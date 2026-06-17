Za spektakel v Stožicah se vrača Urnaut, posebna čast za Gasparinija in Vinčića

Dvorana Stožice bo že od prihodnje srede naprej prizorišče turnirja elitne lige narodov. V Ljubljano prihaja odbojkarska elita, slovenska izbrana vrsta pa se v boju z najboljšimi reprezentancami sveta nadeja velike podpore s tribun. V Ljubljani bodo gostovali Kanada, Bolgarija, Italija in Brazilija. Odbojkarska zveza Slovenije pa se bo poklonila legendama reprezentance, Mitji Gaspariniju in Dejanu Vinčiću. Njuna dresa s številkama 6 in 9 bodo dvignili pod strop stoženske dvorane.

Odbojkarska zveza Slovenije bo turnir lige narodov organizirala tretjič, za odbojkarski spektakel, ki se bo začel 24. junija, pa je vse že skorajda pripravljeno. Predsednik OZS Metod Ropret je prepričan, da bodo s sodelavci ponovno potrdili sloves enega najboljših organizatorjev največjih odbojkarskih dogodkov: "Z organizacijo vseh dosedanjih dogodkov – evropskega in svetovnega prvenstva ter turnirjev lige narodov – smo Slovenci pridobili izjemen 'rating' in čisto vse reprezentance, tudi tiste najvišjega nivoja, kot so Italija, Brazilija itd., k nam prihajajo z velikim veseljem, hkrati pa tudi na najlepši možni način izražajo, kako dobro so turnirji pri nas organizirani. To je za nas neke vrste pohvala in priznanje, kljub temu pa vsako leto skušamo še kakšno stvar nadgraditi, se poskušamo še bolj približati tako publiki kot sponzorjem in temu so prirejeni vsi naši programi in aktivnosti. Kar je letos potrebno omeniti kot novost je, da bo letošnje tekme spet mogoče spremljati na dveh kanalih, tako na Sportklubu kot na Kanalu A."

Metod Ropret: Reprezentance, ki prihajajo k nam, so vrhunske, zato bodo to vrhunske tekme in vabim vse, da se nam pridružite v Stožicah in podprete fante, kot ste jih vselej doslej. Foto: Aleš Oblak

Posebna čast za Vinčića in Gasparinija

OZS bo na turnirju v dvorani Stožice poskrbela za osvežitev programa, z novimi lučmi bo drugačen tudi ambient, organiziranih pa bo kar nekaj promocijskih dogodkov. Na dan prve tekme s Kanadi so že tradicionalno vabilo k ogledu tekme prejeli gasilci, tokrat pa so akcijo razširili še na ostale službe za zaščito in reševanje. "Ocenjujemo, da bo to spontan in prijeten slovenski dan v Stožicah," je še povedal predsednik OZS.

Že dan kasneje, v okviru tekme z Bolgarijo, pa na OZS pripravljajo prav posebno slovesnost, kot pravi Ropret: "Prvič v zgodovini slovenske odbojke bomo pod strop dvorane potegnili dva dresa. To bosta dresa s številko šest Mitje Gasparinija in številko devet Dejana Vinčića. Veselim se, da bomo pet dni res uživali v športnih predstavah na najvišji ravni. Reprezentance, ki prihajajo k nam, so vrhunske, zato bodo to vrhunske tekme in vabim vse, da se nam pridružite v Stožicah in podprete fante, kot ste jih vselej doslej."

"Turnir doma je tisto, česar si Slovenci najbolj želimo"

Slovenski odbojkarji so ligo narodov začeli zelo dobro in na Kitajskem nanizali zmage proti Kitajski, Poljski in Kubi, izgubili pa so le z Japonsko. Alen Pajenk, ki je v odsotnosti Tineta Urnauta nosil kapetanski trak, je z doseženim v Linjiju zelo zadovoljen: "Z izkupičkom s turnirja na Kitajskem smo zelo zadovoljni. Še posebej, ker tam nismo igrali v polni zasedbi. Zavedamo se, da bi se marsikaj lahko obrnilo drugače in bi lahko bili na precej drugačnem mestu, kot smo trenutno. Lahko smo zadovoljni tudi s tem, kar so prikazali naši mlajši igralci. Vidi se pot, po kateri hodimo skupaj in osebno sem kot nadomestni kapetan tega zelo vesel. Tudi fantje so pomagali meni, da so me sprejeli kot kapetana in da smo skupaj dali res vse od sebe in se borili za vsako točko."

