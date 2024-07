Slovenci po drami ugnali Nemce

Slovenski odbojkarji so v četrtek odpotovali v Krakov, kjer se od petka do nedelje merijo na Wagnerjevem memorialu. Njihovi prvi tekmeci so bili Nemci, varovanci Gheorgeja Cretuja pa so proti moštvu, s katerim se letos še niso pomerili, slavili s 3:2. V soboto in nedeljo jih čakata še obračuna z Egipčani in Poljaki.