Slovenija v velikem finalu pokala Challenger! #foto

Slovenski odbojkarji na začetku spet niso navdušili z igro in tako kot proti Turčiji izgubili prvi niz, nato pa tudi z nekaj sreče dobljenem drugem nizu stopnjevali ritem in se na koncu zanesljivo uvrstili v veliki finale, kjer jih v nedeljo čaka Kuba. Kubanci so v drugem nizu po pravi drami s 3:2 premagali Turke.

Pri Sloveniji je bil ponovno spet najbolj učinkovit korektor Tonček Štern, ki je prispeval 18 točk, kapetan Tine Urnaut ji je dodal 12, še eno manj pa Alen Pajenk. Pri gostih je bil z 20 točkami daleč najboljši Pavel Kuklinski.

Veliki finale bo na sporedu v nedeljo ob 20.30. Zmagovalec bo prišel do vstopnice za nastop v ligi narodov.

Fotogalerija s tekme med Slovenijo in Belorusija (foto: FIVB):

Kaj so povedali po tekmi:

Alberto Giuliani, selektor Slovenije: ''V prvem nizu in delu drugega so Belorusi še posebej pri začetnih udarcih in v napadu igrali odlično, odsotnost Miškeviča se jim ni prav veliko poznala. V nadaljevanju pa smo odigrali precej bolje tako pri servisu kot v bloku in dobili to pomembno tekmo.''

Jan Kozamernik, igralec Slovenije: ''Po slabšem začetku smo se vendarle zbrali in dokazali, da si zaslužimo uvrstitev v finale. Bila je to res sladka zmaga, najslajša na turnirju, saj so Belorusi zelo borbeni in jih ni bilo lahko streti.''

Viktar Bekša, selektor Belorusije: ''Začeli smo zelo odločno v obrambi in pri servisu, Slovence smo zrinili stran od mreže. A vendarle je imel v nadaljevanju tekmec več izkušenih igralcev v polju, ki so z nekaj lepimi akcijami uničili naše upanje. Žal si je koleno že v prvem nizu poškodoval naš odlični Miškevič, morda bi bilo z njim Sloveniji težje priti do finala.''