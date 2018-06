Za slovo še z močnimi tulipani

Slovenski odbojkarji, ki igrajo v skupini B, skupaj s Turčijo, Nizozemsko in Ukrajino, so do zdaj zmagali enkrat, štirikrat pa so morali priznati premoč tekmecem. Možnosti za uvrstitev na zaključni turnir najboljše četverice v evropski ligi so naši fantje dokončno izgubili s porazom proti Turčiji.

"Nizozemci so se do prejšnjega kroga borili za zaključni turnir, a je jasno, da bodo tam igrali Turki. Ne vemo, kako bo zdaj to vplivalo na začetno postavo. Mi smo se sicer pripravili na to, da bodo tekmeci začeli z najboljšimi igralci, a tudi če bodo v igri rezerve, moramo odigrati svojo igro. Vsaj takšno kot proti Ukrajini, upam pa, da bomo še izboljšali sprejem in tudi druge elemente, predvsem še servis. Nizozemci so boljši od Ukrajincev, a če bomo igrali še malo bolje kot v nedeljo, bo še vse odprto," je po večernem treningu dejal pomočnik selektorja Sebastijan Škorc.