Alen Pajenk: Vemo, da tako, kot mi uživamo na igrišču, bodo tudi gledalci na tribunah in upam, da nas bodo prišli podpret in uživat na res odličnih tekmah. Foto: Aleš Oblak

Pajenku, ki dres slovenske reprezentance nosi že polnih dvajset let, motivacije še vedno ne manjka, nastopov pred svojimi navijači pa se že zelo veseli: "Ponavadi je prvi turnir v ligi narodov tak, da se vse premeša in tudi letos vidimo, da ni nič drugače. Mi sledimo svoji poti in nabiramo zmage, ker vemo, da je to tisto, kar najbolj šteje. V drugih ekipah so razočaranja in je veselje. Vesel sem, da smo mi štartali tako, kot smo štartali in upam, da bomo samo nadaljevali po tej poti naprej. Turnir doma je tisto, česar si Slovenci najbolj želimo in ga že težko pričakujemo, saj vemo, kakšno je vzdušje v dvorani. Prihajajo same dobre reprezentance in osebno sem vesel, da imamo takšne nasprotnike prav v Ljubljani. Vemo, da tako, kot mi uživamo na igrišču, bodo tudi gledalci na tribunah in upam, da nas bodo prišli podpret in uživat na res odličnih tekmah. Obljubimo, da se bomo borili za vsako žogo, tako kot smo se že na Kitajskem in da bomo dali vse od sebe, da če že ne s štirimi, da vsaj s tremi zmagami nadaljujemo ligo narodov."

Vrača se Urnaut: Želim si čim bolj polnih Stožic

Dolgoletni kapetan izbrane vrste Tine Urnaut na Kitajsko ni odpotoval, je pa ekipo zavzeto spremljal skozi celoten turnir: "Težko je bilo spremljati tekme preko ekrana, ampak sem zelo vesel, da so fantje uspeli priti do treh zelo pomembnih zmag, ne glede na to, kdo je bil nasprotnik. Najlepše je bilo, da so vse pete nize, ki so jih igrali, tudi zmagali. Tako je bilo tudi že nekaj let nazaj, v poletju pred olimpijskimi igrami, kar je bilo za nas zelo pomembno in tudi zdaj želimo, da se bo stvar nadaljevala na enak način. Na vsaki tekmi je, kdorkoli je stopil na igrišče, dal vse od sebe. Cilj je tudi letos isti in vse bomo naredili in so fantje že naredili za to, da bomo dosegli čim več zmag. Vemo, da je bil že za prejšnje olimpijske igre cilj, da vsako tekmo igramo z vso močjo. Želimo si tudi, da še napredujemo kot posamezniki in kot ekipa."

Vrača se kapetan Tine Urnaut: Kdor ne pride, si je sam kriv, ampak mislim, da tako močnega turnirja v Sloveniji še ni bilo. Foto: Aleš Oblak

Urnaut, ki se je na nadaljevanje lige narodov pripravljal doma, je s svojo pripravljenostjo precej zadovoljen in tudi on je pred nastopi v Stožicah izjemno motiviran: "V tem obdobju sem treniral z nekaterimi mlajšimi in z nekaterimi reprezentanti in sem zelo vesel, da sem imel v tem obdobju zelo dobre soigralce. Zelo motiviran stopam na igrišče, želim si čim bolj polnih Stožic, saj so nam še vsakič doslej dale dodaten zagon in v takih trenutkih lahko igramo še boljše, kot bi realno v tistem trenutku igrali. Potrebovali bomo vsako pomoč, saj bodo vse štiri tekme po mojem mnenju vrhunske in bodo odlične za ogled. Vsakič doslej v zadnjih letih se je ustvarilo fantastično vzdušje. Kdor ne pride, si je sam kriv, ampak mislim, da tako močnega turnirja v Sloveniji še ni bilo. Kanada je v še močnejši postavi kot na olimpijskih igrah. Bolgari so v enaki postavi kot lani, ko so postali svetovni podprvaki, dodali pa so še dva zelo kakovostna igralca. Brazilci so že pregovorno ena najboljših ekip na svetu, tu pa so še dvakratni svetovni prvaki Italijani. Mislim, da bolj kakovostne odbojke na reprezentančnem nivoju v Sloveniji še ni bilo.“

Liga narodov se bo začela 24. junija, ob 13. uri z dvobojem aktualnih svetovnih prvakov Italijanov in aktualnih svetovnih podprvakov Bolgarov. Ob 16.30 se bosta pomerili Brazilija in Ukrajina, ob 20.30 pa bo na sporedu obračun Slovenije in Kanade. Preostala dva turnirja bosta gostili Poljska (Gliwice) in Francija (Orleans).