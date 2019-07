Slovenci za ogrevanje odpihnili Čile #foto

Slovenski odbojkarji so na prvi tekmi kvalifikacij za ligo narodov v Areni Stožice gladko s 3:0 premagali Čile in si praktično že zagotovili polfinale, saj ne gre verjeti, da bi lahko Južnoameričani v četrtek premagali Turke. Na prvi tekmi turnirja so po pravem maratonu Belorusi s 3:2 v nizih premagali Egipt.

Slovenci, ki so tekmo proti Čilu začeli v pričakovani zasedbi (Ropret, T. Štern, Čebulj, Urnaut, Pajenk, Kozamernik in Kovačič), so že v prvem nizu pokazali, da so veliko boljši od Čila. Za zmago v prvem nizu s 25:15 so potrebovali zgolj 25 minut. Povsem enak scenarij smo spremljali v drugem nizu.

V tretjem nizu pa je slovenski selektor Alberto Giuliani nekaj več priložnost za igro ponudil še Dejanu Vinčiću in Sašu Štalekarju, Slovenija pa klub temu ni izgubila rušilne moči in z zmago s 25:19 prišla do prve zmage na pokalu Challenger in prvih treh točk.

Fotogalerija s tekme med Slovenijo in Čilom (fotograf: Matic Klanšek Velej/Sportida):

1 / 13 2 / 13 3 / 13 4 / 13 5 / 13 6 / 13 7 / 13 8 / 13 9 / 13 10 / 13 11 / 13 12 / 13 13 / 13

Pri slovenski izbrani vrsti, ki se ji ni bilo treba pretirano naprezati, je bil z 12 točkami najučinkovitejši kapetan Tine Urnaut, dve manj pa je prispeval korektor Tonček Štern (10).

Prvi resnejši test Slovence čaka v petek, ko jim bo nasproti stala neugodna Turčija.