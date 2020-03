Vroča kri zaradi koronavirusa: Poljaki se ne dajo, bo sledila kazen?

Odbojkarji poljske ekipe Jastrzebski Wegiel bi morali v četrtek v Trentu odigrati prvo tekmo četrtfinalna lige prvakov, a so svoj odhod v Italijo odpovedali. Več dni so prosili Evropsko odbojkarsko zvezo (CEV), naj prestavi tekmi ali jo vsaj preselili na nevtralno igrišče, a CEV je njihovo prošnjo zavrnil, saj naj bi bilo po zagotovilih italijanske vlade vse skupaj varno. Poljaki se ne dajo in ostajajo doma, zato jim grozi, da bo prva tekma registrirana s 3:0 v nizih v prid italijanskega Trentina.

"Na to temo smo se pogovarjali s trenerskim štabom in igralci. Vsi so rekli, da se sicer ne bojijo za svoje zdravje, vendar ima veliko naših odbojkarjev majhne otroke. Druga težava je mogoča karantena. Z vsako okužbo bi jo morali opraviti. Če bi se to zgodilo, bi bili izključeni iz nadaljnjega igranja v poljskih tekmovanjih," je na sredini novinarski konferenci dejal predsednik poljskega kluba Adam Gorol.

Zdravje je na prvem mestu

"Šport je pomemben, a zdravje je najpomembnejše. Zavedamo se, da je za italijanski klub preselitev domačega srečanja velika težava. V znak dobre volje smo predlagali, da se tudi drugo srečanje odigra na nevtralnem igrišču. Začeli smo si prizadevati, da bi se to zgodilo v Celovcu v Avstriji, a posluha za to ni bilo," je še povedal predsednik Jastrzebskega.

Foto: CEV

CEV zanimajo le prihodki

Poljakom zaradi "neposlušnosti" grozi poraz za zeleno mizo, a se na to požvižgajo, saj bodo povratno tekmo igrali pred domačimi gledalci. Vseeno so jezni na CEV, ki mu očitajo, da ga zanima le denar. "Stališče CEV je sramotno. Potovanje v Italijo v tem času ni šala. Vidim nevarnost. Prebral sem veliko knjig. Občutek imam, da pri CEV gledajo le knjigo prihodkov in odhodkov. Ne skrbi me za lastno zdravje, imamo mlade in močne imunske sisteme, vendar to ne pomeni, da virusa ne moremo širiti naprej," je predsednikove besede dopolnil korektor poljske ekipe Dawid Konarski.

Zmaga Trentinu, denarne kazni ne bo

Uradne potrditve, kaj bo storil CEV, še ni, a kot smo že dejali, bodo najverjetneje četrtkovo tekmo registrirali s 3:0 v nizih v prid Trentina, kjer igra tudi Klemen Čebulj. V teh primerih dobijo ekipe tudi sto tisoč evrov kazni za izpad prihodkov, a s CEV so sporočili, da Poljakov ne bodo denarno kaznovali.

Boj za polfinale bi bil tudi v primeru odločitev CEV, da na prvi tekmi zmaga Trentino, vse prej kot odločen. Jastrzebski je vrhunska ekipa, v skupini C, kjer je igral tudi Zenit Kazan, so gladko osvojili prvo mesto. Če bi na domači tekmi zmagali s 3:1 ali 3:0 in nato dobili že zlati niz, bi bili Poljaki tisti, ki bi se veselili uvrstitve v polfinale.

