo v vlogi favorita, bo treba potrditi na igrišču. Še nihče ni zmagal samo zato, ker je bil boljši na papirju," pravi trener vodilne ekipe domačega prvenstva.

Finale bo v torek ob 20.30.