V slovenski izbrani vrsti se prvih tekem že veselijo, cilj sta zmaga in uvrstitev med odbojkarsko elito, a sprva se bodo Slovenci osredotočili na srečanje s Čilom. "Pred nami je končno turnir Challenger, na katerega se pripravljamo že mesec in pol. Zadnji treningi so šli odlično. Mislim, da je ekipa pripravljena, da se spopade s Čilom, da odigramo dobro in prikažemo našo odbojko na najvišji ravni. Mislim, da v Stožicah lahko pričakujemo dobro odbojko," je pred prvim preizkusom Slovenije povedal reprezentančni sprejemalec Klemen Čebulj.

"Ob resnem pristopu ne bi smelo biti težav"

V našem taboru se zavedajo, da Slovenija velja za favoritinjo v tem dvoboju, a naš srednji bloker Jan Kozamernik vseeno poudarja, da bo treba tekmo odigrati na visoki ravni: "Čile mogoče telesno ni zelo visoka ekipa, a ima dokaj soliden sprejem. Prav tako servirajo napadalno in poskušajo pritiskati na nasprotnike, saj je najverjetneje to edini način, da imajo lahko nasprotnika pod nadzorom. Naša taktika bo predvsem, da jih bomo poskušali oddaljiti od mreže, potem pa bomo videli, kako se bodo na to odzvali. Temu seveda sledi blok obramba. Blok imamo visok, če bo ta dobro postavljen, bo v obrambi vse lažje. Mislim, da ne bi smeli imeti velikih težav, če bomo tekmo vzeli resno in odigrali tako, kot je treba."

Čile ima v svojih vrstah odličnega kapetana Dusana Bonacica, ki je že včeraj napovedal, da bo s svojimi soigralci Slovencem skušal pokvariti uvod v turnir. "Vemo, da bomo igrali proti domačinom, proti ekipi, ki ima zagotovo vse pripravljeno za zmago, vendar jim bomo poskusili uničiti to zabavo in zmagati."